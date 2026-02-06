- Anzeige -
Olympia heute LIVE: Ukraine-Fahrer nach Helm-Causa disqualifiziert - der Tag im Liveticker

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 09:54 Uhr
  • ran.de, SID

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?

11.30 Uhr: Ski Alpin Super-G Frauen
12.15 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer
13.00 Uhr: Langlauf 10 km Freier Stil Frauen
13.45 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer
16.30 Uhr: Eisschnelllauf 5.000 Meter Frauen
18.30 Uhr: Rodeln Teamstaffel
19.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen
20.15 Uhr: Shorttrack 500 Meter Frauen
20:15 Uhr: Shorttrack 1.000 Meter Männer

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Skeleton: Ukrainer wegen Helm disqualifiziert

Der Konflikt zwischen dem ukrainischen Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) hat zu dem erwarteten Ende geführt: Der WM-Vierte wurde vom olympischen Wettkampf am Donnerstag und Freitag im Eiskanal von Cortina ausgeschlossen, das gaben das IOC und der Weltverband IBSF eine knappe halbe Stunde vor dem Beginn des ersten Laufs bekannt. Auch verliert er seine Akkreditierung.

Externer Inhalt

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Skeleton (M): Kurze Pause
10:24
Der erste Durchgang im Skeleton ist beendet. Hinter dem führenden Briten Matt Weston liegen alle drei deutschen Starter aussichtsreich auf den Rängen zwei, vier und sechs. Nach einer kurzen Pause startet gegen 11:05 Uhr der zweite Lauf.
Curling (F): Schweiz legt vor
10:18
Im fünften End können die Schweizerinnen beim Curling zwei Steine bestplatziert ins Haus legen und sich damit zur Halbzeit eine 4:2-Führung erspielen. Schweden hat gegen Japan auf 5:1 erhöht, während Kanada gegen Dänemark ein Vierer-End gelandet und mit 7:3 die Führung übernommen hat.
Skeleton (M): Keine Veränderungen mehr
10:10
Mittlerweile ist die Topgruppe der Skeletonis durch mit dem ersten Lauf und es sind vor allem Athleten im Kanal unterwegs, die nicht in den Medaillenkampf eingreifen werden. Die Bestzeit hat der britische Topfavorit Matt Weston mit neuem Bahnrekord gesetzt. Axel Jungk liegt aber nur sechs Hundertstel dahinter als Zweiter sehr aussichtsreich. Auch Christopher Grotheer (4., +0,18) und Felix Keisinger (6., +0,23) sind noch in Schlagdistanz. Der Schweizer Vinzenz Buff liegt mit 1,06 Sekunden Rückstand auf Rang 16.
Curling (F): Enge Duelle
10:02
Beim Curling ist an diesem Morgen richtig Spannung drin. Nach vier Ends sind drei von vier Partien komplett ausgeglichen. Einzig Schweden liegt gegen Japan mit 4:1 in Führung. Zwischen der Schweiz und Italien steht es ebenso 2:2 wie zwischen Südkorea und den USA. Kanada und Dänemark haben schon je drei Steine verbucht.
Skeleton (M): Heraskevych nicht am Start
09:57

