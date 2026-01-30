Lindsey Vonn stürzt bei der Generalprobe neun Tage vor der Olympia-Abfahrt schwer, das Rennen endet im Eklat. Anschließend meldet sie sich aus dem Krankenhaus bei ihren Fans.

Speed Queen Lindsey Vonn hat nach ihrem schweren Sturz bei der Abfahrt in Crans-Montana die Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme noch nicht aufgegeben. "Das ist ein sehr bitteres Ergebnis, so kurz vor den Olympischen Spielen. Aber wenn ich eines kann, dann ist es zurückkommen. Mein Olympiatraum ist noch nicht ausgeträumt", schrieb die Skirennläuferin aus den USA wenige Stunden nach dem Sturz bei Instagram.

Vonn hatte nach dem ersten Sprung das Gleichgewicht verloren, geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein. "Ich habe mir das linke Knie verletzt. Ich bespreche die Situation mit meinen Ärzten und meinem Team und werde mich weiteren Untersuchungen unterziehen", schrieb sie weiter: "Ich werde weitere Informationen geben, sobald ich sie habe."

Die US-Amerikanerin blieb anfangs schwer atmend im Schnee liegen, konnte nach einigen Minuten Behandlungszeit aber selbstständig zu Tal fahren. Unterwegs blieb sie jedoch mehrmals stehen und hielt sich ihr linkes Knie.

Die Teilprothese, die ihr die erfolgreiche Rückkehr in den Weltcup ermöglicht hatte, hat sie rechts. Im Ziel winkte Vonn ins Publikum, ehe sie von Jacqueline Wiles getröstet wurde und sich zur Untersuchung begab. Mittels Helikopter wurde sie in die Klinik geflogen.