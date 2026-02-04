Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 20. Februar
- Aktualisiert: 19.02.2026
- 21:33 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 19. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 20. Februar, auf dem Programm:
13:10 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Großes Finale
14:15 Uhr: Biathlon Männer, 15 km Massenstart
16:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 1500 m
20:28 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 3. Lauf
21:29 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, A-Finale
22:03 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, A-Finale
Olympia live – die Wettbewerbe am 20. Februar 2026
12:00 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Achtelfinale
12:35 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Viertelfinale
12:54 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - 1. Rennen
12:58 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - 2. Rennen
13:10 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Großes Finale - Medaillenentscheidung
13:15 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Kleines Finale
14:05 Uhr: Curling Frauen, Halbfinals
14:15 Uhr: Biathlon Männer, 15 km Massenstart - Medaillenentscheidung
16:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 1500 m - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Männer, Halbfinale - Kanada vs. Finnland
18:00 Uhr: Bob Frauen, Zweisitzer - 1. Lauf
19:05 Uhr: Curling Männer, Spiel um Platz 3
19:30 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 1. Lauf
19:48 Uhr: Bob Frauen, Zweisitzer - 2. Lauf
19:59 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 2. Lauf
20:15 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, Viertelfinale
20:28 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung
21:00 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, Halbfinale
21:10 Uhr: Eishockey Männer, Halbfinale - USA vs. Slowakei
21:17 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, B-Finale
21:29 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, A-Finale - Medaillenentscheidung
21:56 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, B-Finale
22:03 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, A-Finale - Medaillenentscheidung
Externer Inhalt
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams