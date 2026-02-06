Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!
Olympia heute LIVE: Ukraine-Fahrer nach Helm-Causa disqualifiziert - der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 12.02.2026
- 09:54 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?
11.30 Uhr: Ski Alpin Super-G Frauen
12.15 Uhr: Ski Freestyle Buckelpiste Männer
13.00 Uhr: Langlauf 10 km Freier Stil Frauen
13.45 Uhr: Snowboard Snowboardcross Männer
16.30 Uhr: Eisschnelllauf 5.000 Meter Frauen
18.30 Uhr: Rodeln Teamstaffel
19.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen
20.15 Uhr: Shorttrack 500 Meter Frauen
20:15 Uhr: Shorttrack 1.000 Meter Männer
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Skeleton: Ukrainer wegen Helm disqualifiziert
Der Konflikt zwischen dem ukrainischen Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) hat zu dem erwarteten Ende geführt: Der WM-Vierte wurde vom olympischen Wettkampf am Donnerstag und Freitag im Eiskanal von Cortina ausgeschlossen, das gaben das IOC und der Weltverband IBSF eine knappe halbe Stunde vor dem Beginn des ersten Laufs bekannt. Auch verliert er seine Akkreditierung.
Externer Inhalt
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Der Ukrainer Vladislav Heraskevych ist im Streit um seinen Helm, der Bilder von im Krieg getöteten ukrainischen Sportkollegen zeigt, durch den Weltverband vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden und kann damit nicht starten. Laut IOC soll der Helm gegen das Neutralitätsgebot der Olympischen Charta verstoßen.
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
Folgt nach zweimal Silber nun das erste Gold? Emma Aicher möchte beim Super-G (ab 11:30 Uhr) um die Bestzeit fahren. Die junge Deutsche gehört zu den Mitfavoritinnen, während Kira Weidle-Winkelmann eher in der Underdog-Rolle ist.
Der Sieg geht allerdings nur über Sofia Goggia, die als Weltcup-Führende in dieser Disziplin das italienische Publikum jubeln lassen möchte. Alice Robinson (Neuseeland) und Malorie Blanc (Schweiz) dürften auch ganz vorne vertreten sein.
Maximal Außenseiter-Chancen haben die deutschen Langläuferinnen über zehn Kilometer im Freistil. Katharina Hennig ist in Abwesenheit von Victoria Karl, hat aber wohl nicht die Form, um den ganz großen Coup zu landen.
Mit großen Hoffnungen treten hingegen die deutschen Snowboardcross-Athleten an. Martin Nörl, der 2022 und 2023 den Gesamt-Weltcup gewinnen konnte, bei Olympischen Spielen aber noch ohne Medaille ist, führt das vierköpfige deutsche Aufgebot an.
Eine Medaille ist möglich, jedoch kann im Snowboardcross immer alles passieren. Zunächst steht um 10 Uhr die Qualifikation an, ehe ab 13:45 die Finalrunde mit dem Achtelfinale startet.
Eine sichere Bank aus deutscher Sicht sind normalerweise die Rodler. Nach zwei Goldmedaillen in den Einzel-Entscheidungen sowie Silber und Bronze bei den Doppel-Wettbewerben geht Deutschland in der Team-Entscheidung als Top-Favorit an den Start.
Doch Achtung: Insbesondere Österreich und Italien sind auf Augenhöhe unterwegs. Zudem kann bei den Wechseln so einiges schief gehen. Der Wettbewerb startet um 18:45 Uhr.
Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend! Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars