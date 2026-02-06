Rodeln (F): Taubitz möchte Führung verteidigen Während es in Mailand bereits im Eishockey weitergeht, starten in wenigen Minuten auch die Rodlerinnen in ihren zweiten Tag. Julia Taubitz wird als Erste in den Eiskanal von Cortina gehen, da sie nach den ersten beiden Durchgängen mit rund sechs Hundertsteln vor Merle Malou Fräbel führt. Als Dritte wird sich Elina Bota aus Lettland auf den Weg machen, die jedoch auf die beiden deutschen Athletinnen bereits eine halbe Sekunde Rückstand hat.

Eishockey (F): Schneller Auftakt 33 Sekunden sind gespielt, ehe Anna Caumo die erste große Möglichkeit der Partie hat. Aus kurzer Distanz scheitert die Angreiferin an Sandra Abstreiter, die mit dem rechten Beinschoner parieren kann. Auf der Gegenseite scheitert Svenja Voigt mit einem Tempogegenstoß an Gabriella Durante, die lange stehen bleibt und dadurch den Puck mit der rechten Schulter abwehrt.

Eishockey (F): Deutschland trifft auf Italien Die Ruhepause nähert sich dem Ende. In der Rho Ice Hockey Arena von Mailand trifft Deutschland ab 16:40 Uhr auf Italien. Der Sieger dieser Begegnung wird als Nummer zwei der Gruppe B ins Viertelfinale einziehen. Der jeweilige Verlierer wird sich mit Platz drei zufrieden geben müssen. Allerdings sind beide Teams bereits für die Playoffs qualifiziert, sodass es lediglich um die Platzierung geht. Allerdings würde man mit einem Erfolg sowohl Kanada als auch die USA aus dem Weg gehen können, die heute Abend wohl den Sieg der Gruppe A unter sich ausmachen werden.

Dominanz im Langlauf bleibt ungebrochen Sowohl im Sprint der Frauen als auch bei den Männern gab es keine Überraschung. Ganz im Gegenteil. Linn Svahn holt ihre erste Medaille bei einer internationalen Großveranstaltung und sichert sich eindrucksvoll Gold. Bereits am letzten Anstieg zum Zorzi-Hügel konnten sich Linn Svahn, Jonna Sundling und Maja Dahlqvist von ihren Verfolgerinnen absetzen. In der Abfahrt löste sich Svahn von Sundling, die ebenfalls ein paar Meter zwischen sich und Dahlqvist legen konnte. Am Ende wird es ein Dreifachtriumpf der schwedischen Überfliegerinnen. Ähnlich machte es auch Johannes Høsflot Klæbo, der jedoch in einem Solo zu seinem Gold lief. Auf der Zielgerade hatte er bereits Zeit sich aufzurichten und austrudeln zu lassen. Der König der Langläufer ließ zum zweiten Mal in Val di Fiemme seine Muskeln spielen und setzte sich vor Ben Ogden und Oskar Opstad Vike durch.

Blick zurück auf die deutschen Athleten Aus deutscher Sicht haben Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher für das Highlight des Tages bislang gesorgt. Nachdem in der Abfahrt Weidle-Winkelmann das deutsche Duo in eine gute Ausgangsposition bei der Team-Kombination gebracht hatte, konnte Emma Aicher, die am Sonntag noch Silber in der Abfahrt gewann, auch im Slalom vollends überzeugen. Mit einer mutigen Fahrt sprang man noch von Platz fünf auf Rang zwei vor. Im Ziel fehlten gerade einmal fünf Hundertstelsekunden auf Österreich, das überraschend mit Ariane Rädler und Katharina Huber Gold gewann. Auch Laura Gimmler und Sofie Krehl wussten im Langlauf-Sprint mit dem Einzug ins Halbfinale zu überzeugen. Noch ein bisschen stärker war Philipp Nawrath im Einzel beim Biathlon. Mit nur einem Schießfehler landete der 32-Jährige auf Position fünf und verpasste die Medaillen nur knapp.

Ruhe kehrt ein Nach einem überaus ereignisreichen Tag kehrt nun vorerst ein wenig die Ruhe ein. Sowohl in Livigno als auch in Mailand sowie in Cortina gibt es aktuell keine Wettkämpfe, die ausgetragen werden. Erst ab 16:40 Uhr wird es mit dem Eishockeyspiel zwischen Italien und Deutschland weitergehen, ehe kurz darauf auch der dritte Durchgang der Rodlerinnen ansteht. Am Abend erwarten uns noch das Finale im Curling sowie die Entscheidung im Rodeln der Frauen. Ab 20:00 Uhr geht es noch im Mixed-Wettkampf im Skisprung um die Medaillen, ehe die Eishockeyspielerinnen den Tag ausklingen lassen.

Curling (X): Bronze geht an Italien Auch Italien zieht das Powerplay zum Ende. Von Beginn an möchte das italienische Duo das Haus sauber halten. Großbritannien probiert es zwar nochmal, doch am Ende reicht ein Take-out von Stefania Constantini mit dem letzten Stein, um Bronze zu sichern. Damit geht das beste Team der Hauptrunde ohne Medaille nach Hause. Amos Mosaner und Stefania Constantini liegen sich in den Armen und nehmen anschließend die Fans in der Halle mit. Für beide geht es in den kommenden Tagen mit dem Team weiter.

Curling (X): Italien schnuppert an Bronze Beim letzten eigenen End zieht Großbritannien, wie zu erwarten war, das Powerplay. Allerdings machen die Italiener es ihnen besonders schwer. Dementsprechend müssen Jennifer Dodds und Bruce Mouat um jeden Punkt kämpfen. Am Ende gibt es einen letzten Versuch, das Blatt nochmal zu wenden, doch der Take-out-Versuch von Dodds bleibt nur wenig erfolgreich. Mit nur einem Stein, der Shot liegt, verkürzen die Briten zwar auf 3:4, allerdings wird Stefania Constantini den letzten Durchgang beenden dürfen.

Ski Freestyle (F): Drei Überraschungen in der Qualifikation Die erste Qualifikationsrunde auf der Buckelpiste ist beendet. Jakara Anthony setzt sich am Ende mit 81,65 Punkten durch. Dahinter können sich unter anderem auch Perrine Laffont, Maia Schwinghammer, Tess Johnson und Olivia Giaccio für das Finale qualifizieren. Insgesamt haben sich sechs Athletinnen aus den Top 10 der Weltrangliste qualifizieren können. Einzig Jaelin Kauf, Yuliya Galysheva und Rino Yanagimoto müssen von den Mitfavoritinnen in die morgige zweite Qualifikationsrunde.

Curling (X): Constantini hält dem Druck stand Zwei Steine vor dem Ende nimmt Großbritannien eine Auszeit und bespricht sich nochmal mit dem Trainerteam. Dies scheint Wirkung zu zeigen. Mit einem starken Take-out bringt man das italienische Duo unter Druck. Die Briten platzieren anschließend ihren letzten Stein Shot. Allerdings liegen zwei weitere rote Steine Shot! Dementsprechend muss Stefania Constantini nun abliefern. Mit extrem viel Gefühl legt sie das Spielgerät an den roten Steinen vorbei und platziert sich nahezu vollkommen mittig. Demzufolge schreibt Italien einen Punkt und führt vor dem vorletzten Durchgang mit 4:2!

