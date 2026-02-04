- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport Olympia

Olympia 2026: Lindsey Vonn fährt mit Kreuzbandriss - das sagt Ski-Legende Markus Wasmeier

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 12:46 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFP/SID/Odd ANDERSEN

Eine Olympia-Abfahrt ohne Kreuzband - geht das überhaupt? Und ist das nicht viel zu riskant? Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier beurteilt den geplanten Start der verletzten Lindsey Vonn bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina differenziert.

Lindsey Vonn will mit einem Kreuzbandriss bei den Olympischen Winterspielen starten.

"Grundsätzlich ist jeder Mensch irgendwann für sich selbst verantwortlich", sagte die Ski-Legende bei "Sport1" und betonte: "Für sie spricht aber, dass Cortina so etwas wie ihr Wohnzimmer ist. Dort hat sie viele Erfolge gefeiert, sie kennt die Strecke in- und auswendig. Sie weiß genau, was auf sie zukommt."

- Anzeige -
- Anzeige -

Lindsey Vonn: Olympia im Wohnzimmer

Vonn hat auf der Olympia-Piste in den Dolomiten, wo sie am Sonntag ihre zweite Abfahrtsgoldmedaille nach 2010 gewinnen will, zwölf Weltcup-Rennen gewonnen - so viele wie keine andere Skirennläuferin.

- Anzeige -
- Anzeige -

Ski Alpin - Lindsey Vonn: "Große Hintern werden immer in sein"

Allerdings tritt sie bei den Winterspielen mit einem großen Handicap an: Bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana hatte sie einen Kreuzbandriss im rechten Knie und Knochenprellungen erlitten.

Auch ihr Meniskus ist lädiert.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wasmeier: "Eine ganze Saison mit gerissenem Kreuzband"

Die schwere Verletzung schließt einen möglichen Erfolg laut Wasmeier allerdings nicht zwingend aus.

"Ich kenne aus meiner aktiven Zeit einen Kollegen, der eine ganze Saison mit einem gerissenen Kreuzband gefahren ist", sagte er. Aber ist das auch gesund? "Wenn die Verletzung zu lange besteht und die Muskulatur das Knie nicht ausreichend stabilisiert, kann es zu dauerhaften Schäden kommen."

Entscheidend für das Olympia-Rennen sei nun, ob Vonn "das Gefühl hat, sie beherrscht es. (...) So wie ich sie kenne, wird sie sich durchbeißen wollen. Damit übernimmt sie aber auch selbst die Verantwortung."

Olympia 2026: Aktuelle News
Olaf Tabor ist Chef de Mission des DOSB bei Olympia
News

Tabor vor Olympia: "Wollen unter die besten drei Nationen"

  • 04.02.2026
  • 13:30 Uhr
Milliardenschwerer TV-Vertrag für das IOC
News

Olympia 2026: IOC mit Verbot für deutsche Athletin

  • 04.02.2026
  • 13:05 Uhr
DOSB-Präsident Thomas Weikert
News

Weikert: Aufregung um Olympia-Wege wird sich legen

  • 04.02.2026
  • 11:23 Uhr
Kirsty Coventry bei der 145. IOC-Session
News

IOC-Arbeitsgruppe will Vergabeprozess der Spiele verändern

  • 04.02.2026
  • 10:49 Uhr
Linus Strasser
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Ski Alpin im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 04.02.2026
  • 08:41 Uhr
Franziska Preuß
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Biathlon im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 04.02.2026
  • 08:40 Uhr
Olympia 2026 Mailand Cortina
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Stream

  • 04.02.2026
  • 08:39 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 04.02.2026
  • 08:36 Uhr
WADA-Präsident Witold Banka
News

Gesetzentwurf: USA wollen WADA-Finanzierung aussetzen

  • 03.02.2026
  • 17:53 Uhr
Thomas Weikert (vorne) im Kreis der Politik
News

Olympia: Weikert leitet Evaluierungskommission

  • 03.02.2026
  • 14:34 Uhr