Der Ukrainer Vladislav Heraskevych ist im Streit um seinen Helm, der Bilder von im Krieg getöteten ukrainischen Sportkollegen zeigt, durch den Weltverband vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden und kann damit nicht starten. Laut IOC soll der Helm gegen das Neutralitätsgebot der Olympischen Charta verstoßen.
Skeleton (M): Grotheer vorne dabei
09:52
Christopher Grotheer erwischt in seinem ersten Lauf keinen guten Start und erwischt früh die eine oder andere Vorbande. Hinten raus steigert der Peking-Olympiasieger sich aber und checkt immerhin noch auf Rang vier hinter dem Italiener Amedeo Bagnis ein. Der Rückstand auf den führenden Matt Weston hält sich mi 0,18 Sekunden noch in Grenzen.
Snowboardcross (M): Setzlistenläufe
09:46
Um 10 Uhr beginnen die Setzlistenläufe für das Snowboardcross-Event der Männer. Mit dabei sind mit Martin Nörl, Leon Ulbricht, Niels Conradt und Julius Reichle vier deutsche Snowboarder. Die Schweiz schickt Kalle Koblet ins Rennen. Das Achtelfinale startet dann um 13:45 Uhr.
Curling (F): Schweiz kontert zur Führung
09:41
Die schweizerischen Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni nutzen ihr erstes Recht des letzten Steins, um gleich zwei Punkte zu verbuchen und gegen Italien mit 2:1 in Führung zu gehen. Dänemark hat gegen Kanada zum 2:2 ausgeglichen, Schweden führt mit 1:0 gegen Japan und Südkorea liegt mit 1:0 gegen die USA vorne.
Skeleton (M): Jungk kämpft sich rein
09:35
Axel Jungk hat in seinem ersten Lauf zunächst Probleme, ist schon am Start leicht zurück und nimmt dann früh einmal stark die Bande mit. Anschließend nimmt er aber Rhythmus auf, macht sich ganz klein und kommt fast noch ran an die Bestzeit Westons. Nur sechs Hundertstel fehlen auf den Briten.
Skeleton (M): Weston startet mit Bahnrekord
09:29
Topfavorit Matt Weston legt mit der Nummer eins gleich mal eine Topzeit vor und bricht zum Auftakt des Wettbewerbs den Bahnrekord des Chinesen Zheng Yin. Das ist schon mal eine Ansage vom Briten.
Curling (F): Erster Stein für Italien
09:19
Die italienischen Curlerinnen haben im ersten End vom ihrem Recht des letzte Steins profitiert und den ersten Punkt eingefahren. Im zweiten End dürfen nun die Schweizerinnen zuletzt ran. Kanada hat gegen Dänemark gleich mit zwei Steinen losgelegt.
Skeleton (M): Grotheer und Co. legen los
09:16
Um 9:30 Uhr geht es im Cortina Sliding Centre für die Skeleton-Männer zur Sache. Der erste von insgesamt vier Läufen steht an. In Peking gingen Gold und Silber nach Deutschland an Christopher Grotheer und Axel Jungk. Beide wollen auch diesmal wieder die Medaillenränge angreifen. Konkurrenz kommt vor allem aus Großbritannien mit Weltmeister Matt Weston und Vize-Weltmeister Marcus Wyatt.
Curling (F): Die Frauen legen los
09:04
Nachdem die Männer bereits gestern ihre erste Session absolviert haben, geht es nun auch für die Frauen im Curling zur Sache. Das schweizerische Team um Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz zählt wieder zum Favoritenkreis und legt gerade gegen das Team aus Italien los. Die Silber-Gewinnerinnen von Peking aus Japan starten gegen Schweden, die USA treffen auf Südkorea und Kanada misst sich mit Dänemark. Die amtierenden Olympiasiegerinnen aus Großbritannien sind erst am Abend gefordert.
Der deutsche Olympiatag
08:42
Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres ist für das deutsche Olympiateam heute wieder einiges möglich. Ab 9:30 Uhr legen die Skeleton-Männer mit ihren ersten beiden Läufen los. Dabei gehören der mehrfache Weltmeister und Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer und Alex Jungk zu den Favoriten. Um 18:30 Uhr greift dann die deutsche Teamstaffel im Rennrodeln nach Gold. Die nächste Chance auf Edelmetall gibt es ab 11:30 Uhr auch für die bereits mit zwei Silbermedaillen dekorierte Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann im alpinen Super-G. Im Freistil-Langlauf über 10 Kilometer sind die deutschen Frauen eher Außenseiterinnen. Um 10 Uhr startet der Wettbewerb im Snowboardcross mit Martin Nörl und drei weiteren deutschen Teilnehmern, das Finale steigt um 15 Uhr. Die deutschen Curler treffen um 14:05 Uhr in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Norwegen, die Eishockeymänner um Fahnenträger Leon Draisaitl steigen am am Abend gegen Dänemark ins Turnier ein.
Das Programm des Vormittags
08:30
Schon ab 9:05 Uhr geht es beim Curling mit der ersten Session der Frauen weiter. Die Schweiz eröffnet gegen Italien. Am Nachmittag (14:05 Uhr) sind dann die deutschen Männer in ihrem zweiten Spiel gegen Norwegen gefordert, die Schweizer treffen auf die USA. Um 9:30 Uhr startet der Skeleton-Wettbewerb der Männer mit den ersten beiden Läufen und die erste Entscheidung des Tages gibt es ab 11:30 Uhr beim alpinen Super-G der Frauen. Um 12:10 Uhr dürften die Eishockey-Cracks aus der Schweiz gegen Frankreich ran, wenig später steigt das Moguls-Finale der Ski-Freestyler. Ab 13 Uhr wird Edelmetall im Langlauf verteilt, wenn es für die Frauen im Intervallstart über 10 Kilometer in der freien Technik geht.
Spannung auf dem Eis
Herzlich willkommen! Nach den Männern gestern geht es heute bei den Olympischen Winterspielen für die Frauen im Super-G um die Medaillen. Unterdessen kämpfen unter anderem die Teamstaffeln im Rodeln und die Langläuferinnen im Laufe des Tages um Edelmetall. Auch auf dem Eis wird es spannend: In Shorttrack und Eisschnelllauf geht es um Gold, Silber und Bronze, ehe um 21:10 Uhr im Eishockey die Männer-Mannschaft ihr erstes Spiel des olympischen Turniers bestreitet und gegen Dänemark um den Sieg kämpft. Parallel treten auch die US-Amerikaner gegen Lettland an.
Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Folgt nach zweimal Silber nun das erste Gold? Emma Aicher möchte beim Super-G (ab 11:30 Uhr) um die Bestzeit fahren. Die junge Deutsche gehört zu den Mitfavoritinnen, während Kira Weidle-Winkelmann eher in der Underdog-Rolle ist.

