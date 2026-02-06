Olympia JETZT LIVE: Enttäuschung für Emma Aicher im Super-G - der Tag im Liveticker

Ski Alpin (F): Brignone vor dem großen Coup Was wäre das für eine Story! Lange war nach ihrer schweren Verletzung und anhaltenden Schmerzen überhaupt nicht klar, ob Federica Brignone hier starten kann. Roberta Melesi stand schon als Ersatzfrau bereit. Dann schmeißt sich Brignone aber doch aus dem Häuschen, trotzt dem Schmerz und der schwierigen Strecke und steht nun kurz vor einem sensationellen Triumph. Die Italienerin führt den Super G vor Miradoli und Hütter weiter an.

Eishockey M): Die Schweiz legt los Soeben ist die schweizerische Eishockey-Mannschaft in ihr olympisches Turnier gestartet. Auf ihrer Medaillen-Mission müssen die amtierenden Vizeweltmeister in der Gruppe A zunächst gegen Frankreich ran. Danach warten mit Tschechien und Kanada dann noch zwei echte Brocken auf die Schweizer. Ein Auftaktsieg ist daher fest eingeplant.

Curling (F): USA siegen zum Auftakt Mittlerweile ist auch das letzte Curling-Spiel der Morgensession beendet. Die USA konnten sich in einem packenden Match am Ende mit 8:4 gegen Südkorea durchsetzen und damit nach Kanada, Schweden und der Schweiz als vierte Nation erfolgreich ins Turnier starten.

Skeleton (M): DSV-Duo zur Halbzeit auf Medaillenkurs Die Skeletonis haben ihre ersten beiden Läufe absolviert und das nächste Edelmetall für das deutsche Team ist in Sicht! Hinter dem überragenden Briten Matt Weston, der in beiden Läufen Bahnrekord fuhr, liegen Christopher Grotheer und Axel Jungk zur Halbzeit auf den Rängen zwei und drei. Auch der sechstplatzierte Felix Keisinger hat noch Medaillenchancen. Die Entscheidung fällt morgen in den Läufen drei und vier.

Ski Alpin (F): Miradoli rast auf den Silberrang! Die berüchtigte Bodenwelle, die hier schon einigen Fahrerinnen zum Verhängnis wurde, bringt auch Kajsa Vickhoff Lie aus dem Konzept, die so nur als Vierte eincheckt. Alice Robinson wird dann im Mittelteil gleich zwei mal zu weit hinausgetrieben und verliert massig Zeit. Diese kann sie nicht mehr einholen und landet am Ende mit über einer Sekunde Rückstand auf dem siebten Platz. Dann kommt Romane Miradoli! Nach einem leichten Fehler zu Beginn fährt die Französin clever, lässt die Ski gehen und geht hinter Brignone auf die Zwei! Rädler bleibt damit ohne Medaille!

Skeleton (M): Weston schlägt sensationell zurück Erst verbessert Christopher Grotheer den Bahnrekord, dann legt Teamkollege Axel Jungk nochmal einen drauf und setzt sich mit neuem Bahnrekord von 56,12 Sekunden an die Spitze. Wie reagiert Matt Weston auf diese Ansagen aus dem deutschen Team? Der Brite zaubert einen absoluten Traumlauf in den Kanal und brennt einen unglaublichen neuen Bahnrekord von 55,88 Sekunden ins Eis.

Ski Alpin (F): ÖSV-Duo greift nach Medaillen! Bei den Österreicherinnen läuft es in diesem Super G! Cornelia Hütter bringt nach all den Ausfällen mal wieder einen Run durch und schiebt sich eine halbe Sekunde hinter Brignone auf den Silberrang. Dann kommt Ariane Rädler und liefert fast exakt den gleichen Lauf ab. Nur eine Hundertstel hinter Hütter geht's auf Rang drei und Laura Pirovano ist runter vom Podest!

Skeleton (M): Grotheer knackt den Bahnrekord! Stark! Nachdem zunächst der Chinese Wenhao Chen Felix Keisinger von der Spitze verdrängt hat, ist Christopher Grotheer dran. Der deutsche Olympiasieger von Peking kommt deutlich besser rein als im ersten lauf, trifft fast alle Kurven und lässt im Ziel einen neuen Bahnrekord aufblinken! Das ist natürlich erstmal die Führung.

Ski Alpin (F): Ein Ausfall nach dem anderen! Der olympische Super G verlangt den Frauen heute alles ab! Mittlerweile haben sich neun Athletinnen versucht und nur vier sind ins Ziel gekommen! Nach den beiden DSV-Assen Aicher und Weidle-Winkelmann und der Österreicherin Mirjam Puchner scheiden jetzt auch noch Ester Ledecka aus Tschechien und die Italienerin Sofia Goggia aus. Goggia lag dabei bis zu ihrem Ausfall klar auf Bestzeitkurs.

Skeleton (M): Keisinger liefert ab Felix Keisinger war nach dem ersten Lauf Sechster. Im zweiten Run hat der erste der drei deutschen Skeletonis wieder ein paar kleine Wackler drin, bringt aber dennoch eine ordentliche Zeit ins Ziel und übernimmt erstmal die Führung! Fünf Athleten stehen noch oben.

Ski Alpin (F): Auch Aicher scheidet aus! Was für ein Desaster für das deutsche Team! Nach Kira Weidle-Winkelmann kann auch Emma Aicher ihren Super G nicht ins Ziel bringen! Nach einem Wackler im oberen Teil fehlt der 22-Jährigen im Mittelteil so ein wenig der Rhythmus und auch der Mut. Bei einer Welle und anschließendem Linksschwung gibt die Deutsche zu spät Richtung und verpasst das Tor.

Ski Alpin (F): Brignone haut einen raus! Auch Federica Brignone war vor einigen Wochen noch verletzungsbedingt außer Gefecht, doch die Italienerin ist rechtzeitig voll da! Die Italienerin fährt technisch sauber und mit einer gewissen Portion Mut. Das reicht für eine deutliche Führung! Ihre Zeit gilt es nun zu schlagen für die Konkurrenz.

Ski Alpin (F): Nächster Ausfall! Nahezu identische Situation bei Mirjam Puchner! Die Österreicherin ist noch schneller unterwegs, leistet sich bei der Welle aber einen sehr ähnlichen Fehler wie Weidle-Winkelmann. Sie hebt zu hoch ab und kann dann nicht mehr rechtzeitig die Richtung wechseln. Auch sie scheidet vorzeitig aus. Anschließend ist Corinne Suter dran. Der Schweizerin fehlt nach langer Verletzungspause klar der Rhythmus und es geht nur auf Rang drei.

Curling (F): Schweiz und Schweden ziehen durch Mittlerweile haben auch die Curlerinnen aus der Schweiz ihren Auftakterfolg besiegelt und Italien mit 7:4 niedergerungen. Schweden konnte durch ein 8:4 gegen Japan ebenfalls erfolgreich ins Turnier starten. Die USA und Südkorea kämpfen noch, momentan liegen die Vereinigten Staaten mit 6:4 vorne.

Ski Alpin (F): Weidle-Winkelmann scheidet aus! Ist das bitter! Kira Weidle-Winkelmann startet sehr ordentlich, leistet sich dann aber einen folgeschweren Fehler kurz vor der Einfahrt in den Mittelteil. Nach einer Welle ist Weidle-Winkelmann etwas zu früh dran für ihren Richtungswechsel und muss noch einmal nachkorrigieren. Das gelingt nicht und so kommt die Deutsche zu weit heraus und scheidet aus.

Ski Alpin (F): Die ersten Zeiten Die Schweizerin Malorie Blanc ist im Mittelteil etwas zu direkt dran. Beim ersten etwas leichteren Sprung fährt sie zudem etwas zu weit außen an. Da waren allerdings schon einige Wackler drin und Laura Pirovano macht es anschließend besser. Die erste Italienerin sorgt gleich für Jubel bei ihrer Zieleinfahrt. Nach einigen Problemen im ersten Streckenabschnitt findet Pirovano hinten heraus die Linie und holt kräftig Zeit auf. Eine knappe halbe Sekunde hat sie schlussendlich Vorsprung auf Blanc.

Skeleton (M): Buff mit der Bestzeit Der Schweizer Vinzenz Buff hat sich im zweiten Skeleton-Run dank zweitbester Laufzeit erstmal an die Spitze gesetzt. Gleich ist dann die Gruppe der Favoriten dran.

