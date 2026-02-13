Olympische Winterspiele 2026
Olympia 2026: Gratis-Kondome aufgebraucht - Nachschub laut IOC im Anmarsch
- Aktualisiert: 15.02.2026
- 13:23 Uhr
- ran.de
Im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo sind die Kondome ausgegangen. Wie der IOC bekanntgibt, sind aber zusätzliche Lieferungen geplant.
Bei den Olympischen Winterspielen geht es offenbar heiß her - nicht nur sportlich.
Wie aus einem Bericht von "La Stampa" hervorging, waren im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo bereits vor der Halbzeit der Winterspiele die kostenlosen Kondome aufgebraucht.
Pünktlich zum Valentinstag kündigte jedoch das italienische Organisationskomitee ein nahendes Ende der Flaute an.
"Wir können bestätigen, dass die Kondom-Vorräte in den Olympischen Dörfern vorübergehend erschöpft waren – aufgrund höherer Nachfrage als erwartet. Zusätzliche Lieferungen werden zwischen heute und Montag in alle Dörfer verteilt", so die Mitteilung am Samstag.
Selbst IOC-Sprecher Mark Adams gab zu der Angelegenheit ein Statement ab. "Ich glaube, 10.000 wurden genutzt, bei 2.800 Athleten – da kann man sich seinen Teil denken", führte er aus. Die Bilanz zeige, "dass der Valentinstag im Dorf in vollem Gange ist".
Die mehreren Tausend Präservative tragen das Olympia-Logo und wurden den Sportlerinnen und Sportlern zu Beginn der Spiele zur Verfügung gestellt wurden.
Olympia 2026: Unbekannter macht auf Kondom-Problem aufmerksam
Vor wenigen Tagen hatte ein Sportler, der namentlich nicht genannt werden wollte, auf den Schwund aufmerksam gemacht.
"Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg", klagte dieser laut dem Bericht von "La Stampe". Der Unbekannte zeigte sich nur bedingt optimistisch, dass schnelle Hilfe unterwegs ist. "Sie haben uns zwar versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß, wann", führte er aus.
Olympia 2026: Deutlich weniger Präservative als in Paris
Die etwa 10.000 Präservative, die den Athletinnen und Athleten im Dorf Fiames bei Cortina d'Ampezzo zur Verfügung standen, sind aber nur ein Bruchteil der Anzahl, die bei den Olympischen Sommerspielen 2024 verteilt wurden.
In Paris waren es etwa 300.000, bei allerdings deutlich mehr Teilnehmern.
Auch im Olympischen Dorf in Mailand lagen Kondome aus, dort allerdings bei strengen Besuchsregeln. Laut dem Bericht sei besonders ein Ruheraum mit gedämpftem Licht und Sichtschutz bei den Athletinnen und Athleten beliebt.