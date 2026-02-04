Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 17. Februar
- Aktualisiert: 17.02.2026
- 00:02 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 17. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 17. Februar, auf dem Programm:
13:00 Uhr: Snowboard Slopestyle, Frauen, Finale
14:30 Uhr: Biathlon, Staffel, Männer
16:22 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3
16:28 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Finale
16:41 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3
16:47 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Finale
19:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer Big-Air, Finale, 3. Lauf
21:03 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 4. Lauf
Olympia live – die Wettbewerbe am 16. Februar 2026
09:05 Uhr: Curling Männer - Schweiz vs. Schweden
09:05 Uhr: Curling Männer - Tschechien vs. Deutschland
09:05 Uhr: Curling Männer - USA vs. China
10:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Springen Großschanze
10:45 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Aerials, 1. Qualifikation
11:30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Aerials, 2. Qualifikation
12:10 Uhr: Eishockey Männer - Deutschland vs. Frankreich
12:10 Uhr: Eishockey Männer - Schweiz vs. Italien
13:00 Uhr: Snowboard Slopestyle, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung
13:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Aerials, 1. Qualifikation
14:05 Uhr: Curling Frauen - Schweden vs. Kanada
14:05 Uhr: Curling Frauen - Südkorea vs. Schweiz
14:05 Uhr: Curling Frauen - Italien vs. Japan
14:05 Uhr: Curling Frauen - Dänemark vs. USA
14:15 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Aerials, 2. Qualifikation
14:30 Uhr: Biathlon, Staffel, Männer - Medaillenentscheidung
14:30 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer - 1. Halbfinale
14:45 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer - 2. Halbfinale
14:52 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen - 1. Halbfinale
15:10 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen - 2. Halbfinale
15:24 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer - Rennen um Platz 7
15:30 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer - Rennen um Platz 5
15:43 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen - Rennen um Platz 7
15:49 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen - Rennen um Platz 5
16:22 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3 - Medaillenentscheidung
16:28 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Finale - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Männer - Tschechien vs. Dänemark
16:41 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3 - Medaillenentscheidung
16:47 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung
18:45 Uhr: Eiskunstlauf, Kurzprogramm Einzel, Frauen
19:00 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 3. Lauf
19:05 Uhr: Curling Männer - Deutschland vs. Schweiz
19:05 Uhr: Curling Männer - Kanada vs. Großbritannien
19:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. Norwegen
19:05 Uhr: Curling Männer - USA vs. Italien
19:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer Big-Air, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung
21:03 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 4. Lauf - Medaillenentscheidung
21:10 Uhr: Eishockey Männer - Schweden vs. Lettland
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer wirklich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