Curling (X): Britisches Duo verkürzt Im fünften End packen beide Duos das Zentrum zu. Am Ende entscheidet sich Großbritannien, kein Risiko mehr einzugehen, und nimmt einen Punkt mit. Allerdings scheint man damit nicht unbedingt zufrieden zu sein. Somit steht es nun 2:3 aus britischer Sicht, doch auch das Recht des letzten Steins wechselt wieder. Dementsprechend benötigen Jennifer Dodds und Bruce Mouat entweder ein überragendes siebtes End oder sie müssen noch einen Steal holen.

Ski Freestyle (F): Olympiasiegerin ohne Probleme Jakara Anthony, die vor vier Jahren noch in Peking Gold geholt hatte, kann sich in der Qualifikation problemlos durchsetzen und zeigt eine starke Leistung. Mit 81,65 Punkten führt sie die Qualifikation an, bei der noch vier Fahrerinnen an den Start gehen werden. Dadurch, dass die besten zehn Läuferinnen sich qualifizieren, kann sie bereits für das Finale planen. Jaelin Kauf, die Silber in Peking gewann, verpatzt ihren Lauf und muss morgen in die zweite Qualifikationsrunde.

Curling (X): Italien führt im Duell um Bronze Das Duell zwischen Italien und Großbritannien befindet sich im fünften End. Nach der ersten Hälfte der Partie führt Italien mit 3:1, nachdem man zwischenzeitlich einen Steal holen konnte. Dementsprechend liegt der Druck nun auf dem britischen Duo, das in der Hauptrunde noch überaus souverän agierte.

Biathlon (M): Botn wird Olympiasieger Auf der Schlussrunde kann Johan-Olav Botn mit den bekannten zeitlichen Abständen gegen Eric Perrot dagegenhalten. Am Ende baut er seinen Vorsprung sogar noch auf 14 Sekunden aus, sodass er Olympiagold holt. Für den Franzosen bleibt es bei Silber. Bronze sichert sich Sturla Holm Laegreid aus Norwegen, der den Abstand nach vorne konstant halten kann. Am Ende fehlen ihm bis nach ganz vorne 48 Sekunden. Für Olli Hiidensalo aus Finnland bleibt lediglich der vierte Platz, den er bereits bei der letzten Weltmeisterschaft belegte. Mit einer starken Vorstellung, bei der Philipp Nawrath nur eine Patrone daneben gesetzt hatte, landet der 32-Jährige auf Rang fünf! Zwar läuft der Wettkampf noch, doch von den aktuellen Läufern auf der Strecke ist keiner mehr in der Lage, vorne einzugreifen.

Ski Alpin (F): Shiffrin patzt! Mikaela Shiffrin, die Dominatorin der letzten Jahre, steht am Start. Ihr Vorsprung am Start beträgt rund drei Zehntel. Von Anfang an kommt die Ski-Queen jedoch noch unzureichend in den Rhythmus, sodass es gleich bei der ersten Zwischenzeit rot aufleuchtet. Der Abstand steigt im weiteren Verlauf, sodass sie droht, von den Medaillenplätzen abzurutschen. Mit einer starken Schlussphase möchte sie dies vermeiden, doch es ist zu spät. Österreich bleibt vorne und gewinnt mit fünf Hundertsteln vor Deutschland. Bronze geht zwar an die USA, doch es ist nicht das Duo bestehend aus Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin, sondern Jacqueline Wiles und Paula Moltzan.

Ski Alpin (F): Huntertstel-Entscheidung Über eine halbe Sekunde Vorsprung nimmt auch Katharina Huber mit auf die Piste. Von Anfang an verliert sie jedoch an Zeit, sodass es nochmal richtig spannend wird. Im Ziel sind es fünf Hundertstelsekunden, die zwischen Österreich und Deutschland liegen.

Ski Alpin (F): Peterlini scheidet aus Martina Peterlini geht mit einem komfortablen Vorsprung los. Sie möchte von oben weg attackieren und kann den Abstand erst einmal konstant halten. Bei einer Torkombination verliert sie jedoch den Außenski und verpasst das anschließende Tor, sodass Italien ausscheidet. Damit hat Deutschland Bronze bereits sicher!

Ski Alpin (F): Truppe und Moltzan fallen zurück Katharina Truppe kann die Zeit von Emma Aicher nicht halten und fällt eine halbe Sekunde zurück. Danach folgt Paula Moltzan, die zwar oben noch mithalten kann, doch im Mittel- und Schlussteil verliert auch sie ihren Vorsprung und am Ende ist die Zeit rot! Somit geht es nun für Deutschland um die Medaillen.

Biathlon (M): Perrot mit neuer Bestzeit Eric Perrot, der sich im ersten Stehendschießen noch einen Fehler geleistet hatte, bleibt im weiteren Verlauf ohne Schießfehler und läuft in Richtung Ziellinie. Mit über einer Minute Vorsprung übernimmt er die Spitzenposition, doch während er im Ziel ankommt, zeigt Johan-Olav Botn eine fehlerfreie Leistung am Schießstand. Elf Sekunden liegt er vor der Schlussrunde vor dem Franzosen.

Ski Alpin (F): Aicher baut Druck auf Emma Aicher steht im Starthaus und geht mit rund einer Sekunde Vorsprung auf die Piste. Während sie oben sogar noch ein wenig Zeit herausholen kann, verliert sie im Mittelteil ein wenig. Unten heraus kann sie die Skier nochmal laufen lassen und kommt mit acht Zehnteln Vorsprung ins Ziel. Kira Weidle-Winkelmann kann den Auftritt ihrer Teamkollegin gar nicht fassen und fällt ihr in die Arme. Damit setzt die Silbermedaillengewinnerin der Abfahrt ihre Konkurrenz unter Druck!

Biathlon (M): Ponsiluoma schießt sich raus Martin Ponsiluoma hat seine Nerven beim zweiten Liegendanschlag nicht im Griff und legt gleich zwei Schüsse daneben. Die beiden Strafminuten lassen ihn weit zurückfallen. Johan-Olav Botn führt nach zwölf Kilometern mit 21,8 Sekunden vor Eric Perrot, der jedoch eine Strafminute vorzuweisen hat. Sebastian Samuelsson folgt knapp drei Sekunden später. Sturla Holm Laegreid hat ebenfalls einen Fehler auf dem Konto und hat 36,8 Sekunden Rückstand.

Ski Alpin (F): Viele Ausfälle Obwohl der Slalom weder besonders steil noch besonders drehend gesteckt ist, gibt es viele Ausfälle. Rund ein Drittel der bisherigen Fahrerinnen haben das Ziel nicht erreicht, sodass die Akteurinnen um Emma Aicher für das Finale gewarnt sein dürften.

Eishockey (F): Schweden gewinnt Gruppe B Im Schlussdrittel haben die Schwedinnen ein wenig aufgesteckt, sodass kein weiterer Treffer mehr nach dem 4:0 fällt. Mit der maximalen Punktzahl werden die Skandinavierinnen die Gruppe B für sich entscheiden. Dahinter kämpfen Deutschland und Italien, die ab 16:40 Uhr aufeinandertreffen, um Position zwei.

Biathlon (M): Skandinavisches Kampf um die Medaillen Beim ersten Stehendschießen kann auch Eric Perrot die Null nicht halten. Mit einem Fehler fällt er auf Rang sechs zurück. Vorne scheint sich ein Duell zwischen Norwegen und Schweden herauszukristallisieren. Sturla Holm Laegreid führt nach zwei Schießeinlagen mit drei Sekunden vor Martin Ponsiluoma. Weitere 14 Sekunden später folgt Johan-Olav Botn, ehe Sebastian Samuelsson mit einer halben Minute Rückstand folgt. Lukas Hofer ist ebenfalls noch nicht ganz aus dem Rennen raus und liegt rund 17 Sekunden hinter Botn auf Platz fünf.

Ski Freestyle (F): Qualifikation läuft Beim Ski Freestyle der Frauen auf der Buckelpiste geht es in die erste Qualifikationsrunde. Die besten zehn Läuferinnen qualifizieren sich für das Finale. Der Rest geht morgen in die nächste Qualifikationsrunde. Gefahren wird auf einer Buckelpiste, auf der es noch zwei Kicker gibt. In die Bewertung fließen der Style zwischen den Buckeln, der Trick bei den Kickern als auch die Zeit ein. Olympiasiegerin von Peking war dabei Jakara Anthony aus Australien.

Biathlon (M): Favoriten straucheln Neben Eric Perrot können auch Sturla Holm Laegreid, Martin Ponsiluoma, Johan-Olav Botn und Sebastian Samuelsson alle Scheiben umklappen. Tomasso Giacomel und Quentin Fillon Maillet, immerhin der Olympiasieger von Peking, können nur vier Treffer landen. Emilien Jacquelin muss unterdessen zwei Strafminuten hinnehmen.

Biathlon (M): Perrot legt vor Eric Perrot ist als Erster der Gruppe der Favoriten auf die Strecke gegangen. Bei seinem Liegendschießen trifft er alle fünf Schüsse und geht mit 27 Sekunden in Führung. Damit legt er erst einmal eine beachtliche Leistung vor, an der sich die Konkurrenz messen lassen muss.

Biathlon (M): Favoriten machen sich auf den Weg Es geht nun Schlag auf Schlag. Während sowohl Sebastian Samuelsson und Lukas Hofer als auch Tommaso Giacomel auf die Strecke gehen, kann Lucas Fratzscher das zweite fehlerfreie Schießen absolvieren. Sein Teamkollege Philipp Horn macht es bei seinem ersten Liegendschießen deutlich schlechter und lässt zwei Scheiben stehen, wodurch er zwei Strafminuten kassiert. Damit dürfte die Medaille bereits nicht mehr zu erreichen sein.

Ski Freestyle (M): GOLD für Birk Ruud! Jesper Tjäder aus Schweden kann nicht mehr kontern und damit ist klar, dass die Goldmedaille nach Norwegen geht. Aber an wen? Kann Tormod Frostad noch einen raushauen und Birk Ruud vom Thron stoßen? Nein! Frostad patzt gleich am ersten Rail und damit ist das Ding auch schon durch. Ruud reiß die Arme in die Höhe und ist schon vor seinem finalen Run Olympiasieger. Silber geht an Alex Hall, Bronze an Luca Harrington.

Ski Alpin (F): Deutschland greift nach einer Medaille Zwei Tage ist es her, dass Emma Aicher in der Abfahrt die Silbermedaille gewinnen konnte. Nun kehrt sie auf die Piste zurück. Dieses Mal ist sie jedoch nicht in der Abfahrt aktiv, sondern tritt im Slalom bei der Team-Kombination an. Zuvor hat Kira Weidle-Winkelmann im ersten Durchgang eine beachtliche Leistung gezeigt, sodass am Ende ein Platz auf dem Podium durchaus erreichbar erscheint.

Eishockey (F): Schweden macht es deutlich In der Rho Ice Hockey Arena von Mailand wird Schweden seiner Favoritenrolle weiterhin überaus gerecht. Gleich zu Beginn des Schlussdrittels erhöht Hanna Olsson auf 4:0 gegen Japan, sodass nun nichts mehr anbrennen sollte. Damit würde man die Vorrundengruppe B als bestes Team abschließen und auf einen vermeintlich leichten Gegner im Viertelfinale treffen.

Biathlon (M): Fratzscher bleibt fehlerfrei Der Olympiadebütant Lucas Fratzscher kommt zum Schießstand. Mit einem sicheren Schießen klappt er alle Scheiben um und verlässt die Anlage mit rund 20 Sekunden Rückstand auf den bislang führenden Ukrainer Dmytro Pidruchnyi. Somit ist der Auftakt aus deutscher Sicht vorerst geglückt.

Ski Freestyle (M): Keine Medaille für Ragettli! Bitter! Andri Ragettli kann nicht mehr kontern. Im dritten Run leistet sich der Schweizer früh einen Patzer und weiß sofort, dass das nichts mehr werden kann. Ragettli fährt es ganz locker zuende und ist sichtlich frustriert, dass es mal wieder nur der vierte Platz geworden ist.

Ski Freestyle (M): Harrington springt auf den Bronze-Rang! Wow! Im letzten Versuch wird das Tableau nochmal durcheinandergewirbelt. Der Neuseeländer Luca Harrrington zaubert einen Traumlauf hin und springt mit 85.15 Punkten an Andri Ragettli vorbei auf den dritten Platz. Kann der Schweizer nochmal kontern?

Ski-Langlauf (M): Klæbo fliegt zum nächsten GOLD! Wer soll diesen Mann schlagen? Johannes Høsflot Klæbo sprintet einfach in seiner eigenen Welt und lässt im Finale das ganze Feld einfach stehen als er den Anstieg zur Mitte des Rennens gerade hochrast und danach ganz gemütlich seinem Gold entgegenfährt. Ben Ogden hat noch ein bisschen was im Tank und sichert sich dahinter die Silbermedaille vor dem nächsten Norweger Oskar Opstad Vike.

Curling (X): Duell um Bronze steht bevor Großbritannien konnte während der Hauptrunde mit acht Siegen und nur einer Niederlage vollkommen überzeugen. Doch das Duo, bestehend aus Jennifer Dodds und Bruce Mouat, musste sich am gestrigen Abend vollkommen überraschend sehr deutlich mit 3:9 gegen Schweden geschlagen geben. Das beste Team aus der Gruppenphase trifft im Spiel um die Bronzemedaille auf das italienische Duo, das in Peking noch Gold holte und auch zuletzt den Weltmeistertitel gewann. Im Halbfinale unterlag man jedoch den USA, die erst mit dem letzten Stein der Partie den Einzug ins Finale perfekt machten. Ab 14:00 Uhr geht es um Bronze!

Ski Freestyle (M): Letzter Run Zwei von drei Durchgängen sind Geschichte im Slopestyle-Finale der Freestyler. Birk Ruud aus Norwegen führt vor dem US-Amerikaner Alex Hall und dem Schweizer Andri Ragettli. Hinter den Medaillenrängen lauert der Schwede Jesper Tjäder. Alle dürfen jetzt noch einmal alles zeigen.

Eishockey (F): Schweden voll auf Kurs Die Schwedinnen sind im Eishockey-Duell mit Japan nach zwei Dritteln voll auf Kurs. Josefin Bouveng und Mira Hallin haben im zweiten Drittel zwei Treffer nachgelegt und es geht mit einem 3:0 in die Pause. Bringen die Skandinavierinnen das Ding nach Hause, steht die deutsche Mannschaft schon vor ihrem Duell mit Italien am Nachmittag sicher im Halbfinale.

Ski-Langlauf (F): Schweden räumt alle Medaillen ab! Was für eine Show der schwedischen Langlauf-Sprinterinnen! Linn Svahn, Jonna Sundling und Maja Dahlqvist machen im Finale gemeinsame Sache und eliminieren den Rest des Feldes schon im ersten knackigen Anstieg! Dahlqvist bricht dann ein und lässt die anderen beiden ziehen. Auf der Zielgeraden ist Svahn stabiler und gewinnt Gold vor Sundling. Dahlqvist komplettiert das schwedische Treppchen vor den Norwegerinnen Drivenes und Skistad. Julia Kern wird Sechste.

Biathlon (M): Entscheidung über die lange Strecke Ab 13:30 Uhr steht die erste Einzel-Entscheidung in Antholz an. Dabei machen die Männer mit dem Einzel über 20 Kilometer den Auftakt. Bei dem sehr schießlastigen Wettkampf, bei dem jeder Fehlschuss eine Strafminute bedeutet, umfasst der Favoritenkreis gleich mehrere Nationen. Während der aktuell Führende in der Gesamtwertung, Eric Perrot aus Frankreich, die Generalprobe in Nové Město für sich entscheiden konnte, wusste bislang auch der Italiener Tommaso Giacomel zu überzeugen. Auf Rang drei im Weltcup liegt unterdessen der Schwede Sebastian Samuelsson, der ebenfalls ein Wörtchen um den Olympiasieg mitreden möchte. Aus Norwegen wird Johan-Olav Botn zu beachten sein, der gleich zum Auftakt des Winters über diese Distanz erfolgreich war. Aus deutscher Sicht gehen Philipp Nawrath, Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher an den Start. Ihnen sind jedoch eher Außenseiterchancen einzuräumen.

Ski Freestyle (M): Ragettli nur noch Dritter Am Ende des ersten von drei Durchgängen hat der Norweger Birk Ruud noch einen famosen Run mit 86,28 Punkten in den Schnee gezaubert und so die Führung im Slopestyle-Finale übernommen. Im zweiten Versuch konnte sich dann auch Alex Hall steigern und mit 85,75 Punkten auf Rang zwei klettern. Ragletti konnte im zweiten Run nicht zulegen und bleibt Dritter vor dem Schweden Jesper Tjäder.

Ski-Langlauf (M): Tuz schlägt schon wieder zu Jiri Tuz wagt auch im Halbfinale die Flucht nach vorne, springt den Anstieg geradezu hoch und nimmt nur den Norweger Oskar Opstad Vike mit. Der Plan geht auf und beide ziehen souverän ins Finale ein. Dahinter geht es nun um die Zeit. Knackt Federico Pellegrino die Zeit aus dem ersten Halbfinale? Nein! Eine Sekunde fehlt dem Italiener. Damit ziehen aus dem ersten Lauf noch Ben Ogden und Erik Valnes weiter.

Ski-Langlauf (M): Klæbo bleibt auf Goldkurs Johannes Høsflot Klæbo lässt auch im Halbfinale nichts anbrennen und gewinnt seinen Lauf sicher. Überraschend nicht ins Finale kommen Landsmann Erik Valnes und der zuvor so starke US-Amerikaner Ben Ogden, da sich der Finne Lauri Vuorinen das zweite direkte Ticket sichert.

Shorttrack (X): Italien holt GOLD! Was für eine Show des italienischen Shorttrack-Teams! Im Finale der Mixed-Staffel setzen sie sich früh von den zuvor so starken Chinesen ab und laufen das Ding ganz souverän nach Hause! Kanada gewinnt Silber und dahinter jubeln die Überraschungsfinalisten aus Belgien sensationell über Bronze, während China tatsächlich leer ausgeht!

Ski-Langlauf (F): Gimmler und Rydzek sind raus! Schade! Dieses Halbfinale lief irgendwie vorbei an den beiden Deutschen. Die Norwegerin Drivenes tritt im Anstieg an, fliegt weg und sichert sich so früh das erste Ticket. Gimmler und Rydzek müssen dann auf der Zielgeraden gegen die Schwedin Dahlqvist ran und können dieser nicht Paroli bieten. Da der Lauf doch noch deutlich langsamer war als das erste Halbfinale, geht auch über die Zeit nichts mehr.

Ski-Langlauf (F): Deutsches Duo im zweiten Halbfinale Jetzt gilt es für Laura Gimmler und Coletta Rydzek! Beide haben hier eine absolut realistische Chance, es ins Finale zu schaffen, zumal das erste Halbfinale recht langsam war. Es geht gegen die Schwedin Maja Dahlqvist, die Norwegerinnen Andreassen und Drivenes sowie die Italienerin Cassol.

Shorttrack (X): Das Finale steht! Im Halbfinale der Mixed-Staffeln beim Shorttrack haben sich die favorisierten Teams aus Italien und China durchgesetzt und werden sich gleich im Finale mit Kanada und Belgien um die Medaillen streiten. Wer sichert sich Gold, Silber und Bronze?

Ski-Langlauf (F): Erstes Halbfinale Im ersten Halbfinale der Sprinterinnen macht zunächst nur die Schwedin Jonna Sundling Tempo. Teamkollegin Linn Svahn, die Finnin Matintalo und die Norwegerin Skistad lassen sich ziehen. Matintalo fällt dann plötzlich zurück und ist ebenso wie Julia Kern und Caterina Ganz chancenlos. Sundling zieht ihr Ding durch, dahinter holt sich Svahn das zweite sichere Finalticket!

Eishockey (F): Keine weiteren Tore Im Duell zwischen Schweden und Japan sind nach dem frühen Führungstreffer der Skandinavierinnen keine weiteren Tore gefallen und es geht mit einem 1:0 für die Favoritinnen in die erste Drittelpause.

Ski-Langlauf (M): Kein Schweizer im Halbfinale Bitter für die Schweiz! Auch Noe Näff und Janik Riebli können nicht ins Halbfinale einziehen. Im letzten Viertelfinale gehen alle sechs Athleten zusammen auf die Zielgeraden und da ist dann der Schwede Anton Grahn eindeutig der Stärkste. Mit einem riesigen Ausfallschritt sichert sich dahinter Simone Dapra aus Italien das zweite Ticket vor dem Tschechen Cerny.

