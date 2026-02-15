- Anzeige -
Olympia 2026: Schon wieder Gold! Johannes Kläbo schreibt Geschichte

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 13:39 Uhr
  • SID

Johannes Hösflot Kläbo ist der König der Olympischen Winterspielen. Mit der Norwegen-Staffel holt sich der Langlauf-Star sein viertes Gold 2026 und sein neuntes Gold insgesamt - Rekord!

Skilangläufer Johannes Hösflot Kläbo hat mit der neunten Goldmedaille seiner Karriere Olympia-Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige gewann mit der norwegischen Staffel klar vor Frankreich und Italien und ist nun alleiniger Rekordhalter bei Winterspielen.

Kläbo übernahm als Schlussläufer mit großem Vorsprung und brachte den Sieg problemlos ins Ziel. Allein in Italien hat der Alleskönner nun vier Goldmedaillen gewonnen, im Teamsprint und über 50 km kann er zwei weitere holen.

Bis zur Bestmarke bei Sommerspielen ist es aber noch ein weiter Weg: US-Schwimmer Michael Phelps holte 23 Goldmedaillen.

Favoritensieg von Norwegen nach Schweden-Fauxpas am Vortag

Anders als beim Sturzfestival am Samstag gab es bei strahlendem Sonnenschein kein Favoritensterben, sondern einen Favoritensieg.

Schwedens Frauen hatten tags zuvor im Dauerregen die fest eingeplante Goldmedaille verspielt, als Dreifach-Weltmeisterin Ebba Andersson spektakulär stürzte, einen Ski verlor und eine Minute lang "einbeinig" dem Feld hinterher stürmte. Am Ende gab es "nur" Silber hinter Norwegen.

Das deutsche Team landete nach 4x7,5 km auf Rang acht von zehn gestarteten Nationen und ging wie schon die Frauen am Samstag leer aus. Lediglich die Schweiz und Schweden lagen hinter dem DSV-Quartett aus Janosch Brugger, Friedrich Moch, Florian Notz und Jan Stölben.

Den Frauen war am Vortag nach einem Einbruch von Startläuferin Laura Gimmler trotz starker Aufholjagd nur Rang vier geblieben.