Snowboardcross (M): Reichle nur auf Rang 31 Julius Reichle kommt nach seinem Sturz im ersten Setzlistenlauf auch im zweiten Run nicht gut zurecht und verbucht die zweitlangsamste Zeit. Damit wird der Deutsche im Achtelfinale aus der schlechtesten Position starten, hat aber natürlich weiter alle Chancen. Frankreichs Mitfavorit Merlin Surget patzte sogar zweimal und startet vom letzten Platz ins Achtelfinale.

Ski Alpin (F): Schweizer Chancen Wie der Super G der Herren gezeigt hat, könnte eine niedrige Startnummer durchaus ein Vorteil sein, denn zumindest am Mittwoch ließ die Piste mit der Zeit spürbar nach. Doch auch ohne Startnummer eins müsste mit Malorie Blanc zu rechnen sein, sie gewann schließlich die Generalprobe in Crans Montana und zählt alleine deshalb zum Kreis der Medaillen-Kandidatinnen. Corinne Suter ist nach ihrem Comeback im Januar wohl noch nicht in Medaillenform. Zudem starten Janine Schmitt und Delia Durrer.

Curling (F): Kanada schon durch Die Kanadierinnen haben im Curling-Duell mit Dänemark nochmal drei Steine nachgelegt und ihre Führung nach sieben Ends auf 10:4 ausgebaut. Die Däninnen glauben nicht mehr an ein Comeback und schenken die Partie frühzeitig ab. Auch die Schweiz (7:3 gegen Italien) und Schweden (7:4 gegen Japan) stehen kurz vor einem Auftaktsieg. Eng geht es derweil noch im Duell USA gegen Südkorea (5:4) zu.

Skeleton (M): Zweiter Lauf gestartet Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres ist der zweite Durchgang der Männer im Skeleton unterwegs. Gestartet wird nun in umgekehrter Reihenfolge des Rankings nach Lauf eins. Die drei deutschen Athleten sind also vor dem führenden Briten Matt Weston erst ganz am Ende dran. Der Australier Nicolas Timmings eröffnet den zweiten Durchgang.

Ski Alpin (F): Super G steht an Bei den Alpinen geht es heute mit dem Super G der Frauen weiter. Ab 11:30 Uhr werden 43 Fahrerinnen die neue Olympiasiegerin ermitteln. Deutschland hofft auch die bereits zweimal mit Silber dekorierte Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann. Den Auftakt macht die Schweizerin Malorie Blanc, die sich in einer knappen halben Stunde als erste Fahrerin die Piste in Bormio herunterstürzen wird.

Ski Freestyle (M): Moguls-Finale steht Bei den Freestylern hat am Morgen die zweite Qualifikationsrunde zum Finale der besten 20 Athleten am heutigen Mittag stattgefunden. Topfavorit Ikuma Horishima aus Japan hatte sich bereits gestern mit der Topwertung von 85.42 Punkten sicher qualifiziert. Heute landete der Australier Cooper Woods mit 80.46 Punkten die beste Wertung. Athleten aus Deutschland und der Schweiz waren nicht dabei. Die Medaillen werden ab 12:15 Uhr vergeben.

Curling (F): Schweiz zieht wieder weg Die schweizerischen Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni haben ihre Führung im siebten End mit zwei Steinen wieder ausgebbaut und liegen nun mit 6:3 in Führung. Drei Ends stehen noch aus. Schweden ist gegen Japan wieder auf 7:3 davongezogen, die USA führen gegen Südkorea mit 5:2.

Snowboardcross (M): Reichle stürzt Niels Conradt kommt auch ganz ordentlich durch seinen Setzlistenlauf, ist als aktuell 16. sicher gesetzt und muss nicht zu einem zweiten Lauf ran. Auch Martin Nörl ist mittlerweile sicher durch. Julius Reichle hingegen wird im zweiten Lauf nochmal ran müssen, da er im ersten Versuch gerade gestürzt ist und seinen Run nicht beenden konnte.

Curling (F): Italien bleibt dran Die Italienerinnen haben im Curling-Duell gegen die Schweiz im sechsten End auf 3:4 verbucht. Der Vorteil liegt aber weiter bei den Eidgenössinnen, die im siebten End das Recht des letzten Steins haben und ihre Führung wieder ausbauen können. Parallel hat Japan gegen Schweden zwei Steine gelandet und auf 3:5 verkürzt.

Snowboardcross (M): Ulbricht mit starker Quali Leon Ulbricht hat bei seiner Olympia-Premiere im Snowboardcross einen guten Start hingelegt und nach 22 Athleten im ersten Setzlistenlauf die bis dato drittbeste Zeit erzielt. Damit wird der Deutsche auf jeden Fall eine gute Ausgangslage haben und nicht nochmal zum zweiten Setzlauf ran müssen. Martin Nörl könnte das auch schaffen, er rangiert derweil auf Rang 13 direkt vor dem Schweizer Kalle Koblet.

Curling (F): USA gehen in Führung Die Vereinigten Staaten haben im Duell mit Südkorea im sechsten End knapp mit 3:2 die Führung übernommen. In den anderen Partien liegen die Schweiz, Kanada und Schweden deutlicher in Front.

Skeleton (M): Kurze Pause Der erste Durchgang im Skeleton ist beendet. Hinter dem führenden Briten Matt Weston liegen alle drei deutschen Starter aussichtsreich auf den Rängen zwei, vier und sechs. Nach einer kurzen Pause startet gegen 11:05 Uhr der zweite Lauf.

Curling (F): Schweiz legt vor Im fünften End können die Schweizerinnen beim Curling zwei Steine bestplatziert ins Haus legen und sich damit zur Halbzeit eine 4:2-Führung erspielen. Schweden hat gegen Japan auf 5:1 erhöht, während Kanada gegen Dänemark ein Vierer-End gelandet und mit 7:3 die Führung übernommen hat.

Skeleton (M): Keine Veränderungen mehr Mittlerweile ist die Topgruppe der Skeletonis durch mit dem ersten Lauf und es sind vor allem Athleten im Kanal unterwegs, die nicht in den Medaillenkampf eingreifen werden. Die Bestzeit hat der britische Topfavorit Matt Weston mit neuem Bahnrekord gesetzt. Axel Jungk liegt aber nur sechs Hundertstel dahinter als Zweiter sehr aussichtsreich. Auch Christopher Grotheer (4., +0,18) und Felix Keisinger (6., +0,23) sind noch in Schlagdistanz. Der Schweizer Vinzenz Buff liegt mit 1,06 Sekunden Rückstand auf Rang 16.

Curling (F): Enge Duelle Beim Curling ist an diesem Morgen richtig Spannung drin. Nach vier Ends sind drei von vier Partien komplett ausgeglichen. Einzig Schweden liegt gegen Japan mit 4:1 in Führung. Zwischen der Schweiz und Italien steht es ebenso 2:2 wie zwischen Südkorea und den USA. Kanada und Dänemark haben schon je drei Steine verbucht.

Skeleton (M): Heraskevych nicht am Start

Der Ukrainer Vladislav Heraskevych ist im Streit um seinen Helm, der Bilder von im Krieg getöteten ukrainischen Sportkollegen zeigt, durch den Weltverband vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden und kann damit nicht starten. Laut IOC soll der Helm gegen das Neutralitätsgebot der Olympischen Charta verstoßen.

Skeleton (M): Grotheer vorne dabei Christopher Grotheer erwischt in seinem ersten Lauf keinen guten Start und erwischt früh die eine oder andere Vorbande. Hinten raus steigert der Peking-Olympiasieger sich aber und checkt immerhin noch auf Rang vier hinter dem Italiener Amedeo Bagnis ein. Der Rückstand auf den führenden Matt Weston hält sich mi 0,18 Sekunden noch in Grenzen.

Snowboardcross (M): Setzlistenläufe Um 10 Uhr beginnen die Setzlistenläufe für das Snowboardcross-Event der Männer. Mit dabei sind mit Martin Nörl, Leon Ulbricht, Niels Conradt und Julius Reichle vier deutsche Snowboarder. Die Schweiz schickt Kalle Koblet ins Rennen. Das Achtelfinale startet dann um 13:45 Uhr.

Curling (F): Schweiz kontert zur Führung Die schweizerischen Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni nutzen ihr erstes Recht des letzten Steins, um gleich zwei Punkte zu verbuchen und gegen Italien mit 2:1 in Führung zu gehen. Dänemark hat gegen Kanada zum 2:2 ausgeglichen, Schweden führt mit 1:0 gegen Japan und Südkorea liegt mit 1:0 gegen die USA vorne.