Ski Freestyle (M): Ragettli legt stark los Im Slopestyle-Finale der Freestyler erwischt Mitfavorit Andri Ragettli einen starken Start! Der Schweizer legt gleich mal solide 78,65 Punkte vor, die von der Konkurrenz erstmal geknackt werden müssen. Der zweite Schweizer Kim Gubser hat derweil gepatzt und konnte noch keine echte Wertung erzielen. Peking-Olympiasieger Alex Hall aus den USA kann erstmal nur 52,65 Punkte verbuchen.

Ski-Langlauf (M): Grond wird noch eingefangen Valerio Grond macht in seinem Viertelfinale lange eine gute Figur und liegt zu Beginn der Zielgeraden vorne. Am Ende muss der Schweizer aber der schweren Strecke Tribut zollen und wird noch vom Norweger Vike und vom US-Amerikaner Schoonmaker überflügelt. Neben Grond ist überraschend auch der Norweger Amundsen raus.

Ski-Langlauf (M): Keine Chance für Stölben Jan Stölben wird in seinem Viertelfinale im einzigen langen Anstieg deutlich abgehängt und hat früh keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Jiri Tuz springt in eben diesem Anstieg weg und sichert sich sein Ticket früh, dazu kommt der Italiener Simone Mocellini weiter.

Ski-Langlauf (M): Stölben ist gefordert Im dritten Viertelfinale der Klassik-Sprinter zählt es gleich für Jan Stölben. Der einzige Deutsche in den Top 30 bekommt es u.a. mit dem Franzosen Lucas Chanavat und dem im Prolog sehr starken Tschechen Jiri Tuz zu tun.

Ski-Langlauf (M): Ogden fliegt davon Im zweiten Viertelfinale zündet Ben Ogden früh den Turbo, bringt eine riesige Lücke zwischen sich und den Rest des Feldes und fährt es dann ganz entspannt zuende. Dahinter schiebt sich der Schwede Alvar Myhlback auf der Zielgeraden noch an Federico Pellegrino vorbei und holt sich das zweite Ticket. Der Italiener muss auf die Zeit hoffen.

Shorttrack (X): Viertelfinale in der Mixed-Team-Staffel Beim Shorttrack werden heute Medaillen in der Mixed-Team-Staffel vergeben. Soeben wurden die Viertelfinals absolviert, aus denen sich acht Teams für das Halbfinale qualifiziert haben. Die Gold-und-Silber-Gewinner von Peking China und Italien sind souverän weitergekommen. Deutschland war nicht vertreten.

Ski-Langlauf (M): Klæbo locker weiter Gleich im ersten Viertelfinale der Männer ist Topfavorit Johannes Høsflot Klæbo gefordert. Der Norweger lässt es gewohnt langsam angehen, zieht dann auf der Zielgeraden an allen vorbei und gewinnt den Heat souverän. Dahinter zieht auch Landsmann Erik Valnes mit ins Halbfinale ein.

Eishockey (F): Schweden geht schnell in Führung Die favorisierten Schwedinnen legen gegen Japan gut los und gehen bereits in der sechsten Minute durch Hanna Thuvik mit 1:0 in Führung. Die Skandinavierinnen sind damit auf dem besten Wege, ihre weiße Weste zu behalten und das deutsche Team vorzeitig ins Viertelfinale zu schicken.

Ski-Langlauf (F): Rydzek brilliert, Hagström raus! Überraschung im letzten Sprint-Viertelfinale! Coletta Rydzek liegt zunächst deutlich zurück, zündet aber auf der Zielgeraden den Turbo, fliegt noch an Johanna Hagström und der Milla Andreassen vorbei und gewinnt den Lauf sogar! Dahinter checkt die Norwegerin per Ausfallschritt Zentimeter vor Hagström ein und die favorisierte Schwedin ist raus!

Eishockey (F): Japan fordert Schweden In der Vorrunde der Eishockey-Frauen finden heute die letzten beiden Gruppenspiele in der Gruppe B statt, in der auch das deutsche Team spielt. Die DEB-Auswahl ist aktuell Dritter, was für das Viertelfinale reichen würde. Japan kann Deutschland nur noch verdrängen, wenn jetzt gegen die bis dato ungeschlagenen Schwedinnen ein Coup gelingt.

Ski-Langlauf (F): Dahlqvist souverän weiter Maja Dahlqvist wird ihrer Favoritenrolle im vierten Viertelfinale des Klassik-Sprints voll gerecht und gewinnt den Lauf souverän. Dahinter sichert sich mit einem starken Finish überraschend die Italienerin Federica Cassol das zweite Halbfinalticket, während die US-Amerikanerin Jessica Diggins ebenso raus ist wie die einzige Österreicherin in diesem Viertelfinale Heidi Bucher.

Ski Freestyle (M): Favoriten im Moguls-Finale In der Qualifikation für das Moguls-Finale der Männer gab es keine Überraschungen. Mit dem Schweden Walter Wallberg, Mikael Kingsbury aus Kanada und dem japanischen Weltmeister Ikuma Horishima sind alle drei Medaillengewinner von Peking auch diesmal im Finale dabei. Athleten aus dem deutschsprachigen Raum waren nicht dabei.

Ski-Langlauf (F): Gimmler folgt Matintalo ins Halbfinale Es reicht für Laura Gimmler! Die Deutsche hat zunächst Probleme, kämpft sich aber wieder heran und zieht auf der Zielgeraden gerade noch an der Norwegerin Drivenes vorbei. Zusammen mit der souveränen Finnin Matintalo geht es für Gimmler ins Halbfinale! Lea Fischer schafft es nicht und damit sind alle drei Schweizerinnen ausgeschieden!

Ski-Langlauf (F): Gimmler und Fischer im dritten Heat Laura Gimmler aus Deutschland und die Schweizerin Lea Fischer haben einen ganz guten dritten Heat erwischt. Hinter der favorisierten Finnin Johanna Matintalo ist alles offen und der Weg ins Halbfinale ist frei.

Ski-Langlauf (F): Desaster für die Schweiz Sofie Krehl ist früh chancenlos und fällt im letzten Anstieg schon ab. Linn Svahn macht vorne Dampf, verschafft sich einen Vorsprung und gewinnt locker. Doch was passiert dahinter? Fähndrich lag lange vorne, auch Weber machte einen starken Eindruck. Doch auf der Zielgeraden fliegen plötzlich die Italienerin Caterina Ganz und die US-Amerikanerin Julia Kern vorbei und beide Schweizerinnen sind raus!

Ski-Langlauf (F): Krehl, Fähndrich und Weber gegen Svahn Im zweiten Viertelfinale sind mit Nadine Fähndrich und Anja Weber zwei Schweizerinnen und mit Sofie Krehl die erste Deutsche dabei. Topfavoritin im Run ist aber die Schwedin Linn Svahn, die sich auch gleich an die Spitze des Feldes setzt.

