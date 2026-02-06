Skeleton (M): Kurze Pause Der erste Durchgang im Skeleton ist beendet. Hinter dem führenden Briten Matt Weston liegen alle drei deutschen Starter aussichtsreich auf den Rängen zwei, vier und sechs. Nach einer kurzen Pause startet gegen 11:05 Uhr der zweite Lauf.

Curling (F): Schweiz legt vor Im fünften End können die Schweizerinnen beim Curling zwei Steine bestplatziert ins Haus legen und sich damit zur Halbzeit eine 4:2-Führung erspielen. Schweden hat gegen Japan auf 5:1 erhöht, während Kanada gegen Dänemark ein Vierer-End gelandet und mit 7:3 die Führung übernommen hat.

Skeleton (M): Keine Veränderungen mehr Mittlerweile ist die Topgruppe der Skeletonis durch mit dem ersten Lauf und es sind vor allem Athleten im Kanal unterwegs, die nicht in den Medaillenkampf eingreifen werden. Die Bestzeit hat der britische Topfavorit Matt Weston mit neuem Bahnrekord gesetzt. Axel Jungk liegt aber nur sechs Hundertstel dahinter als Zweiter sehr aussichtsreich. Auch Christopher Grotheer (4., +0,18) und Felix Keisinger (6., +0,23) sind noch in Schlagdistanz. Der Schweizer Vinzenz Buff liegt mit 1,06 Sekunden Rückstand auf Rang 16.

Curling (F): Enge Duelle Beim Curling ist an diesem Morgen richtig Spannung drin. Nach vier Ends sind drei von vier Partien komplett ausgeglichen. Einzig Schweden liegt gegen Japan mit 4:1 in Führung. Zwischen der Schweiz und Italien steht es ebenso 2:2 wie zwischen Südkorea und den USA. Kanada und Dänemark haben schon je drei Steine verbucht.

Skeleton (M): Heraskevych nicht am Start

Der Ukrainer Vladislav Heraskevych ist im Streit um seinen Helm, der Bilder von im Krieg getöteten ukrainischen Sportkollegen zeigt, durch den Weltverband vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden und kann damit nicht starten. Laut IOC soll der Helm gegen das Neutralitätsgebot der Olympischen Charta verstoßen.

Skeleton (M): Grotheer vorne dabei Christopher Grotheer erwischt in seinem ersten Lauf keinen guten Start und erwischt früh die eine oder andere Vorbande. Hinten raus steigert der Peking-Olympiasieger sich aber und checkt immerhin noch auf Rang vier hinter dem Italiener Amedeo Bagnis ein. Der Rückstand auf den führenden Matt Weston hält sich mi 0,18 Sekunden noch in Grenzen.

Snowboardcross (M): Setzlistenläufe Um 10 Uhr beginnen die Setzlistenläufe für das Snowboardcross-Event der Männer. Mit dabei sind mit Martin Nörl, Leon Ulbricht, Niels Conradt und Julius Reichle vier deutsche Snowboarder. Die Schweiz schickt Kalle Koblet ins Rennen. Das Achtelfinale startet dann um 13:45 Uhr.

Curling (F): Schweiz kontert zur Führung Die schweizerischen Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni nutzen ihr erstes Recht des letzten Steins, um gleich zwei Punkte zu verbuchen und gegen Italien mit 2:1 in Führung zu gehen. Dänemark hat gegen Kanada zum 2:2 ausgeglichen, Schweden führt mit 1:0 gegen Japan und Südkorea liegt mit 1:0 gegen die USA vorne.

Skeleton (M): Jungk kämpft sich rein Axel Jungk hat in seinem ersten Lauf zunächst Probleme, ist schon am Start leicht zurück und nimmt dann früh einmal stark die Bande mit. Anschließend nimmt er aber Rhythmus auf, macht sich ganz klein und kommt fast noch ran an die Bestzeit Westons. Nur sechs Hundertstel fehlen auf den Briten.

Skeleton (M): Weston startet mit Bahnrekord Topfavorit Matt Weston legt mit der Nummer eins gleich mal eine Topzeit vor und bricht zum Auftakt des Wettbewerbs den Bahnrekord des Chinesen Zheng Yin. Das ist schon mal eine Ansage vom Briten.

Curling (F): Erster Stein für Italien Die italienischen Curlerinnen haben im ersten End vom ihrem Recht des letzte Steins profitiert und den ersten Punkt eingefahren. Im zweiten End dürfen nun die Schweizerinnen zuletzt ran. Kanada hat gegen Dänemark gleich mit zwei Steinen losgelegt.

Skeleton (M): Grotheer und Co. legen los Um 9:30 Uhr geht es im Cortina Sliding Centre für die Skeleton-Männer zur Sache. Der erste von insgesamt vier Läufen steht an. In Peking gingen Gold und Silber nach Deutschland an Christopher Grotheer und Axel Jungk. Beide wollen auch diesmal wieder die Medaillenränge angreifen. Konkurrenz kommt vor allem aus Großbritannien mit Weltmeister Matt Weston und Vize-Weltmeister Marcus Wyatt.

Curling (F): Die Frauen legen los Nachdem die Männer bereits gestern ihre erste Session absolviert haben, geht es nun auch für die Frauen im Curling zur Sache. Das schweizerische Team um Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz zählt wieder zum Favoritenkreis und legt gerade gegen das Team aus Italien los. Die Silber-Gewinnerinnen von Peking aus Japan starten gegen Schweden, die USA treffen auf Südkorea und Kanada misst sich mit Dänemark. Die amtierenden Olympiasiegerinnen aus Großbritannien sind erst am Abend gefordert.

Der deutsche Olympiatag Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres ist für das deutsche Olympiateam heute wieder einiges möglich. Ab 9:30 Uhr legen die Skeleton-Männer mit ihren ersten beiden Läufen los. Dabei gehören der mehrfache Weltmeister und Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer und Alex Jungk zu den Favoriten. Um 18:30 Uhr greift dann die deutsche Teamstaffel im Rennrodeln nach Gold. Die nächste Chance auf Edelmetall gibt es ab 11:30 Uhr auch für die bereits mit zwei Silbermedaillen dekorierte Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann im alpinen Super-G. Im Freistil-Langlauf über 10 Kilometer sind die deutschen Frauen eher Außenseiterinnen. Um 10 Uhr startet der Wettbewerb im Snowboardcross mit Martin Nörl und drei weiteren deutschen Teilnehmern, das Finale steigt um 15 Uhr. Die deutschen Curler treffen um 14:05 Uhr in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Norwegen, die Eishockeymänner um Fahnenträger Leon Draisaitl steigen am am Abend gegen Dänemark ins Turnier ein.

Das Programm des Vormittags Schon ab 9:05 Uhr geht es beim Curling mit der ersten Session der Frauen weiter. Die Schweiz eröffnet gegen Italien. Am Nachmittag (14:05 Uhr) sind dann die deutschen Männer in ihrem zweiten Spiel gegen Norwegen gefordert, die Schweizer treffen auf die USA. Um 9:30 Uhr startet der Skeleton-Wettbewerb der Männer mit den ersten beiden Läufen und die erste Entscheidung des Tages gibt es ab 11:30 Uhr beim alpinen Super-G der Frauen. Um 12:10 Uhr dürften die Eishockey-Cracks aus der Schweiz gegen Frankreich ran, wenig später steigt das Moguls-Finale der Ski-Freestyler. Ab 13 Uhr wird Edelmetall im Langlauf verteilt, wenn es für die Frauen im Intervallstart über 10 Kilometer in der freien Technik geht.