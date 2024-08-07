Olympia 2024: TV-Aufreger in Frankreich! Arroganz-Anfall vor dem Drama-Sieg der deutschen Handballer

Zu früh gefreut: Bei der französischen Live-Übertragung des Handball-Krimis zwischen Deutschland und Frankreich feierte der französische TV-Kommentator Sekunden vor dem Ende schon den Sieg. Der Fauxpas stößt im Netz auf harte Kritik.

"Es ist gewonnen! Es ist gewonnen!" So feierte der Handball-Kommentator des französischen Senders "France 3" schon den vermeintlichen Halbfinal-Einzug der Franzosen gegen das DHB-Team.

Frankreich hatte gut 14 Sekunden vor Schluss noch einen Zwei-Tore-Vorsprung auf Deutschland. Sechs Sekunden vor Ende war es bei französischem Ballbesitz noch ein Tor Vorsprung.

Kommentar: Deutschlands Handball hat einen neuen Superstar

Doch dann kam der katastrophale Ballverlust von Dika Mem, den Renars Uscins in letzter Sekunde zum Ausgleich nutzte. In der Verlängerung siegte Deutschland dann mit 35:34.

Kein Wunder, dass der verfrühte Jubel des Kommentators in den sozialen Netzwerken für Unmut bei den französischen Fans sorgte: "Ernsthaft, die Kommentatoren von France 3, die vor dem Ende der regulären Spielzeit 'Es ist gewonnen, es ist gewonnen' gesagt haben, halten das nächste Mal besser die Klappe", schrieb ein User auf X. Ein anderer ätzte: "Der Kommentator auf France 3 ist unerträglich."