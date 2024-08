Olympia 2024: Handballer gewinnen Viertelfinal-Thriller gegen Frankreich

Anzeige

Heldenhaft ins Halbfinale: Deutschlands Handballer greifen nach einer irren Aufholjagd und dramatischer Zugabe gegen Frankreich nach einer Medaille.

Deutschlands "phänomenale" Handballer sprangen ausgelassen im Kreis, völlig aufgekratzt von diesem filmreifen Drama mit unzähligen Wendungen, sie sprachen von "Wahnsinn" und feierten den herausragenden Matchwinner Renars Uscins. 27.000 Zuschauer sahen dabei zu, die meisten schwiegen, enttäuscht, entgeistert, völlig überrumpelt. Mit einer heldenhaften Leistung hatte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason soeben Frankreichs Handball-Party im Viertelfinale abrupt beendet.

Angeführt von Siegtorschütze Uscins gewann Deutschland gegen den Tokio-Olympiasieger und Europameister 35:34 (29:29, 14:17) nach Verlängerung, steht nun erstmals seit dem Bronze-Coup von 2016 wieder in einem olympischen Halbfinale. Nach einem an Dramatik kaum zu überbietendem Thriller greift die DHB-Auswahl am Freitag gegen Spanien nach der ersehnten Medaille.

"Phänomenal" habe seine Mannschaft gespielt, sagte Gislason, "Wahnsinn" sei dieses Spiel gewesen, sagte Rune Dahmke: "Das war so ein Hin und Her, ich glaube beide Seiten hatten zwischendurch schon dreimal aufgegeben und wieder dran geglaubt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das am Ende passiert ist."