Skeleton (M): Jungk kämpft sich rein Axel Jungk hat in seinem ersten Lauf zunächst Probleme, ist schon am Start leicht zurück und nimmt dann früh einmal stark die Bande mit. Anschließend nimmt er aber Rhythmus auf, macht sich ganz klein und kommt fast noch ran an die Bestzeit Westons. Nur sechs Hundertstel fehlen auf den Briten.

Skeleton (M): Weston startet mit Bahnrekord Topfavorit Matt Weston legt mit der Nummer eins gleich mal eine Topzeit vor und bricht zum Auftakt des Wettbewerbs den Bahnrekord des Chinesen Zheng Yin. Das ist schon mal eine Ansage vom Briten.

Curling (F): Erster Stein für Italien Die italienischen Curlerinnen haben im ersten End vom ihrem Recht des letzte Steins profitiert und den ersten Punkt eingefahren. Im zweiten End dürfen nun die Schweizerinnen zuletzt ran. Kanada hat gegen Dänemark gleich mit zwei Steinen losgelegt.

Skeleton (M): Grotheer und Co. legen los Um 9:30 Uhr geht es im Cortina Sliding Centre für die Skeleton-Männer zur Sache. Der erste von insgesamt vier Läufen steht an. In Peking gingen Gold und Silber nach Deutschland an Christopher Grotheer und Axel Jungk. Beide wollen auch diesmal wieder die Medaillenränge angreifen. Konkurrenz kommt vor allem aus Großbritannien mit Weltmeister Matt Weston und Vize-Weltmeister Marcus Wyatt.

Curling (F): Die Frauen legen los Nachdem die Männer bereits gestern ihre erste Session absolviert haben, geht es nun auch für die Frauen im Curling zur Sache. Das schweizerische Team um Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz zählt wieder zum Favoritenkreis und legt gerade gegen das Team aus Italien los. Die Silber-Gewinnerinnen von Peking aus Japan starten gegen Schweden, die USA treffen auf Südkorea und Kanada misst sich mit Dänemark. Die amtierenden Olympiasiegerinnen aus Großbritannien sind erst am Abend gefordert.

Der deutsche Olympiatag Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres ist für das deutsche Olympiateam heute wieder einiges möglich. Ab 9:30 Uhr legen die Skeleton-Männer mit ihren ersten beiden Läufen los. Dabei gehören der mehrfache Weltmeister und Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer und Alex Jungk zu den Favoriten. Um 18:30 Uhr greift dann die deutsche Teamstaffel im Rennrodeln nach Gold. Die nächste Chance auf Edelmetall gibt es ab 11:30 Uhr auch für die bereits mit zwei Silbermedaillen dekorierte Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann im alpinen Super-G. Im Freistil-Langlauf über 10 Kilometer sind die deutschen Frauen eher Außenseiterinnen. Um 10 Uhr startet der Wettbewerb im Snowboardcross mit Martin Nörl und drei weiteren deutschen Teilnehmern, das Finale steigt um 15 Uhr. Die deutschen Curler treffen um 14:05 Uhr in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Norwegen, die Eishockeymänner um Fahnenträger Leon Draisaitl steigen am am Abend gegen Dänemark ins Turnier ein.

Das Programm des Vormittags Schon ab 9:05 Uhr geht es beim Curling mit der ersten Session der Frauen weiter. Die Schweiz eröffnet gegen Italien. Am Nachmittag (14:05 Uhr) sind dann die deutschen Männer in ihrem zweiten Spiel gegen Norwegen gefordert, die Schweizer treffen auf die USA. Um 9:30 Uhr startet der Skeleton-Wettbewerb der Männer mit den ersten beiden Läufen und die erste Entscheidung des Tages gibt es ab 11:30 Uhr beim alpinen Super-G der Frauen. Um 12:10 Uhr dürften die Eishockey-Cracks aus der Schweiz gegen Frankreich ran, wenig später steigt das Moguls-Finale der Ski-Freestyler. Ab 13 Uhr wird Edelmetall im Langlauf verteilt, wenn es für die Frauen im Intervallstart über 10 Kilometer in der freien Technik geht.