Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 17. Februar

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 17. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 17. Februar, auf dem Programm:

13:00 Uhr: Snowboard Slopestyle, Frauen, Finale

14:30 Uhr: Biathlon, Staffel, Männer

16:22 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3

16:28 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Finale

16:41 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3

16:47 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Finale

19:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer Big-Air, Finale, 3. Lauf

21:03 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 4. Lauf