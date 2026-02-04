Olympia 2026: Lindsey Vonn fährt mit Kreuzbandriss - das sagt Ski-Legende Markus Wasmeier

Eine Olympia-Abfahrt ohne Kreuzband - geht das überhaupt? Und ist das nicht viel zu riskant? Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier beurteilt den geplanten Start der verletzten Lindsey Vonn bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina differenziert. Lindsey Vonn will mit einem Kreuzbandriss bei den Olympischen Winterspielen starten. Olympia 2026: gesamter Zeitplan "Grundsätzlich ist jeder Mensch irgendwann für sich selbst verantwortlich", sagte die Ski-Legende bei "Sport1" und betonte: "Für sie spricht aber, dass Cortina so etwas wie ihr Wohnzimmer ist. Dort hat sie viele Erfolge gefeiert, sie kennt die Strecke in- und auswendig. Sie weiß genau, was auf sie zukommt."

- Anzeige -

- Anzeige -

Lindsey Vonn: Olympia im Wohnzimmer Vonn hat auf der Olympia-Piste in den Dolomiten, wo sie am Sonntag ihre zweite Abfahrtsgoldmedaille nach 2010 gewinnen will, zwölf Weltcup-Rennen gewonnen - so viele wie keine andere Skirennläuferin.

- Anzeige -

- Anzeige -

Ski Alpin - Lindsey Vonn: "Große Hintern werden immer in sein"

Allerdings tritt sie bei den Winterspielen mit einem großen Handicap an: Bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana hatte sie einen Kreuzbandriss im rechten Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen