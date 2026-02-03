Alle News und Ereignisse zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien im Überblick. Vom 6. bis 22. Februar wird in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen gekämpft. Alle Informationen zu Olympia hier. Hier findet ihr alle News und aktuelle Geschehnisse rund um die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien. Vom 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo um die Medaillen. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen. ran gibt die wichtigsten Informationen rund um Olympia im Ticker.

+++ 19. Februar, 15:00 Uhr: Loomis im Glück bei Crash mit Schneebläser +++ Benjamin Loomis ist bei den Olympischen Winterspielen mit dem Schrecken davongekommen. Der Nordische Kombinierer wurde am Donnerstag beim Skispringen von einem Schneebläser getroffen. "Ich hatte Glück, dass es nur meine Schulter traf. Hätte es mich im Gesicht getroffen, wäre es ganz anders ausgegangen", sagte der 27-Jährige dem norwegischen Sender "NRK". Aufgrund des starken Schneefalls standen die Bläser an der Schanze, um die Spur freizuhalten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Ein extremer Tag. Die Crew hat hervorragende Arbeit geleistet. Es ist sehr bedauerlich, dass es zu einem Zwischenfall mit Loomis kam", sagte Lasse Ottesen, Renndirektor des Weltverbands FIS: "Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, so etwas sollte aber nicht vorkommen. Die betreffende Person hat sich bei der Jury entschuldigt, und die FIS hat sich bei den USA entschuldigt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 19. Februar, 11:45 Uhr: Russin sorgt mit "Outing" für jede Menge Ärger +++ Anastasia Kutscherowa hatte es laut eigenen Angaben gut gemeint. Dass sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele als Russin das Schild mit der Aufschrift "Ukraine" trug, kam aber vor allem in der Ukraine nicht gut an. Sie wollte mit der Aktion gegen den russischen Angriffskrieg protestieren. Es scheine so, als seien die Verantwortlichen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) "nicht nur Trottel, sondern auch regelrechte Sadisten", schrieb der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychy, auf "X". Kutscherowa hatte in dieser Woche öffentlich gemacht, dass sie das Schild getragen hatte – und damit auch die Ukraine überrascht. "Die ukrainische Mannschaft wurde nicht über die Entscheidung informiert, sie bei einem so wichtigen Ereignis von einer Staatsangehörigen des Landes, das Krieg gegen die Ukraine führt, anführen zu lassen", hieß es in einem "X"-Post der staatlichen ukrainischen Spendeninitiative. Auch das italienische Organisationskomitees hat erst durch die Medienberichte davon erfahren. "Es gab rund 1200 Freiwillige, die die Eröffnungsfeier einzigartig machen sollten. Wir können nicht jeden Einzelnen überprüfen", sagte Sprecher Luca Casassa. Und IOC-Sprecher Mark Adams betonte: "Ich habe wenig dazu zu sagen. Aus meiner Sicht ist es kein Problem, wenn jemand ein Schild trägt."

