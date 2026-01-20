- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Olympia 2026 live: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und Übertragung im TV - alle Infos

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 13:03 Uhr
  • ran.de

Bald starten die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand Cortina. ran.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die 25. Olympischen Winterspiele.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vor der Tür und versprechen ein sportliches Großereignis der Extraklasse. Vom 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die besten Athletinnen und Athleten der Welt in Norditalien um olympisches Edelmetall.

Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen.

ran.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Olympia 2026 – von Terminen und Austragungsorten über das Sportarten- und Disziplinen-Programm bis hin zu TV-Übertragungen, Livestreams und den Neuerungen dieser Winterspiele.

Olympia 2026: Wann finden die Olympischen Winterspiele statt?

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar 2026 statt.

Wo werden die Olympischen Winterspiele ausgetragen?

Die Olympischen Winterspiele werden 2026 in Italien ausgetragen, mit dem offiziellen Gastgeber-Duo Mailand und Cortina d’Ampezzo. Die Wettbewerbe verteilen sich dabei auf mehrere Regionen und Orte in Norditalien, unter anderem Bormio und Livigno in der Lombardei, das Fleimstal im Trentino sowie Antholz in Südtirol.

Olympia 2026: Wo findet die Eröffnungsfeier und die Abschlusszeremonie statt?

Die Olympischen Winterspiele werden im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand eröffnet, während die Abschlussfeier in der Arena von Verona den Schlusspunkt setzt.

Wo laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer wirklich alles sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Olympia 2026: Welche Sportarten und Disziplinen gehören zum Programm?

Zum Programm von Olympia 2026 in Mailand Cortina gehören 8 Sportarten mit insgesamt 16 Disziplinen. Neu dabei ist Ski Mountaineering, das 2026 sein Olympia-Debüt feiert.

Ski-Sportarten

  • Alpiner Skisport
  • Biathlon
  • Skilanglauf
  • Skispringen
  • Nordische Kombination
  • Freestyle Skiing
  • Snowboard
  • Ski Mountaineering (neu)

Eis-Sportarten

  • Eishockey
  • Curling
  • Eiskunstlauf
  • Eisschnelllauf
  • Shorttrack-Eisschnelllauf

Rodel und Bob

  • Bob
  • Skeleton
  • Rennrodeln
Welche Neuerungen oder Besonderheiten gibt es bei diesen Winterspielen?

Milano Cortina 2026 bringt sportlich und organisatorisch einige Besonderheiten mit. Erstmals steht Ski Mountaineering im olympischen Programm und sorgt mit Sprint Wettbewerben sowie einer Mixed Staffel für frischen Wettbewerb abseits der etablierten Wintersportklassiker.

Insgesamt kommen mehrere neue Medaillenentscheidungen hinzu, darunter das Skeleton Mixed Team, der Frauen Doppelsitzer im Rennrodeln, Dual Moguls bei Männern und Frauen sowie das Skispringen der Frauen von der Großschanze, während das Mixed Team Parallel im alpinen Skisport aus dem Programm fällt.

Gleichzeitig rückt das IOC die Spiele als bislang geschlechterausgeglichenste Winterausgabe in den Fokus.

Auch die Kulisse ist außergewöhnlich: Die Eröffnung steigt im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand, der Schlusspunkt wird in der Arena von Verona gesetzt, und die Wettbewerbe verteilen sich in Clustern über mehrere Austragungsorte in Norditalien.

Olympische Winterspiele live: Der aktuelle Medaillenspiegel

Auf ran.de seid ihr immer auf dem neusten Stand! Bei uns findet ihr den aktuellen Medaillenspiegel, der kontinuierlich aktualisiert wird. So ist der aktuelle Stand:

