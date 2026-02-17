Nach dem Gewinn von Paarlauf-Bronze lassen die deutschen Eiskunstläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin ihre Zukunft offen.

"Wir werden die Saison beenden, den Sommer genießen, ein bisschen freimachen. Ich habe einen Bundeswehr-Lehrgang. Dann schauen wir, wie es weitergeht, wie lang und in welchem Rahmen", sagte Hase. Als letzter großer Wettkampf steht die WM in Prag (24. bis 29. März) im Kalender.