+++ 19. Februar, 08:33 Uhr: Alkohol-Auftritt im Fernsehen: Moderatorin sagt "Sorry" +++ Die Höhe, die Kälte, fehlendes Abendessen - und ein bisschen Alkohol: Die australische Fernsehreporterin Danika Mason hat sich nach einem missglückten Live-Auftritt bei den Winterspielen öffentlich entschuldigt. Die in Australien sehr bekannte Journalistin des TV-Senders Channel Nine war während einer Sportsendung aus den italienischen Alpen ins Studio zugeschaltet und hatte dabei wirres Zeug geredet. Mason verhaspelte sich und sprach am Mittwoch über alles Mögliche, vom Kaffeepreis in Italien bis hin zu Leguanen in den USA, was ihre Kollegen im Studio sichtlich durcheinander brachte. Einer von ihnen versuchte, ihren Zustand damit zu erklären, dass es ihr schwer falle, in kalten Klimazonen zu sprechen. "Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen", sagte Mason nun am Ende ihres Berichts am Donnerstag. Zudem bedankte sich Mason bei allen, "die sich gemeldet haben. Es ist mir nur ein bisschen peinlich. Ich habe die Situation völlig falsch eingeschätzt. Ich hätte keinen Alkohol trinken sollen, vor allem nicht unter diesen Umständen – es ist kalt, wir befinden uns in der Höhe, und dass ich nicht zu Abend gegessen hatte, hat die Sache sicher nicht besser gemacht. Aber ich möchte die volle Verantwortung übernehmen. Das entspricht nicht meinem üblichen Verhalten." Studio-Moderator Karl Stefanovic, ebenfalls eine in Australien bekannte Persönlichkeit, antwortete: "Mach dir keine Sorgen. Lass uns das Thema wechseln. Du bist eine Legende." Selbst Australiens Premierminister Anthony Albanese meldete sich laut BBC am Donnerstag zu Wort, er stehe hinter Danika. "Gut gemacht! Sie ist in Italien und war bestimmt müde", sagte er gemäß BBC und fügte hinzu: "Die Zeitverschiebung macht sich bemerkbar. Alles in Ordnung." Auch interessant: Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im Free-TV bei ARD, Eurosport & ZDF

+++ 18. Februar, 13:33 Uhr: Norwegens Curler als Hingucker +++ Die Curler Norwegens waren bei den Olympischen Spielen ein echter Hingucker. Denn sie traten beim Spiel gegen Schweden (4:7) in bunten Hosen mit Rautenmuster in den Nationalfarben an. Der Hintergrund ist aber ein trauriger, denn die Norweger erinnerten damit an ihren früheren Kapitän Thomas Ulsrud, der 2022 im Alter von 50 Jahren an Krebs gestorben war. Ulsrud hatte mit seinem Team bei den Winterspielen 2010 in Vancouver in diesen Hosen gespielt und Silber gewonnen. Auch König Harald V. bekam im Anschluss eine Hose, die Kult wurde. "Wir dachten, ein Spiel zu Ehren des alten Teams und in der kompletten norwegischen Tracht auf dem Eis wäre einfach großartig", sagte Norwegens aktueller Kapitän Magnus Ramsfjell. Ulsrud sei ein unglaublicher Mensch, ein unglaublicher Curler gewesen "und hatte eine große Leidenschaft für Curling. Seine Energie war einfach fantastisch." Die Aktion ist aber nur auf ein Spiel beschränkt.

+++ 18. Februar, 10:55 Uhr: Russin führte Ukraine bei Eröffnungsfeier an +++ Brisantes "Outing" bei den Olympischen Winterspielen: Eine Russin hat die Mannschaft aus der Ukraine bei der Eröffnungsfeier angeführt. Anastasia Kutscherowa trug das Namensschild des Landes und wollte mit der Aktion gegen den russischen Angriffskrieg protestieren. Die Architektin machte ihren Auftritt erst jetzt öffentlich. "Wenn du an der Seite dieser Menschen gehst, begreifst du, dass sie jedes menschliche Recht haben, Hass gegenüber jedem Russen zu fühlen", sagte sie der Nachrichtenagentur AP. "Dennoch denke ich, dass es wichtig ist, selbst eine kleine Tat zu tun, um ihnen zu zeigen, dass vielleicht nicht alle Menschen so denken." Kutscherowa lebt seit 14 Jahren in Mailand. Sie will damit daran erinnern, dass der Angriffskrieg weitergeht. "Sie lieben sich weiterhin, heiraten, treiben Sport, kommen zu den Olympischen Spielen. Aber all das geschieht (vor) einem verheerenden Hintergrund." Es gebe kein Wort, das Verzeihung nahekomme, sagte Kutscherowa. Sie mache sich jetzt vor allem Sorgen um Angehörige: "Ich kann nicht garantieren, dass mein Protest niemandem schaden wird, den ich kenne. Aber meiner Meinung nach würde es bedeuten, dass das Regime gewonnen hat, wenn ich (...) Angst habe."

