Olympia 2024: LeBron James lässt sich feiern - Jubel galt aber nicht ihm - Kuriositäten

Die Olympischen Spiele 2024 sind in vollem Gange und bieten auch immer wieder kuriose Geschichten. ran hat die Kuriositäten der Spiele in Paris.

Müllers Liebe zum Pferdesport und den Tieren an sich ist keineswegs neu. Der 34 Jahre alte Offensivspieler führt mit seiner Frau Lisa, die auch an Dressur-Wettkämpfen teilnimmt, das Gut Wettlkam in der Nähe von München. "Sie hat mich mit dem Pferde-Virus infiziert", sagte Müller jüngst dem Magazin "Cavallo".

"Die beiden haben mir die Möglichkeit gegeben, das Pferd weiter reiten zu können", sagte Kukuk, "dass Checker nicht eines Tages verkauft wird. Ich bin unfassbar dankbar, dass sie das Vertrauen in mich gesetzt haben und ich das jetzt zurückzahlen konnte." Checker, 14 Jahre alt, sei "eine Art Spätzünder. Aber was er schon das ganze vergangene Jahr leistet - er ist in seiner eigenen Liga unterwegs, das hat er hier eindrucksvoll bewiesen. Ich bin einfach unfassbar glücklich und stolz, dass ich dieses Pferd reiten darf."

"Ich war in der richtigen Gruppe, hatte gute Beine. Aber von jetzt auf gleich fingen die Magenprobleme an", sagte Politt, der das Ziel nach 273 km letztlich als 70. mit 19:55 Minuten Rückstand auf den belgischen Olympiasieger Remco Evenepoel erreichte: "Da ging dann nicht mehr, ich bin sehr enttäuscht." Immerhin, nach Verrichtung der Notdurft feierten ihn die anwesenden Fans auf dem Weg zurück in den Sattel.

Plötzlich hatte es Nils Politt ganz eilig. So eilig, dass der deutsche Radprofi sogar sein Rennrad an die Seite stellte. Am pittoresken Cafe des Deux Moulins, bekannt aus dem Film "Die fabelhafte Welt der Amelie", reizten Politt während des Straßenrennens der Olympischen Spiele weder der Avocado-Toast noch die Quiche des Tages. Für die Formule midi war er nach 15.00 Uhr auch zu spät. Nein, Politt trieb ein Notfall auf die Toilette der von Fans überfüllten Gaststätte.

Keramik für Bronze: Die Judoka Michaela Polleres hat als Österreichs erste Medaillengewinnerin bei Olympia in Paris eine kuriose Belohnung erhalten. Für Bronze in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gab es vom Sponsor einen Gutschein für eine Toilette. Im Hause Polleres steht somit bald ein "Aquaclean Mera Comfort Dusch-WC", ein Luxus-Klo mit Bidet-Funktion im Wert von über 3500 Euro.

“Der Typ mit diesem Measurement-Tool war irgendwie noch nicht da und dann haben die den nicht gefunden. Da dachte ich mit: ‘Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was‘“, beschreibt Hummel die kuriose und für ihn gar nicht so lustige Szene in der Mixed-Zone. Zwischenzeitlich habe er auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass der Wurf noch gemessen werden kann.

Nun droht die gefrustete Athletin mit dem Karriereende: "Ich werde nicht mehr an Wettbewerben teilnehmen wegen dem, was sie getan haben", schilderte sie.

Das Nationale Olympische Komitee nominierte die 30-Jährige, die in der Königsdisziplin noch nie ein professionelles Rennen bestritten hat - und ließ die beste Sprinterin dafür zu Hause. Eine sportlich mehr als nur strittige Entscheidung, die in Ozeanien für reichlich Stirnrunzeln sorgen soll. Der Verdacht der Vetternwirtschaft schwebt über der kuriosen Entscheidung.

Verwunderlich ist dabei allerdings, dass sie nicht wie gewohnt über eine Langdistanz, sondern über 100 Meter an den Start gehen wird. So etwas hat es in der olympischen Geschichte wohl auch noch nicht gegeben.

Für die Salomonen ist Sharon Firisua eine olympische Heldin. Die Läuferin debütierte 2016 in Rio über 5000 Meter und trat 2021 in Tokio als erste Frau einen pazifischen Inselstaat im olympischen Marathon an. 2024 in Paris soll es nun die große Abschiedsvorstellung der Ikone geben.

Auf diese Weise platzierte sich das Team nach Frankreich auf dem zweiten Tabellenplatz in Gruppe A und ist nun Gegner der deutschen Mannschaft, die in Gruppe B hinter den USA Platz zwei erreichte.

Tagelang haben die Surf-Wettbewerbe vor Tahiti viele Zuschauer begeistert. Bald beginnt im Südpazifik fernab von Paris die heiße Phase, in denen es in den Barrels und Tubes um die Medaillen geht - alles in spektakulären Wasserwänden und der Gefahr des Kontakts mit dem messerscharfen Riff knapp unter der Oberfläche.

