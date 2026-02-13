- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele 2026

Olympia 2026: Gratis-Kondome aufgebraucht - Nachschub laut IOC im Anmarsch

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 13:23 Uhr
  • ran.de

Im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo sind die Kondome ausgegangen. Wie der IOC bekanntgibt, sind aber zusätzliche Lieferungen geplant.

Bei den Olympischen Winterspielen geht es offenbar heiß her - nicht nur sportlich.

Wie aus einem Bericht von "La Stampa" hervorging, waren im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo bereits vor der Halbzeit der Winterspiele die kostenlosen Kondome aufgebraucht.

Pünktlich zum Valentinstag kündigte jedoch das italienische Organisationskomitee ein nahendes Ende der Flaute an.

"Wir können bestätigen, dass die Kondom-Vorräte in den Olympischen Dörfern vorübergehend erschöpft waren – aufgrund höherer Nachfrage als erwartet. Zusätzliche Lieferungen werden zwischen heute und Montag in alle Dörfer verteilt", so die Mitteilung am Samstag.

Selbst IOC-Sprecher Mark Adams gab zu der Angelegenheit ein Statement ab. "Ich glaube, 10.000 wurden genutzt, bei 2.800 Athleten – da kann man sich seinen Teil denken", führte er aus. Die Bilanz zeige, "dass der Valentinstag im Dorf in vollem Gange ist".

Die mehreren Tausend Präservative tragen das Olympia-Logo und wurden den Sportlerinnen und Sportlern zu Beginn der Spiele zur Verfügung gestellt wurden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Unbekannter macht auf Kondom-Problem aufmerksam

Vor wenigen Tagen hatte ein Sportler, der namentlich nicht genannt werden wollte, auf den Schwund aufmerksam gemacht.

"Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg", klagte dieser laut dem Bericht von "La Stampe". Der Unbekannte zeigte sich nur bedingt optimistisch, dass schnelle Hilfe unterwegs ist. "Sie haben uns zwar versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß, wann", führte er aus.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026: Deutlich weniger Präservative als in Paris

Die etwa 10.000 Präservative, die den Athletinnen und Athleten im Dorf Fiames bei Cortina d'Ampezzo zur Verfügung standen, sind aber nur ein Bruchteil der Anzahl, die bei den Olympischen Sommerspielen 2024 verteilt wurden.

In Paris waren es etwa 300.000, bei allerdings deutlich mehr Teilnehmern.

Auch im Olympischen Dorf in Mailand lagen Kondome aus, dort allerdings bei strengen Besuchsregeln. Laut dem Bericht sei besonders ein Ruheraum mit gedämpftem Licht und Sichtschutz bei den Athletinnen und Athleten beliebt.

Mehr News und Videos
imago images 1072100975
News

Skispringen heute live: Wettkampf der Frauen auf der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 15.02.2026
  • 13:47 Uhr
DRAISAITL Leon Team GER Eishockey Vorrunde Spiel Deutschland - Daenemark Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06 - 22 Februar 2026 in Italien am 12.02.2026 in Mailand *** DRAIS...
News

Hammerlose drohen: So schmerzhaft ist die Lettland-Pleite

  • 15.02.2026
  • 13:43 Uhr
260215 Emil Iversen, Martin Lowstrom Nyenget, Einar Hedegart and Johannes Hosflot Klaebo of Norway celebrate after winning the men s 4 x 7.5km relay cross-country skiing race during day 9 of the 20...
News

Schon wieder Gold! Kläbo schreibt Olympia-Geschichte

  • 15.02.2026
  • 13:39 Uhr
imago images 1072554698
News

"Verpiss dich einfach!" - Schummel-Vorwurf beim Curling

  • 15.02.2026
  • 13:37 Uhr
imago images 1072567434Update
News

Nolte im Monobob zur Halbzeit auf Goldkurs

  • 15.02.2026
  • 13:10 Uhr
260215 Gold medalists Erik Lesser, Daniel Boehm, Arnd Peiffer and Simon Schempp of Germany during a retroactive medal ceremony for the Sochi 2014 Winter Olympics, Biathlon, men 4x7.5km relay during...
News

Biathlon-Gold für Staffel - mit zwölf Jahren Verspätung

  • 15.02.2026
  • 12:54 Uhr
imago images 1072645992
News

Nicht einmal 5 Euro! Wert der Olympia-Medaillen variiert massiv

  • 15.02.2026
  • 12:42 Uhr
imago images 1072652112
News

Olympia JETZT LIVE: Macht Dürr ihren Medaillentraum wahr?

  • 15.02.2026
  • 12:36 Uhr
imago images 1072654533
News

Deutsche Biathleten enttäuschen in der Verfolgung

  • 15.02.2026
  • 12:35 Uhr
imago images 1072645999
News

Olympia 2026: Die deutschen Medaillen-Gewinner

  • 15.02.2026
  • 12:04 Uhr