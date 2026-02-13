Im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo sind die Kondome ausgegangen. Wie der IOC bekanntgibt, sind aber zusätzliche Lieferungen geplant.

Bei den Olympischen Winterspielen geht es offenbar heiß her - nicht nur sportlich.

Wie aus einem Bericht von "La Stampa" hervorging, waren im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo bereits vor der Halbzeit der Winterspiele die kostenlosen Kondome aufgebraucht.

Pünktlich zum Valentinstag kündigte jedoch das italienische Organisationskomitee ein nahendes Ende der Flaute an.

"Wir können bestätigen, dass die Kondom-Vorräte in den Olympischen Dörfern vorübergehend erschöpft waren – aufgrund höherer Nachfrage als erwartet. Zusätzliche Lieferungen werden zwischen heute und Montag in alle Dörfer verteilt", so die Mitteilung am Samstag.

Selbst IOC-Sprecher Mark Adams gab zu der Angelegenheit ein Statement ab. "Ich glaube, 10.000 wurden genutzt, bei 2.800 Athleten – da kann man sich seinen Teil denken", führte er aus. Die Bilanz zeige, "dass der Valentinstag im Dorf in vollem Gange ist".

Die mehreren Tausend Präservative tragen das Olympia-Logo und wurden den Sportlerinnen und Sportlern zu Beginn der Spiele zur Verfügung gestellt wurden.