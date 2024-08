Anzeige

Die Seine ist zum Freiwasserschwimmen freigegeben. Die Entscheidung nehmen die Athleten unterschiedlich auf.

Pünktlich vor den olympischen Freiwasserrennen ist die Seine freigegeben worden, und Florian Wellbrock und seine Magdeburger Kollegen nutzten die Chance. "Besser als gedacht", bilanzierte der Tokio-Olympiasieger seinen "ersten Kontakt mit der Seine" am Mittwochmorgen.

"Es war so weit alles okay, hat grundsolide geschmeckt", meinte der 26-Jährige, der zusammen mit Oliver Klemet und Leonie Märtens in den Stadtfluss gesprungen war.

Doppel-Europameisterin Leonie Beck verzichtete dagegen auf den Kontakt mit der braunen Brühe, die wegen ihrer schlechten Wasserqualität seit Monaten für Diskussionen gesorgt hatte.

Die Würzburgerin, die vor den Toren Roms lebt und trainiert, fuhr mit der gesamten italienischen Mannschaft zum Trainingspool Georges Vallerey.

Die Bedingungen in der Seine waren besser als in den vergangenen Tagen. Die Bakterienbelastung war "im grünen Bereich", wie DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann dem SID bestätigte.

Die Strömung wurde in der Flussmitte mit 0,8 Metern pro Sekunde und am Ufer nur mit der halben Geschwindigkeit gemessen. Das Wasser war deutlich wärmer als befürchtet: zwischen 22 und 24 Grad.

"Die Wassertemperatur ist auch stimmig", meinte Wellbrock, "und jetzt nach dem Einstieg freue ich mich mehr auf das Rennen als vorher."