Olympia 2026 live: Wettbewerbe heute, Zeitplan und Ergebnisse am 8. Februar
- Aktualisiert: 07.02.2026
- 22:11 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 7. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Olympia live - Die Wettbewerbe am 8. Februar 2026
09:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 1
09:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 1
10:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 12
10:05 Uhr: Curling Mixed - Südkorea vs. Estland
10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Tschechien
10:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 2
11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen - Medaillenentscheidung
12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer - Medaillenentscheidung
13:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Achtelfinale
13:24 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Achtelfinale
13:48 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Viertelfinale
14:00 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale
14:05 Uhr: Biathlon Mixed Staffel
14:06 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale
14:12 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Halbfinale
14:19 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Männer
14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung
14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung
14:35 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Tschechien
14:35 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Estland
14:35 Uhr: Curling Mixed - Großbritannien vs. Schweiz
14:35 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Schweden
14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung
14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung
16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Frankreich vs. Schweden
17:00 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 3. Lauf
18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf - Medaillenentscheidung
19:05 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Südkorea
19:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Norwegen
19:05 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Schweden
19:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Großbritannien
19:30 Uhr: Eiskunstlauf, Mixed, Team, Kür Paarlauf
19:30 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 1. Lauf
20:15 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 2. Lauf
20:45 Uhr: Eiskunstlauf Mixed, Team, Kür Frauen
21:00 Uhr: Snowboard Big Air, Qualifikation Frauen, 3. Lauf
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Tschechien vs. Finnland
21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer - Medaillenentscheidung
Olympia live - Die Wettbewerbe am 9. Februar 2026
10:05 Uhr: Curling Mixed - Tschechien vs. Estland
10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Südkorea
10:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. USA
10:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Kanada
10:30 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Abfahrt (Männer)
12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Japan vs. Italien
12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen - Medaillenentscheidung
14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer) - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Frankreich
17:00 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 1. Lauf
17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen - Medaillenentscheidung
18:05 Uhr: Halbfinals
18:32 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 2. Lauf
19:00 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 1. Durchgang
19:20 Uhr: Eiskunstlauf - Eistanz, Rhythmustanz
19:30 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 1. Lauf
19:53 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 2. Lauf
20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 1. Durchgang - Medaillenentscheidung
20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung
20:40 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. USA
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Kanada vs. Tschechien
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
