- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 live auf joyn

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 20. Februar

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 21:33 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 19. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 20. Februar, auf dem Programm:

13:10 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Großes Finale
14:15 Uhr: Biathlon Männer, 15 km Massenstart
16:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 1500 m
20:28 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 3. Lauf
21:29 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, A-Finale
22:03 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, A-Finale

Olympia: So viel Preisgeld zahlt Deutschland pro Medaille

- Anzeige -
- Anzeige -
Curling - Round Robin (M)
09:05
Schweden
Schweden
Schweden
4:10
4
0
1
0
0
1
2
0
0
10
1
0
2
2
0
0
2
3
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
09:05
Italien
Italien
Italien
5:9
5
0
0
0
1
0
2
0
2
0
9
2
0
1
0
1
0
3
0
2
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
09:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
8:6
8
3
0
2
0
2
0
0
1
0
6
0
1
0
1
0
3
1
0
0
Beendet
Kanada
Kanada
Kanada
09:05
China
China
China
4:6
4
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
6
1
0
2
0
0
1
0
1
0
1
Beendet
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Skibergsteigen - Qualifikation (F)
09:50
:
Beendet
1E. Harrop3:03.34m
Nordische Kombination - Entscheidung (M)
10:00
:
Beendet
1Skoglund/Ofteb.41:18.00m
Skibergsteigen - Qualifikation (F)
10:00
:
Beendet
1M. Fatton3:06.51m
10:10
:
Beendet
1G. Murada3:17.63m
Skibergsteigen - Qualifikation (M)
10:30
:
Beendet
1O. Cardona Coll2:37.96m
10:40
:
Beendet
1J. Kistler2:38.36m
10:50
:
Beendet
1A. Lietha2:43.23m
Skibergsteigen - 1. Viertelfinale (M)
12:55
:
n.a.
Skibergsteigen - 1. Viertelfinale (F)
12:55
:
n.a.
Skibergsteigen - 1. Halbfinale (F)
12:55
:
Beendet
1E. Harrop3:06.57m
Skibergsteigen - 2. Viertelfinale (M)
13:02
:
n.a.
Skibergsteigen - 2. Viertelfinale (F)
13:02
:
n.a.
Skibergsteigen - 2. Halbfinale (F)
13:05
:
Beendet
1M. Ravinel3:10.13m
Skibergsteigen - 3. Viertelfinale (M)
13:09
:
n.a.
Skibergsteigen - 3. Viertelfinale (F)
13:09
:
n.a.
Skibergsteigen - 4. Viertelfinale (M)
13:16
:
n.a.
Skibergsteigen - 4. Viertelfinale (F)
13:16
:
n.a.
Skibergsteigen - 5. Viertelfinale (M)
13:23
:
n.a.
Skibergsteigen - 5. Viertelfinale (F)
13:23
:
n.a.
Skibergsteigen - 1. Halbfinale (M)
13:25
:
Beendet
1J. Kistler2:34.93m
Skibergsteigen - 2. Halbfinale (M)
13:35
:
Beendet
1A. Lietha2:33.79m
Skibergsteigen - Finale (F)
13:55
:
Beendet
1M. Fatton2:59.77m
Skibergsteigen - Finale (M)
14:15
:
Beendet
1O. Cardona Coll2:34.03m
Curling - Round Robin (F)
14:30
Kanada
Kanada
Kanada
10:7
10
1
1
0
2
0
4
0
1
0
1
7
0
0
3
0
1
0
1
0
2
0
Beendet
Südkorea
Südkorea
Südkorea
14:30
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
7:4
7
0
1
0
2
1
0
0
0
3
0
4
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
Beendet
Italien
Italien
Italien
14:30
Schweiz
Schweiz
Schweiz
6:7
6
0
0
1
0
0
1
0
1
0
3
0
7
0
1
0
1
1
0
2
0
1
0
1
Beendet
USA
USA
USA
n.V.
14:30
Japan
Japan
Japan
9:6
9
0
0
2
2
0
1
0
1
1
2
6
0
1
0
0
3
0
2
0
0
0
Beendet
China
China
China
Eishockey - 3. Platz (F)
14:40
Schweiz
Schweiz
Schweiz
2:1
2
0
1
0
1
1
0
1
0
0
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
n.V.
Eisschnelllauf - Entscheidung (M)
16:30
:
Beendet
1Z. Ning1:41.980m
Eiskunstlauf - Kür (F)
19:00
:
Live
1A. Glenn147.52
Eishockey - Finale (F)
19:10
USA
USA
USA
2:1
2
0
0
1
1
1
0
1
0
0
Beendet
Kanada
Kanada
Kanada
n.V.
Ski Freestyle - Qualifikation (F)
19:30
:
Beendet
1Z. Atkin91.50
Curling - Halbfinale (M)
19:35
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
6:5
6
0
0
2
0
1
1
0
2
0
5
0
2
0
2
0
0
1
0
0
Live
Schweiz
Schweiz
Schweiz
19:35
Norwegen
Norwegen
Norwegen
2:4
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
0
1
1
0
0
1
0
0
1
Live
Kanada
Kanada
Kanada
Eiskunstlauf - Gesamtwertung (F)
23:10
-:-
1A. Glenn214.91
- Anzeige -