+++ 18. Februar, 08:23 Uhr: DSV droht historische Negativbilanz +++ Emma Aicher schlug gleich zweimal zu, Philipp Raimund einmal richtig und dann noch die Mixed-Staffel im Biathlon - aber sonst? Mit bislang nur vier Medaillen (einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze) droht dem Deutschen Skiverband bei den Winterspielen von Mailand und Cortina eine historische Negativbilanz. Das numerisch schwächste Abschneiden seit der Wiedervereinigung gab es 1992, als in 33 Wettbewerben in Biathlon (sechs), Langlauf (zehn), Nordischer Kombination (zwei), Ski alpin (zehn), Ski-Freestyle (zwei) und Skispringen (drei) insgesamt acht Medaillen gewonnen wurden: Sieben im Biathlon und eine im Alpin. 34 Jahre später gibt es in diesen sechs Sportarten schon 57 Wettbewerbe (11/12/3/10/15/6). Nach dem Tiefpunkt 1992 war die Ausbeute des DSV bei Winterspielen immer zweistellig. 1994 gab es in 35 Wettbewerben 13 Medaillen, 1998 exakt dieselbe Bilanz. 2002 wurde mit 19 Medaillen in 40 Wettbewerben ein bis heute gültiger Rekord verzeichnet. Vier Jahre später waren es 18 Plaketten in 42 Entscheidungen, 2010 15 in 44. 2014 reichte es noch für elfmal Edelmetall bei 50 Wettkämpfen, 2018 waren es 16 in 51. Vor vier Jahren in Peking ergatterten die deutschen Athletinnen und Athleten auf Skiern erneut elf Medaillen bei damals 55 Entscheidungen. In Mailand und Cortina bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten, um das Abschneiden aufzuhübschen. Im Biathlon ruhen die Hoffnungen auf der Frauen-Staffel und Franziska Preuß im Massenstart, im Langlauf wie in der Kombi auf den Teamsprints. Die Alpinen setzen auf Aicher und Lena Dürr im Slalom, die Ski-Freestyler auf die starken Crosser. Auch interessant: Eishockey bei Olympia 2026 - Deutschlands mögliche Gegner: So sieht der Turnierbaum aus

+++ 17. Februar, 21:23 Uhr: Rodlerin berichtet von "hunderten" täglichen Dating-Anfragen +++ Rodlerin Sophia Kirkby sorgte bereits vor den Olympischen Spielen für Furore, als sie ankündigte, die "begehrteste Junggesellin" der Winterspiele zu werden. Elf Tage nach Olympiastart hat sie diese Theorie bestätigt. "Ich bekomme jeden Tag hunderte von Anfragen. Es sind schätzungsweise 15 bis 30 pro Stunde. Ich weiß da schon gar nicht mehr die genauen Zahlen. Es ist verrückt, Mann", erklärte sie der "Bild". Den Überblick zu behalten, gelingt dabei nicht immer. "Das hängt vom Tag ab, ob ich die Zeit zum Durchgucken habe“, so die US-Amerikanerin. "Bei manchen Nachrichten siehst du sofort am ersten Satz, den der andere schreibt, worum es geht. Andere schreiben einfach nur 'Hi' oder 'Ciao'. Die haben sich einfach nicht genug Mühe gegeben. Wenn ich eine längere Nachricht sehe, dann sind die Chancen größer, dass ich sie mir durchlese. Wenn es eine süße Nachricht ist, antworte ich sogar." Sie hatte sogar schon ein Date mit einem Fan. "Mein Date am Valentinstag war mit einem Typen, der mir bereits vor einigen Wochen geschrieben hat", sagte die Rodlerin. "Ich nahm seine Anfrage an, und eines führte zum anderen. