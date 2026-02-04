- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 17. Februar

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 00:02 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 17. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 17. Februar, auf dem Programm:

13:00 Uhr: Snowboard Slopestyle, Frauen, Finale
14:30 Uhr: Biathlon, Staffel, Männer
16:22 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3
16:28 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Finale
16:41 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3
16:47 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Finale
19:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer Big-Air, Finale, 3. Lauf
21:03 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 4. Lauf

Olympia live – die Wettbewerbe am 16. Februar 2026

09:05 Uhr: Curling Männer - Schweiz vs. Schweden

09:05 Uhr: Curling Männer - Tschechien vs. Deutschland

09:05 Uhr: Curling Männer - USA vs. China

10:00 Uhr: Nordische Kombination Männer - Springen Großschanze

10:45 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Aerials, 1. Qualifikation

11:30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Aerials, 2. Qualifikation

12:10 Uhr: Eishockey Männer - Deutschland vs. Frankreich

12:10 Uhr: Eishockey Männer - Schweiz vs. Italien

13:00 Uhr: Snowboard Slopestyle, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung

13:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Aerials, 1. Qualifikation

14:05 Uhr: Curling Frauen - Schweden vs. Kanada

14:05 Uhr: Curling Frauen - Südkorea vs. Schweiz

14:05 Uhr: Curling Frauen - Italien vs. Japan

14:05 Uhr: Curling Frauen - Dänemark vs. USA

14:15 Uhr: Ski Freestyle, Männer, Aerials, 2. Qualifikation

14:30 Uhr: Biathlon, Staffel, Männer - Medaillenentscheidung

14:30 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer - 1. Halbfinale

14:45 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer - 2. Halbfinale

14:52 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen - 1. Halbfinale

15:10 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen - 2. Halbfinale

15:24 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer - Rennen um Platz 7

15:30 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer - Rennen um Platz 5

15:43 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen - Rennen um Platz 7

15:49 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen - Rennen um Platz 5

16:22 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3 - Medaillenentscheidung

16:28 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Finale - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Männer - Tschechien vs. Dänemark

16:41 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3 - Medaillenentscheidung

16:47 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung

18:45 Uhr: Eiskunstlauf, Kurzprogramm Einzel, Frauen

19:00 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 3. Lauf

19:05 Uhr: Curling Männer - Deutschland vs. Schweiz

19:05 Uhr: Curling Männer - Kanada vs. Großbritannien

19:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. Norwegen

19:05 Uhr: Curling Männer - USA vs. Italien

19:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer Big-Air, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

21:03 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

21:10 Uhr: Eishockey Männer - Schweden vs. Lettland

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer wirklich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