Die paradiesischen Surfbilder von den Olympischen Sommerspielen haben bei vielen Deutschen anscheinend das Fernweh geweckt. Die Suchanfrage "Tahiti Urlaub" ist in den vergangenen sieben Tagen um 600 Prozent gestiegen, wie dem Google-Trends-Newsletter am Mittwoch zu entnehmen war. Dies ist womöglich auch eine Folge eines weltweit bewunderten Fotos des brasilianischen Surfers Gabriel Medina, der in Teahupo'o mit ausgestrecktem Zeigefinger wie eine schwebende Statue meterhoch über den Wellen stand.

Die Athletin aus dem Inselstaat ist bei Weitem jedoch nicht die jüngste Teilnehmerin bei den Spielen in Paris. In diesem Jahr triumphierte etwa in der noch relativ jungen Olympia-Sportart Skateboarden die 14-jährige Coco Yoshizawa aus Japan im Street-Wettbewerb.

Tiebwas Kampf gegen die Ukrainerin Daria Bilodid, die vor drei Jahren in Tokio Bronze holte, dauerte nur ganze fünf Sekunden. Mit einem Ippon, der höchstmöglichen Wertung, beendete die Favoritin in Windeseile das Duell.

Sensationell qualifizierte sich die erst 15-jährige Judoka Nera Tiebwa aus dem Inselstaat Kiribati als einzige Frau in der nur dreiköpfigen Delegation für die Olympischen Spiele in Paris.

Noch bekannter als der Schwimmer ist Golfstar Rory McIlroy. Auch er ist Nordire, startet aber genauso wie Wiffen für Irland. Dies tat er auch schon vor drei Jahren bei Olympia in Tokio, als er die Bronzemedaille knapp verpasste. Nun will er in Paris endlich Edelmetall gewinnen - als Nordire für die Republik Irland.

Daniel Wiffen, aufgewachsen in der Nähe von Belfast, hat sich für Irland entschieden und holte mit seinem Gold über 800 Meter Freistil in Paris den ersten Olympiasieg eines irischen Schwimmers überhaupt.

"Daher beschloss das COB im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Technischen Komitee des Sports und des brasilianischen Wassersportverbands, die beiden Athleten dafür zu bestrafen", hieß es in einer Mitteilung des Brasilianischen Olympischen Komitees (COB). Viera habe daraufhin "respektlos und aggressiv" auf die Entscheidung reagiert und diese angefochten, was zu ihrem Ausschluss aus der Olympia-Mannschaft geführt habe.

Die Olympia-Premiere der Basketball-Nationalmannschaft des Südsudan ist von einem Hymnen-Fauxpas überschattet worden. Vor dem Gruppenspiel der ostafrikanischen Nation gegen Puerto Rico erklang am Sonntag im Stade Pierre-Mauroy in Lille die falsche Nationalhymne.

Dabei rutschte Elters Hose herunter und gab einen Blick auf sein Hinterteil frei. In den sozialen Medien konnte man daraufhin einige Witze lesen, dass vor Tahiti bereits am frühen Morgen der Mond aufgegangen sei.

+++ In der Seine versenkt: Olympiasieger Tamberi verliert Ehering und sendet Botschaft an seine Frau +++

Der italienische Hochspringer Gianmarco Tamberi hat während der Eröffnungsfeier auf der Seine beim Fahneschwenken seinen Ehering verloren. Der Ring war dem 32-Jährigen von der nassen Hand abgerutscht und in den Fluss gefallen. Der Olympiasieger von Tokio führte die italienische Delegation gemeinsam mit der Fechterin Arianna Errigo an.

Tamberi schrieb am Samstagvormittag eine lange Entschuldigung an seine Ehefrau auf Instagram. "Es tut mir leid, meine Liebe, es tut mir so leid. Zu viel Wasser, zu viele Kilogramm verloren in den letzten Monaten oder vielleicht die unkontrollierbare Begeisterung für das, was wir taten", führte Tamberi aus: "Ich sah den Ring ins Wasser springen, als wäre das der einzige Ort, an dem er sein wollte. Es waren ein paar Momente, die eine Ewigkeit gedauert haben".

Seine Frau antwortete sofort und zeigte sich versöhnlich. "Nur du kannst aus so etwas noch etwas Romantisches machen", schrieb sie.

Ein Wasserballer soll bereits nach dem schwerwiegenden Verlust ein Beweisvideo für Tamberis Ehefrau gedreht haben, um die Unfreiwilligkeit des Missgeschicks zu beweisen. In Paris greift Tamberi erst am 7. August in der Qualifiktion wieder ins Geschehen ein. Die Medaillen werden am 10. August verteilt.