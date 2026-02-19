Die Eishockey-Frauen der USA haben ihrem Erzrivalen Kanada im ewigen Finalduell auf dramatische Art die Goldmedaille entrissen und sich zum dritten Mal zum Olympiasieger gekrönt. Altstar Hilary Knight rettete ihr Team im aufgeheizten und schwer umkämpften Endspiel von Mailand spät in die Verlängerung, in dieser gelang Megan Keller der goldene Treffer zum 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Idol Knight (58.) glich 124 Sekunden vor dem Ende die Führung der Kanadierinnen durch Kristin O'Neill (21.) aus. In der Overtime waren beide Mannschaften dem Siegtreffer nah, ehe Verteidigerin Keller zum viel umjubelten siebten Sieg nacheinander gegen die Ahornblätter traf. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen Die USA nahmen damit erfolgreich Revanche für das verlorene Endspiel vor vier Jahren in Peking (2:3). Zuvor hatte das Team USA bei der Premiere des olympischen Frauen-Turniers 1998 in Nagano und 2018 in Pyeongchang triumphiert.

- Anzeige -

- Anzeige -

30. Finalduell zwischen den USA und Kanada Das Duell in der Mailänder Arena Santagulia war bereits das 30. Finalduell dieser Länder bei Olympia und Weltmeisterschaften. Nur bei Olympia 2006, als Kanada gegen Schweden gewann, und bei der WM 2019, als die USA im Finale die Finninnen besiegten, hieß das Duell um Gold nicht Kanada gegen USA.

- Anzeige -

- Anzeige -

Olympia 2026: "Egoistisch und Respektlos" - Giovanni Franzoni kassiert Vorwürfe

Zugleich trafen letztmals die großen Idole ihrer Nationen bei Winterspielen aufeinander. Für die 36-jährige Knight, die einen Tag vor dem Finale ihrer Partnerin Brittany Bowe einen Antrag gemacht hatte, war es das letzte Spiel bei Olympia. Ob Marie-Philip Poulin, mit 27 Einsätzen nun Rekordspielerin Kanadas und mit 20 Treffern die erfolgreichste Torschützin der Olympia-Geschichte, weitermacht, ließ die 34-Jährige offen. Im fünften direkten Duell um Gold behielt nun zum zweiten Mal Knight die Oberhand. 2010, 2014 und 2022 hatte die "Captain Clutch" genannte Poulin jeweils den Siegtreffer erzielt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Tom Brady sieht US-Olympiasieg "So etwas gibt es kein zweites Mal: Wir hassen uns auf die respektvollste Art und Weise", hatte Knights Sturmpartnerin Laila Edwards vor dem Finale gesagt. Die USA wirkten vor den Augen von US-Football-Ikone Tom Brady etwas gehemmt. Die Kanadierinnen, die im Viertelfinale das deutsche Team mit 5:1 ausgeschaltet hatten, waren dem Treffer im ersten Drittel näher.

Olympia 2026: "Tiramisu-Man" - dieser Schweizer begeistert das Olympische Dorf