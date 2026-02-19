Olympia 2026 - Basketball-Star ätzt gegen Curling: "Verstehe es nicht"

Curling ist Kult und wird bei Olympia abgefeiert. WNBA-Spielerin Sophie Cunningham versteht den Hype allerdings nicht.

Viele Menschen lieben Curling. Vor allem bei Olympia.

Dann wird der Kult um die Sportart mal wieder ausgelebt. Im Zeichen der olympischen Ringe mutiert ein Sport, der in Deutschland von gerade einmal rund 750 Aktiven ernsthaft betrieben wird, zum Publikumsmagneten, klettert aus seiner Vier-Jahres-Nische und produziert dabei ganz eigene Helden und Geschichten.

Aber längst nicht alle können mit Curling etwas anfangen, erst recht nicht damit, dass das Schach auf dem Eis so gefeiert wird.

Die US-amerikanische Star-Basketballerin Sophie Cunningham etwa zeigt sich fassungslos ob des Erfolgs. "Ich verstehe Curling nicht. Ich verstehe nicht - was macht etwas erstens zu einem Sport und nicht zu einem Hobby? Und zweitens, wer entscheidet, dass es eine olympische Sportart ist?", sagte sie im Podcast "Show Me Something".

Und weiter: "Ich will diese Athleten nicht abwerten, weil ich weiß, dass ich nicht das tun könnte, was sie tun. Aber ich schaue mir einfach einige dieser Dinge an und denke mir: Okay, wie oder warum?", so Cunningham.