- Anzeige -
- Anzeige -
Winterspiele live auf Joyn

Olympia 2026: Kanadierin Cassie Sharpe stürzt und schlägt mit Kopf in Eiswand ein

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 22:04 Uhr
  • SID
Cassie Sharpe wurde auf einer Trage weggebracht
Cassie Sharpe wurde auf einer Trage weggebracht© Imagn Images

Bei der Qualifikation zum olympischen Halfpipe-Finale kommt es zu einem schweren Sturz.

Schockmoment um die Kanadierin Cassie Sharpe! Die Olympiasiegerin von 2018 und -Zweite von 2022 schlug in der Qualifikation für das Halfpipe-Finale im zweiten Lauf auf Rang drei liegend böse mit dem Kopf in der Eiswand ein. Sie blieb minutenlang liegen. Als sie per Schlitten abtransportiert wurde, winkte sie mit beiden Händen ins Publikum. Ihr Kopf war stabilisiert.

Der Wettbewerb musste anschließend für rund zehn Minuten unterbrochen werden. Über das Ausmaß ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia: Sabrina Cakmakli verpasst Halfpipe-Finale

Unterdessen ist der Traum vom dritten olympischen Halfpipe-Finale ist für Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli geplatzt. Die Deutsche belegte bei ihrer vierten Teilnahme an Winterspielen in der Qualifikation von Livigno nur Rang 16 - 3,25 Punkte fehlten zum Erreichen des Endkampfes der besten Zwölf am Samstag (19.30 Uhr).

"Ich hatte mir definitiv mehr erhofft, das Finale war mein großes Ziel", sagte Cakmakli. Mit ihrer Leistung sei sie "happy" gewesen, aber "ein bisschen enttäuscht" über die Wertung.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: "Tiramisu-Man" - dieser Schweizer begeistert

"Sabi, lass jucken!", hatten Freunde und Familie im Zielraum auf ein Plakat gemalt, doch Cakmakli fehlten bei ihren beiden Durchgängen die Höhe bei den Sprüngen und die höchsten Schwierigkeitsgrade. Nach dem zweiten Durchgang hatte sie zunächst ein Lächeln im Gesicht, doch als die Wertung kam, zog sie die Mundwinkel nach unten.

Bei ihrer Olympia-Premiere war Cakmakli 2014 in Sotschi als 14. ebenfalls in der Quali hängen geblieben. 2018 in Pyeongchang wurde sie starke Achte, vier Jahre später in Peking Zwölfte.

"Man denkt immer, dass man weniger nervös wird, aber es ist das genaue Gegenteil", sagte sie vor den Spielen in Italien und betonte: "Das Feuer ist da. Ich will alles aufsaugen und genießen - aber auch mein Bestes zeigen." Das glückte ihr nicht ganz.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Halfpipe-Finale: Eileen Gu muss lange zittern

Quali-Beste war die britische Weltmeisterin Zoe Atkin mit 91,50 Punkten. Super-Star Eileen Gu musste zittern.

Die gebürtige US-Amerikanerin, die für China startet und 2022 in der Halfpipe wie im Big Air Gold gewonnen hatte, stürzte in ihrem ersten Run. Nach ihrem soliden zweiten rief die zweimalige Zweite dieser Spiele (Slopestyle/Big Air) im Ziel: "Warum mache ich es nur immer so spannend?!" Doch 86,50 Punkte reichten für Platz fünf und damit leicht fürs Finale.

Mehr zu Olympia
Leerdam Update
News

Olympia 2026: Jutta Leerdam heizt Baby-Gerüchte weiter an

  • 19.02.2026
  • 22:16 Uhr
USA Kanada
News

Olympia LIVE: USA holen sich Gold in Overtime-Krimi

  • 19.02.2026
  • 21:59 Uhr
Die USA schlagen gegen Kanada spät zu
News

Drama gegen Kanada: USA triumphieren im ewigen Gold-Duell

  • 19.02.2026
  • 21:56 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 20. Februar

  • 19.02.2026
  • 21:33 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 19.02.2026
  • 19:56 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 19.02.2026
  • 19:55 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026 - Schlussfeier live: Hier geht's zum kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 19.02.2026
  • 19:54 Uhr
Johannes Thingnes Boe
News

Boe im Interview: Das muss Deutschland im Biathlon ändern

  • 19.02.2026
  • 19:08 Uhr

Rugby: Das Auf und Ab der Nationalmannschaft

  • Video
  • 02:11 Min
  • Ab 0
Olympia 2026 in Mailand und Cortina
News

Olympia-Endspurt: Die Highlights am letzten Wochenende

  • 19.02.2026
  • 18:20 Uhr