Ski-Langlauf (F): Die ersten beiden Halbfinalistinnen Im ersten Viertelfinale sind mit der Schwedin Jonna Sundling, der Finnin Jasmi Joensuu und Kristine Skistad aus Norwegen gleiche drei Favoritinnen dabei. Sundling ergreift früh die Initiative und zieht das Feld in die Länge, doch ihre beiden Kontrahentinnen bleiben dran. Auf der Zielgeraden hat die Schwedin dann aber klar die besten Beine und gewinnt vor Skistad. Joensuu muss auf die Zeit hoffen.

Ski Alpin (F): Weidle-Winkelmann zufrieden Kira Weidle-Winkelmann zeigte sich nach ihrer Abfahrt in der Team-Kombi im Ziel zufrieden mit ihrer Leistung. "Mehr geht immer, aber ich glaube der Abstand hält sich in Grenzen. Im Slalom kann natürlich immer alles passieren. Deswegen wollte ich Emma eine gute Ausgangsposition schaffen und ich denke, das ist mir gelungen", so die deutsche Abfahrspezialistin. Aicher geht mit einer knappen halben Sekunde Rückstand aufs Podium ab 14 Uhr in den Slalom.

Ski-Langlauf (F): Die Viertelfinals stehen an Ab 11:45 Uhr geht es im Ski-Langlauf mit den Viertelfinals im Sprint weiter. Sofie Krehl startet im zweiten Lauf, Laura Gimmler im dritten und Coletta Rydzek im fünften Lauf. Die zwei besten jedes Viertelfinals qualifizieren sich direkt für das Halbfinale, dazu kommen die zwei Zeitschnellsten.

Ski Alpin (F): Keine Veränderungen mehr Mittlerweile sind 23 von 28 Teams mit der Abfahrt durch und es kommen nur noch Fahrerinnen, die nicht vorne reinfahren dürften. Es wird also dabei bleiben, dass die USA mit Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin der Favorit auf Golf in der Team-Kombination sind. Ariane Rädler und Katharina Huber liegen nur sechs Hundertstel zurück, dann folgen Laura Pirovano und Martina Peterlini aus Italien. Das DSV-Duo aus Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher hat mit 0,74 Sekunden Rückstand auf die Spitze das Podium noch voll im Visier.

Ski Freestyle (M): Moguls-Qualifikation Soeben ist bei den Freestylern die Qualifikation im Moguls-Wettbewerb gestartet. 30 Athleten sind am Start und kämpfen um die ersten zehn Plätze, die ins A-Finale einziehen. Athleten aus Deutschland und der Schweiz sind hier nicht vertreten.

Ski Alpin (F): Bei der Schweiz ist der Wurm drin Jasmine Flury muss beim Sprung in den Tofana-Schuss heftig mit den Armen rudern und hat auch beim nächsten Sprung mit dem Luftstand zu kämpfen. Die Schweizerin verkauft sich teuer, doch ihr ist das fehlende Selbstbewusstsein anzumerken und sie hat sichtlich mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Flury kommt mit über anderthalb Sekunden als Elfte ins Ziel. Corinne Suter muss nun für die zweitbeste Slalom-Fahrerin der Saison vorlegen. Die Schweizerin verpasst einen Schwung aber völlig und braucht danach mehrere Tore, um wieder auf die Ideallinie zu kommen. Das kostet viel Tempo und sie reiht sich knapp vor Flury ein. Damit haben die Schweizer-Slalom-Asse schon einen beträchtlichen Rückstand.

Ski Alpin (F): USA dank Johnson auf Goldkurs Das ist einfach stark! Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson bleibt trotz schlechter werdender Sichtverhältnisse voll im Flow und zaubert auch in dieser Kombi eine neue Bestzeit in den Schnee! Zwar liegt das Team USA nur sechs Hundertstel vor Österreich, doch im zweiten Durchgang geht dann keine Geringere als Slalom-Queen Mikaela Shiffrin an den Start. Das riecht nach dem nächsten Alpin-Gold für die Vereinigten Staaten.

Ski Alpin (F): Weidle-Winkelmann hält DSV-Chancen offen Österreichs Cornelia Hütter lässt wirklich alles auf der Piste, doch sie kommt nicht an die Bestzeit ihrer Landsfrau heran und kommt auf Platz vier ins Ziel. Dann kommt Kira Weidle-Winkelmann für Deutschland! Die 29-Jährige beginnt mutig und zeigt gute Sprünge im oberen Teil. Sie sucht eine direkte Linie, rutscht dann aber in den schwierigen Kurven zwei Schwünge an. Der Rückstand wird größer und im Ziel ist sie 68 Hundertstel hinter der Bestzeit. Damit kann Weidle-Winkelmann noch einigermaßen zufrieden sein, denn das kann Emma Aicher aufholen.

Shorttrack (F): Keine Überraschung in den Vorläufen Die Vorläufe über 500 Meter sind im Shorttrack mittlerweile absolviert. Dabei hat es keine größeren Überraschungen gegeben und alle Favoritinnen um Weltmeisterin Xandra Velzeboer aus den Niederlanden, Peking-Olympiasiegerin Arianna Fontana aus Italien und die kanadische Weltrekordlerin Kim Boutin sind weiter gezogen.

Ski Alpin (F): Goggia scheidet aus! Das ist bitter für die Gastgeber! Das italienische Topduo wird nicht in den Medaillenkampf eingreifen können, da Sofia Goggia in ihrer Abfahrt nach einem Innenskifehler stürzt und ausscheidet! Passiert ist der Italienerin zum Glück offenbar nichts.

Ski Alpin (F): Österreich bleibt vorne Laura Pirovano war schon Sechste in der Abfahrt und pulverisiert oben gleich mal die Bestzeit von Rädler. Danach muss sie einmal ein wenig querstellen und büßt wieder ein paar Zehntel ein. Die Italienerin ist mit Selbstvertrauen unterwegs und hält den Ski gut auf Zug. Im Ziel bleibt sie dennoch knapp hinter der Bestzeit von Rädler, die da schon ordentlich was vorgelegt hat. Auch Jacky Wiles kann die Bestzeit dann nicht knacken. Die US-Amerikanerin springt weit und hat beim Landen ein wenig Probleme. Wiles trifft die Schwünge im technischen Teil nicht perfekt, probiert aber dennoch immer wieder in Hocke zu gehen. Unten holt sie noch einiges an Zeit auf und muss sich mit Zwischenplatz drei zufriedengeben.

Ski Alpin (F): Erste Schweizer Duos ohne Chance Die ersten beiden Teams der Schweiz werden im Kampf um die Medaillen keine Rolle spielen. Janine Schmitt und Delia Durrer geben ihren Partnerinnen schon rund zwei Sekunden auf die derzeit führende Ariane Rädler mit.

Ski Alpin (F): Rädler legt stark vor Nachdem die Französin Romane Miradoli und Nina Ortlieb aus Österreich noch nicht völlig überzeugen konnten, haut deren Landsfrau Ariane Rädler früh einen raus. Die weiten Sprünge im oberen Teil bereiten ihr keine Probleme und die Öterreicherin fährt die technischen Kurven mehr auf Zug. Rädler leistet sich kaum Fehler und setzt nun die erste Richtmarke für die Konkurrenz. Die ÖSV-Athletin ist noch einmal sieben Zehntel schneller als Miradoli.

