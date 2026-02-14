Beim olympischen Curling-Turnier herrscht zwischen den Teams aus Kanada und Schweden mächtig Zoff.

Im Olympia-Sport der Eis-Gentlemen regierte plötzlich rüpelhaftes Benehmen. Zwischen den Teams von Kanada und Schweden wurde die Stimmung in der Halle von Cortina am Freitag über mehrere Ends frostiger und frostiger, bis der erstaunliche Curling-Beef in hitzigen Betrugsvorwürfen und Beleidigungen ausartete.

"Komm, verpiss Dich!", rief der kanadische Third Marc Kennedy dem Schweden Oskar Eriksson zu, "verpiss Dich einfach!" Da die Spieler alle verkabelt sind, ging der Streit erst live um die Welt und später in den Sozialen Medien viral.

Aber was war überhaupt Stein des Anstoßes? Schon früh im Spiel hatte Schweden unterbrechen lassen, um einen Regelverstoß der Kanadier zu überprüfen. Auch Kanada bat darum, den Schweden genauestens auf die Finger zu schauen. Im wahrsten Sinne: Die Steine müssen im Curling vor einer bestimmten Linie losgelassen werden, sie sind dabei am Griff zu führen.