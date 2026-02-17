- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und cortina

Olympia: "Wirkt am besten" - Leon Draisaitl isst Senf gegen Krämpfe

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 07:27 Uhr
  • SID

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat gegen Krämpfe auf dem Eis eine besonderes Rezept parat.

Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als Leon Draisaitl während des Spiels gegen die USA auf der Bank ein kleines Päckchen Senf aussaugte. Doch der Eishockey-Superstar hat dafür eine ganz simple Erklärung.

"Senf ist total gut gegen Krämpfe", sagte der 30-Jährige bei "Eurosport": "Wenn man Krämpfe bekommt, wirkt das bei mir am besten. Wenn ich das Gefühl habe, dass es dazu kommen könnte, bin ich ab und zu ein bisschen proaktiv und hau mir einen Löffel Senf rein."

Draisaitl hofft auf Fan-Unterstützung

Geholfen hatte die Stärkung allerdings nicht, mit dem 1:5 gegen die US-Stars gab es die zweite Niederlage nacheinander. Für die K.o.-Phase wünsche er sich, "dass das ganze Land hinter uns steht, wenn jetzt die wirklich wichtigen Spiele anfangen. Da kann man ganz schnell als komplette Nation zusammenkommen. Man merkt das bei der Fußball-WM und den großen Turnieren. Es wäre cool, wenn wir das auch hinbekommen."

Im Duell mit Frankreich geht es am Dienstagmittag (ab 12.10 Uhr im Liveticker) um den Einzug ins Viertelfinale. Das werde "ein schwieriges Spiel", betonte Draisaitl. Aber natürlich sei es eine Mannschaft, "die schlagbar ist. Das wissen wir. Wenn wir unser Spiel durchziehen und ein bisschen konsequenter sind, haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen".