Shorttrack (F): Vorläufe über 500 Meter Im Shorttrack stehen nun die Vorläufe über 500 Meter an. In acht Läufen mit je vier Athletinnen qualifizieren sich je die ersten beiden Damen für das Viertelfinale und dazu kommen noch die vier Zeitschnellsten. Athletinnen aus Deutschland und der Schweiz sind nicht vertreten.

Ski Alpin (F): Die Favoritinnen Von den vier Teams der Gastgebernation darf sich vor allem Italien 1 (Startnummer 9) Chancen auf das Podium ausrechnen. Sofia Goggia durfte in der Abfahrt schon über Bronze jubeln und schickt mit Lara Della Mea eine gute Slalom-Fahrerin ins Rennen. Die USA hat trotz der verletzungsbedingten Abwesenheit von Lindsey Vonn gleich zwei Teams, die zu den Top-Kandidatinnen zählen: Zum einen Team USA 2 (8) bestehend aus Jacky Wiles, die in der Spezial-Abfahrt knapp an einer Medaille vorbeischrammte und Paula Moltzan, die zu den besten Slalom-Fahrerinnen der Welt gehört. Doch die besten Aktien auf die Goldmedaille besitzt USA 1 (14). Die frisch gebackene Olympiasiegerin Breezy Johnson und die zweimalige Goldmedaillen-Gewinnerin Mikaela Shiffrin sind auch die amtierenden Weltmeisterinnen in der noch jungen Disziplin. Das Duo Hütter/Truppe für Österreich 1 (11) wird im Kampf um das Podium ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Und zuletzt sind auch beim einzigen deutschen Team (13) alle Voraussetzungen für ein Top-Ergebnis gegeben.

Ski Alpin (F): DSV setzt auch Aicher und Weidle-Winkelmann Das deutsche Trainerteam stand bei der Nominierung für die Team-Kombination vor keiner einfachen Entscheidung: Nach der Silbermedaille von Emma Aicher in der Abfahrt mussten die Verantwortlichen überlegen, ob sie die derzeit beste deutsche Fahrerin im ersten oder im zweiten Teil des Rennens aufstellen. Die 22-jährige Allrounderin stand nämlich auch im Slalom in diesem Winter schon dreimal auf dem Podium und Lena Dürr schwächelte zuletzt in ihrer Disziplin. Die Entscheidung viel zugunsten von Abfahrerin Kira Weidle-Winkelmann, die sich am Samstag zwar mit Rang neun begnügen musste, in dieser Saison aber schon zwei zweite Plätze einfahren konnte. Aicher folgt deshalb dann später erst im Slalom.

Ski Alpin (F): Premiere für die Team-Kombination Für die alpinen Frauen steht heute der zweite Wettkampf bei den Olympischen Spielen an. Um 10:30 Uhr beginnt die Team-Kombination mit der Abfahrt, bevor der Slalom den Wettbewerb dann um 14 Uhr beschließt. Die Team-Kombination ist bei diesen Spielen zum ersten Mal olympisch und funktioniert folgendermaßen: Die Fahrerinnen treten gemeinsam in Zweierteams an. Eine Abfahrerin und eine Slalom-Spezialistin kämpfen gemeinsam um die Medaillen. Dabei wird zuerst die Abfahrt auf der Tofana ausgetragen. Die Zeitabstände werden dann später in den Slalom mitgenommen, wo dann der zweite Durchgang in umgekehrter Reihenfolge der Ergebnisse ausgetragen wird. Am Ende werden beide Zeiten aufaddiert und das schnellste Team gewinnt.

Ski-Langlauf (M): Starke Schweizer bei Klæbo-Sieg Das Trio aus der Schweiz hat in der Qualifikation ordentlich abgeliefert. Noe Näff, Valerio Grond und Janik Riebli haben sich auf den Rängen 6, 8 und 12 souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Schnellster war derweil einmal mehr Dominator Johannes Høsflot Klæbo, der ebenso wie seine norwegischen Teamkollegen Amundsen, Vike und Valnes später um die Medaillen sprintet.

Ski-Langlauf (M): Brugger schafft es nicht Im Gegensatz zu Jan Stölben hat Janosch Brugger keine Chance aufs Finale der Top 30. Die Zeit des zweiten Deutschen reicht nur zu Platz 35. Auch Österreichs Benjamin Moser hat das Finale mittlerweile sicher verpasst.

Ski-Langlauf (M): Stölben gut dabei Jan Stölben zeigt als erster DSV-Athlet eine solide Quali und liegt aktuell auf dem elften Rang. Da das Feld hinten raus immer schwächer wird, sollte das locker für das Finale reichen. Österreichs Benjamin Moser hingegen rangiert nur auf Platz 30 und dürfte noch frausfallen.

Ski-Langlauf (M): Klæbo lässt die Muskeln spielen Johannes Høsflot Klæbo liefert dann mal wieder eine Machtdemonstration ab und nimmt dem führenden Ben Ogden scheinbar mühelos nochmal zweieinhalb Sekunden ab. Der Norweger lässt hier gar keine Zweifel aufkommen, dass er der Mann ist, den es zu schlagen gilt.

Ski-Langlauf (M): Ogden haut einen raus Ben Ogden untermauert seine starke Sprintform auch hier bei Olympia und nimmt Amundsen nochmal vier Sekunden ab. Auch der Tscheche Jiri Tuz kommt überraschend gut durch und platziert sich noch vor dem Norweger. Noe Näff aus der Schweiz lässt ebenfalls aufhorchen und checkt noch vor seinem Teamkollegen Riebli ein.

Ski-Langlauf (M): Amundsen setzt gleich eine Duftmarke Mit Harald Østberg Amundsen ist gleich mit der Startnummer zwei ein heißer Medaillenkandidat unterwegs und brennt sofort eine Topzeit in den Schnee, an der sich der Rest des Feldes nun messen darf. Stark legt auch Janik Riebli los. Der Schweizer checkt nur kurz hinter dem Norweger ein und ist sicher im Finale dabei.

Ski-Langlauf (M): Schweiz und Deutschland hoffen Für die deutschen Langläufer geht in diesem Winter bislang überhaupt nichts zusammen. Jan Stölben ließ zwar zuletzt mit einem sechsten Platz im Klassik-Sprint aufhorchen, konnte das aber anschließend nicht bestätigen. Für ihn und Janosch Brugger wären das Erreichen der Top 30 hier schon ein Erfolg. Die Schweizer Valerio Grond und Janik Riebli haben derweil in diesem Winter schon den einen oder anderen ordentlichen Sprint gezeigt und rechnen sich etwas aus. Zudem startet Noe Näff für die Schweiz.

