Johannes Hösflot Kläbo ist der König der Olympischen Winterspielen. Mit der Norwegen-Staffel holt sich der Langlauf-Star sein viertes Gold 2026 und sein neuntes Gold insgesamt - Rekord!

Skilangläufer Johannes Hösflot Kläbo hat mit der neunten Goldmedaille seiner Karriere Olympia-Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige gewann mit der norwegischen Staffel klar vor Frankreich und Italien und ist nun alleiniger Rekordhalter bei Winterspielen.

Kläbo übernahm als Schlussläufer mit großem Vorsprung und brachte den Sieg problemlos ins Ziel. Allein in Italien hat der Alleskönner nun vier Goldmedaillen gewonnen, im Teamsprint und über 50 km kann er zwei weitere holen.

Bis zur Bestmarke bei Sommerspielen ist es aber noch ein weiter Weg: US-Schwimmer Michael Phelps holte 23 Goldmedaillen.