Olympia 2024 Zeitplan: Wann ist heute welcher Wettbewerb?

Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden in der französischen Hauptstadt Paris vom 26. Juli bis zum 11. August ausgetragen. Die Eröffnungsfeier markiert den offiziellen Beginn der Spiele, während die Abschlusszeremonie das Event gebührend zum Abschluss bringt. Bereits am Mittwoch, dem 24. Juli, starten die ersten Wettkämpfe. Die finale Zeremonie findet am 11. August in Paris statt.

Olympia 2024: Wie viele Disziplinen und Wettbewerbe gibt es?

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris versprechen ein aufregendes Sportereignis mit einer Vielzahl von Wettbewerben. Insgesamt werden bei diesen Spielen 32 Sportarten ausgetragen, die 48 Disziplinen abdecken. In diesen Sportarten sind 329 Wettbewerbe geplant, in denen Athleten aus der ganzen Welt um Medaillen kämpfen.



Die Spiele bieten eine einzigartige Gelegenheit, verschiedene Sportarten zu erleben, darunter traditionelle Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen und Turnen sowie neuere Sportarten wie Skateboarding und Sportklettern. Diese Vielfalt an Wettbewerben spiegelt das Engagement der Olympischen Bewegung wider, Sportarten zu fördern, die sowohl bei Athleten als auch bei Zuschauern beliebt sind.

Ein besonderes Highlight der Olympischen Sommerspiele 2024 wird die Eröffnungsfeier sein, die am 26. Juli 2024 stattfindet und in einer spektakulären Kulisse entlang der Seine gefeiert wird. Die Abschlusszeremonie am 11. August 2024 wird das Event gebührend beenden und die besten Athleten der Welt ehren.

Die Olympischen Spiele in Paris sind nicht nur ein Wettkampf der besten Sportler, sondern auch ein Fest der internationalen Gemeinschaft und des Sports. Mit einer Vielzahl von Wettbewerben und einer beeindruckenden Kulisse wird Paris 2024 ein unvergessliches Erlebnis für Athleten und Zuschauer gleichermaßen bieten. Seien Sie dabei, wenn die Welt zusammenkommt, um den olympischen Geist zu feiern!