Olympia kostenlos auf Joyn streamen

Medaillenspiegel Olympia 2026 aktuell: Live-Stand am 10.02. - Olympische Winterspiele

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 08:56 Uhr
  • ran.de
Medaillen für Olympia vorgestellt
Medaillen für Olympia vorgestellt© AFP/SID/ANDREA PATTARO

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina laufen. So sieht der aktuelle Medaillenspiegel aus - wo steht Deutschland?

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen! Vom 6. bis 22. Februar kämpfen ca. 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen um 116 Gold, Silber- und Bronzemedaillen in acht Sportarten.

Deutschland, USA, Norwegen, Italien und viele weitere Teams liefern sich packende Duelle – jede Entscheidung kann den Medaillenspiegel noch komplett umkrempeln.

Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel

Hier sehen Sie den aktuellen Medaillenspiegel Olympia 2026 – automatisch und live aktualisiert. Sortiert nach Gold, dann Silber und Bronze: Wie viele Medaillen hat Team D bereits geholt? Wo steht Deutschland im Vergleich zu den Top-Nationen?

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen3126
2SchweizSUISchweiz3115
3JapanJPNJapan2237
4DeutschlandGERDeutschland2114
5USAUSAUSA2002
6ÖsterreichAUTÖsterreich1304
7ItalienITAItalien1269
8FrankreichFRAFrankreich1102
NiederlandeNEDNiederlande1102
SchwedenSWESchweden1102
TschechienCZETschechien1102
12ChinaCHNChina0112
SüdkoreaKORSüdkorea0112
14NeuseelandNZLNeuseeland0101
PolenPOLPolen0101
SlowenienSLOSlowenien0101
17KanadaCANKanada0022
18BulgarienBULBulgarien0011
19AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
AustralienAUSAustralien0000
BelgienBELBelgien0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
BrasilienBRABrasilien0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
FinnlandFINFinnland0000
GeorgienGEOGeorgien0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GrönlandGRLGrönland0000
GroßbritannienGBRGroßbritannien0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KasachstanKAZKasachstan0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LettlandLATLettland0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen

Viele der Top-Wettkämpfe könnt ihr auf  Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Livestreams sind sonst kostenpflichtig.

Einfach Joyn öffnen und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard.

DEB-Team

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

ARD und ZDF zeigen zudem ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn streambar.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!

Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker

Mehr zu Olympia
Leerdam
News

Leerdam polarisiert: Zwischen Privatjet und Gold-Fahrt

  • 10.02.2026
  • 11:11 Uhr
Emma Aicher mit der deutschen Fahne
News

Olympia JETZT LIVE: DSV darf hoffen - nächste Medaille?

  • 10.02.2026
  • 11:08 Uhr
imago images 1072347199Update
News

Olympia heute: Doppelte Gold-Chance für Deutschland!

  • 10.02.2026
  • 11:01 Uhr
260208 Lindsey Vonn of USA crashes while competing in women s alpine skiing downhill during day 2 of the 2026 Winter Olympics on February 8, 2026 in Cortina. Photo: Joel Marklund BILDBYRAN kod JM J...
News

Deutsche Ski-Ikone über Vonn: "Hätte es nicht anders gemacht"

  • 10.02.2026
  • 10:32 Uhr
Lindsey Vonn im Helikopter
News

Vonn mit emotionalem Post: Ski-Superstar verrät genaue Diagnose

  • 10.02.2026
  • 10:26 Uhr
Vonn
News

Lindsey Vonn erhält Unterstützung von Sport-Stars

  • 10.02.2026
  • 10:25 Uhr
RAIMUND Philipp Team GER Olympiasieger Ski Springen der Maenner in Predazzo Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06 - 22 Februar 2026 in Italien am 09.02.2026 in Predazzo *** R...
News

Skisprung-Olympiasieger Raimund litt an Höhenangst

  • 10.02.2026
  • 10:24 Uhr
Vonn
News

Die unglaubliche Krankenakte von Lindsey Vonn

  • 10.02.2026
  • 10:13 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 10.02.2026
  • 09:24 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 10.02.2026
  • 09:23 Uhr