Da die Generalversammlung des IPC Ende September vergangenen Jahres die Suspendierung gegen Russland überraschend aufgehoben hat, dürfen die russischen Sportlerinnen und Sportler in Norditalien unter eigener Flagge starten. Russland erhielt die Quotenplätze in den Sportarten Ski alpin, Skilanglauf und Snowboard, die vom Ski- und Snowboard-Weltverband FIS organisiert werden.

Erstmals seit 2020 kehrt die russische Flagge zu Olympia zurück. Das teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) auf "SID"-Nachfrage mit. Demnach erhielt das Nationale Paralympische Komitee Russlands RPC bei der Vergabe sogenannter Bipartite-Plätze sechs Wildcards für die Spiele (6. bis 15. März).

Russlands Flagge kehrt auf die große Sportbühne zurück: Bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo werden sechs Athletinnen und Athleten aus Russland teilnehmen.

Paralympics: Teilnehmer stehen fest

Demnach dürfen jeweils ein Mann und eine Frau aus Russland in den alpinen Wettbewerben sowie im Langlauf starten. Zwei Russen bekamen Plätze in der Snowboard-Konkurrenz. Die Teilnehmer stehen bereits fest, unter ihnen wird auch der dreimalige Goldmedaillengewinner Alexej Bugaew (Ski alpin) sein, wie das RPC bekannt gab.

Neben Russland erhielt auch Belarus insgesamt vier Startplätze. Athletinnen und Athleten aus den beiden kriegstreibenden Nationen waren Anfang des Jahres in die Weltcups zurückgekehrt, nachdem der Internationale Sportgerichtshof (CAS) im Dezember Klagen aus Russland und Belarus gegen die FIS teilweise stattgegeben hatte. Die Sportler konnten somit wieder Ranglistenpunkte sammeln. Der Deutsche Behindertensportverband hatte daraufhin scharfe Kritik geübt.

Russland und Belarus waren seit den Winterspielen 2022 in Peking ausgeschlossen gewesen. Bei den Olympischen Spielen in Italien nehmen derzeit Russen und Belarussen nur als neutrale Athleten teil.