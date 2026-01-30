Olympia 2026: Lindsey Vonn in Crans-Montana schwer gestürzt - Rennen endet mit Eklat

Lindsey Vonn stürzt bei der Generalprobe neun Tage vor der Olympia-Abfahrt schwer, das Rennen endet im Eklat.

Lindsey Vonn fiel mit schmerzendem Knie ihrer Teamkollegin Jacqueline Wiles in die Arme und kniff die Augen zusammen. An der Schulter ihrer Freundin gab die schwer gestürzte Speed Queen einen kurzen Lagebericht ab, dann verschwand sie humpelnd im Untersuchungszelt - und von der Skibühne? Nach Vonns Unfall bei der später abgebrochenen Weltcup-Abfahrt im Schweizer Unglücksort Crans-Montana nur neun Tage vor Olympia bangt die Szene um ihren größten Star.

"Wir sind nicht ganz sicher, sie wird jetzt untersucht", sagte Vonns Trainer, der frühere Weltklasse-Abfahrer Aksel Lund Svindal, im "ORF" über die 41-Jährige. Sie habe "ein bisschen Schmerzen im linken Fuß und linken Knie" gehabt, "aber ich bleibe positiv", ergänzte der Norweger.

Eine gute Woche vor dem Rennen, in dem sie ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen will, verlor Vonn nach dem Sprung ins "Fuchsloch" das Gleichgewicht. Sie geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein.

Die US-Amerikanerin blieb anfangs schwer atmend im Schnee liegen, konnte nach einigen Minuten Behandlungszeit aber selbstständig zu Tal fahren. Unterwegs blieb sie jedoch mehrmals stehen und hielt sich ihr linkes Knie. Die Teilprothese, die ihr die erfolgreiche Rückkehr in den Weltcup ermöglicht hatte, hat sie rechts. Im Ziel winkte Vonn ins Publikum, ehe sie von Wiles getröstet wurde und sich zur Untersuchung begab. Mittels Helikopter wurde sie in die Klinik geflogen.