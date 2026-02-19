Olympia 2026: Kanadierin Cassie Sharpe stürzt und schlägt mit Kopf in Eiswand ein

Bei der Qualifikation zum olympischen Halfpipe-Finale kommt es zu einem schweren Sturz. Schockmoment um die Kanadierin Cassie Sharpe! Die Olympiasiegerin von 2018 und -Zweite von 2022 schlug in der Qualifikation für das Halfpipe-Finale im zweiten Lauf auf Rang drei liegend böse mit dem Kopf in der Eiswand ein. Sie blieb minutenlang liegen. Als sie per Schlitten abtransportiert wurde, winkte sie mit beiden Händen ins Publikum. Ihr Kopf war stabilisiert. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen Der Wettbewerb musste anschließend für rund zehn Minuten unterbrochen werden. Über das Ausmaß ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Olympia: Sabrina Cakmakli verpasst Halfpipe-Finale Unterdessen ist der Traum vom dritten olympischen Halfpipe-Finale ist für Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli geplatzt. Die Deutsche belegte bei ihrer vierten Teilnahme an Winterspielen in der Qualifikation von Livigno nur Rang 16 - 3,25 Punkte fehlten zum Erreichen des Endkampfes der besten Zwölf am Samstag (19.30 Uhr). "Ich hatte mir definitiv mehr erhofft, das Finale war mein großes Ziel", sagte Cakmakli. Mit ihrer Leistung sei sie "happy" gewesen, aber "ein bisschen enttäuscht" über die Wertung.

"Sabi, lass jucken!", hatten Freunde und Familie im Zielraum auf ein Plakat gemalt, doch Cakmakli fehlten bei ihren beiden Durchgängen die Höhe bei den Sprüngen und die höchsten Schwierigkeitsgrade. Nach dem zweiten Durchgang hatte sie zunächst ein Lächeln im Gesicht, doch als die Wertung kam, zog sie die Mundwinkel nach unten. Bei ihrer Olympia-Premiere war Cakmakli 2014 in Sotschi als 14. ebenfalls in der Quali hängen geblieben. 2018 in Pyeongchang wurde sie starke Achte, vier Jahre später in Peking Zwölfte. "Man denkt immer, dass man weniger nervös wird, aber es ist das genaue Gegenteil", sagte sie vor den Spielen in Italien und betonte: "Das Feuer ist da. Ich will alles aufsaugen und genießen - aber auch mein Bestes zeigen." Das glückte ihr nicht ganz.