Ski-Langlauf (M): Alle gegen Klæbo Gleich steht dann auch bei den Männern die Sprint-Qualifikation an. Während bei den Frauen bestimmt zehn Athletinnen um Gold kämpfen, steht der Olympiasieger hier eigentlich schon fest. Der Norweger Johannes Høsflot Klæbo dominiert den Sprintweltcup seit Jahren nach Belieben und hat alle drei Klassik-Sprints dieser Saison gewonnen. Zum Olympia-Auftakt setzte Klæbo sich hier auch schon im Skiathlon durch. Konkurrenz muss der 29-Jährige vor allem aus dem eigenen Lager fürchten, denn unter den besten Sechs des Sprintweltcup finden sich gleich fünf Norweger. Außerhalb davon können am ehesten der US-Amerikaner Ben Ogden und Federico Pellegrino für Furore sorgen.

Ski-Langlauf (F): Trios aus Deutschland und der Schweiz im Finale Mittlerweile ist es amtlich: Sowohl Deutschland als auch die Schweiz haben drei Athletinnen unter die Top 30 der Sprint-Qualifikation gebracht, die damit im Viertelfinale ab 11:45 Uhr dabei sind. Hinter dem schwedischen Toptrio Svahn, Sundling und Hagström hat sich die Schweizerin Nadine Fähndrich als Fünfte souverän qualifiziert. Ihre Teamkolleginnen Anja Weber und Lea Fischer kamen auf den Rängen 23 und 29 durch. Beste Deutsche war Laura Gimmler auf Rang 17. Sofie Krehl kam auf Platz 21, Coletta Rydzek auf 24 durch.

Ski-Langlauf (F): Sauerbrey ohne Chance Drei DSV-Läuferinnen sind wahrscheinlich im Finale dabei, eine ganz sicher nicht. Katherine Sauerbrey liegt nach ihrem Lauf nur auf Rang 39 und ist damit schon sicher raus, Für Gimmler, Rydzek und Krehl steigen die Chancen derweil minütlich, da immer mehr Läuferinnen einchecken und alle drei noch immer in den Top 24 liegen.

Ski-Langlauf (F): Es wird gezittert Während sämtliche Favoritinnen in der Quali überzeugend durchkommen, müssen einige Athletinnen aus Deutschland und der Schweiz um ihren Platz im Finale zittern. Laura Gimmler und Sofie Krehl dürften es schaffen, Coletta Rydzek auf Rang 24 muss bangen. Die Schweizerin Lea Fischer lebt auf Platz 29 auch gefährlich, während Alina Meier (31) bereits raus ist.

Ski-Langlauf (F): Gimmler und Rydzek solide Laura Gimmler und Coletta Rydzek verausgaben sich in der Quali offenbar noch nicht ganz und checken ungefähr zehn Sekunden hinter der führenden Svahn ein. Auf der sehr anspruchsvollen Olympiastrecke ist das völlig im Rahmen und sollte zum Weiterkommen reichen. Sofie Krehl schiebt sich noch wischen die beiden und darf auch aufs Finale hoffen.

Ski-Langlauf (F): Qualifikation im Gange In der Sprint-Quali startet alle 15 Sekunden eine Athletin. jede läuft ihr eigenes Rennen und es geht nur um die Zeit. Die besten 30 qualifizieren sich für das Finale. Gleich zu Beginn sind einige große Namen dabei und Linn Svahn aus Schweden setzt gleich eine starke Bestzeit, die andere Mitfavoritinnen wie Jasmi Joensuu aus Finnland und die Schweizerin Nadine Fähndrich nicht knacken können. Beide dürften aber auch gut genug gewesen sein, um sicher ins Finale zu kommen.

Rennrodeln (F): Italien-Duo dominiert das letzte Training Am Morgen fanden bereits die letzten beiden Trainingsläufe der Rennrodlerinnen im Doppelsitzer statt. Dabei machte das italienische Duo aus Andrea Vötter und Marion Oberhofer die beste Figur und lieferte in beiden Durchgängen die Bestzeit ab. Das deutsche Duo Eitberger/Matschina war zunächst nicht so stark unterwegs wie gestern, wurde aber im letzten Training dann nochmal Dritter. Morgen geht es dann um die Medaillen.

Ski-Langlauf (F): Klassik-Sprint Um 9:15 Uhr geht es für die schnellen Langläuferinnen in die Qualifikation des Sprints in der klassischen Technik. 89 Athletinnen kämpfen um einen Platz unter den besten 30 und die Chance auf Edelmetall. Im DSV-Team haben Laura Gimmler und Coletta Rydzek die besten Chancen auf ein gutes Resultat. Auch Sofie Krehl und Katherine Sauerbrey wollen in die Top 30. Die Schweiz setzt vor allem auf Sprint-Expertin Nadine Fähndrich. Favorisiert sind vor allem die starken Schwedinnen um die Führende des Sprintweltcups Maja Dahlqvist.

Nächster Schweizer Slopestyle-Coup? Nach dem Triumph von Mathilde Gremaud gestern soll es im Slopestyle heute auch bei den Männern Edelmetall für die Schweiz geben. Andri Ragettli zählt zu den Topfavoriten, auch Kim Gubser ist im Finale dabei. Im Klassik-Sprint der Langläuferinnen gilt Nadine Fähndrich als Medaillenkandidatin. In der alpinen Team-Kombination hat die Schweiz glich mehrere heiße Eisen im Feuer. Vor allem das Duo aus Corinne Suter und Camille Rast wird ganz weit vorne erwartet.

Der deutsche Olympiatag Das deutsche Olympiateam hat an diesem Dienstag wieder einige gute Medaillenchancen. Laura Gimmler und Coletta Rydzek wollen im Klassiksprint der Langläuferinnen angreifen, während die Männer hier nicht zum Favoritenkreis gehören. Das tun dafür ganz sicher Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher in der alpinen Team-Kombination ab 10:30 Uhr. Im Biathlon-Einzel hat das deutsche Quartett um Philipp Nawrath ab 13:30 Uhr auch Chancen auf Edelmetall, wenn die Leistung am Schießstand passt. Die deutschen Eishockey-Frauen können ab 16:40 Uhr gegen Italien das Viertelfinale klarmachen, sofern es nicht schon vorab Schützenhilfe von Schweden gibt. Ab 17 Uhr fällt beim Rennrodeln die Entscheidung im Einsitzer der Frauen, wo Julia Taubitz und Merle Fräbel nach zwei von vier Durchgängen das Feld anführen. Ab 18:45 Uhr geht es dann im Mixed-Team-Skispringen für Überraschungs-Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Agnes Reisch und Selina Freitag um Gold, Silber und Bronze.

Das Programm am Vormittag Schon ab 9:15 Uhr geht es für die Langläuferinnen und Langläufer in der Qualifikation des klassischen Sprints zur Sache. Die besten 30 qualifizieren sich für das Viertelfinale, wo es dann ab 11:45 Uhr um die Medaillen geht. Im Shorttrack gibt es am Morgen einige Vorläufe, ehe gegen Mittag die Entscheidung in der Mixed-Team-Staffel fällt. Im alpinen Bereich steht an 10:30 Uhr die nächste Entscheidung mit der Team-Kombination der Frauen an und ab 12:30 Uhr geht es für die Ski-Freestyler im Slopestyle-Finale rund. Die Biathleten gehen ab 13:30 Uhr im Einzel über 20 Kilometer auf Medaillenjagd.