Ski Mountaineering bei Olympia 2026 feiert Premiere: Modus, Zeitplan, TV-Übertragung

- Anzeige -

Olympia live – die Wettbewerbe am 20. Februar 2026

12:00 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Achtelfinale

12:35 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Viertelfinale

12:54 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - 1. Rennen

12:58 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - 2. Rennen

13:10 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Großes Finale - Medaillenentscheidung

13:15 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Kleines Finale

14:05 Uhr: Curling Frauen, Halbfinals

14:15 Uhr: Biathlon Männer, 15 km Massenstart - Medaillenentscheidung

16:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 1500 m - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Männer, Halbfinale - Kanada vs. Finnland

18:00 Uhr: Bob Frauen, Zweisitzer - 1. Lauf

19:05 Uhr: Curling Männer, Spiel um Platz 3

19:30 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 1. Lauf

19:48 Uhr: Bob Frauen, Zweisitzer - 2. Lauf

19:59 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 2. Lauf

20:15 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, Viertelfinale

20:28 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

21:00 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, Halbfinale

21:10 Uhr: Eishockey Männer, Halbfinale - USA vs. Slowakei

21:17 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, B-Finale

21:29 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, A-Finale - Medaillenentscheidung

21:56 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, B-Finale

22:03 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, A-Finale - Medaillenentscheidung

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams

Olympia 2026: Mehr News und Videos
Olympics: Freestyle Skiing-Womens Halfpipe Qualification Feb 19, 2026; Livigno, Italy; Cassie Sharpe of Canada is treated by medical personnel after crashing on her second run in the women s freest...
News

Olympia: Kanadierin schlägt mit Kopf in Eiswand ein

  • 19.02.2026
  • 22:04 Uhr
USA Kanada
News

Olympia LIVE: USA holen sich Gold in Overtime-Krimi

  • 19.02.2026
  • 21:59 Uhr
Die USA schlagen gegen Kanada spät zu
News

Drama gegen Kanada: USA triumphieren im ewigen Gold-Duell

  • 19.02.2026
  • 21:56 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 19.02.2026
  • 19:56 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 19.02.2026
  • 19:55 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026 - Schlussfeier live: Hier geht's zum kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 19.02.2026
  • 19:54 Uhr
Nawrath
News

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz live: Massenstart der Männer im Free-TV und Joyn-Stream

  • 19.02.2026
  • 19:54 Uhr
Johannes Thingnes Boe
News

Boe im Interview: Das muss Deutschland im Biathlon ändern

  • 19.02.2026
  • 19:08 Uhr
Olympia 2026 in Mailand und Cortina
News

Olympia-Endspurt: Die Highlights am letzten Wochenende

  • 19.02.2026
  • 18:20 Uhr
Preuß meldet sich zu Wort
News

Preuß bricht Schweigen: "Mir tut es wahnsinnig leid"

  • 19.02.2026
  • 17:37 Uhr