Der Sieg geht allerdings nur über Sofia Goggia, die als Weltcup-Führende in dieser Disziplin das italienische Publikum jubeln lassen möchte. Alice Robinson (Neuseeland) und Malorie Blanc (Schweiz) dürften auch ganz vorne vertreten sein.

Maximal Außenseiter-Chancen haben die deutschen Langläuferinnen über zehn Kilometer im Freistil. Katharina Hennig ist in Abwesenheit von Victoria Karl, hat aber wohl nicht die Form, um den ganz großen Coup zu landen.

Mit großen Hoffnungen treten hingegen die deutschen Snowboardcross-Athleten an. Martin Nörl, der 2022 und 2023 den Gesamt-Weltcup gewinnen konnte, bei Olympischen Spielen aber noch ohne Medaille ist, führt das vierköpfige deutsche Aufgebot an.

Eine Medaille ist möglich, jedoch kann im Snowboardcross immer alles passieren. Zunächst steht um 10 Uhr die Qualifikation an, ehe ab 13:45 die Finalrunde mit dem Achtelfinale startet.

Eine sichere Bank aus deutscher Sicht sind normalerweise die Rodler. Nach zwei Goldmedaillen in den Einzel-Entscheidungen sowie Silber und Bronze bei den Doppel-Wettbewerben geht Deutschland in der Team-Entscheidung als Top-Favorit an den Start.

Doch Achtung: Insbesondere Österreich und Italien sind auf Augenhöhe unterwegs. Zudem kann bei den Wechseln so einiges schief gehen. Der Wettbewerb startet um 18:45 Uhr.

Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend! Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

