Dieses Interview ging um die Welt: Nachdem der norwegische Biathlet bei den Olympischen Winterspielen Bronze gewonnen hatte, gestand er hoch emotional seine Untreue. Die Nachwehen dieses Geständnisses spüre er noch jetzt.

Der siebenmalige Weltmeister Sturla Holm Laegreid hatte nach dem Einzelwettbewerb öffentlich seinen "größten Fehler" gestanden - in der Hoffnung, "die Liebe meines Lebens" zurückzugewinnen.

Seine Ex-Freundin, die anonym bleiben möchte, war allerdings nicht glücklich darüber, dass sie ungewollt in die Öffentlichkeit gezogen wurde. „Ich habe mir diese Position (in der Öffentlichkeit, Anm. d. Red.) nicht ausgesucht, und es schmerzt mich. Wir hatten Kontakt, und er kennt meine Meinung dazu", sagte sie der norwegischen Zeitung "VG".

Laegreid stand genau deswegen öffentlich in der Kritik und entschuldigte sich später: "Was ich getan habe, habe ich nicht gut genug durchdacht. Ich habe mich bei allen entschuldigt, die hineingezogen wurden."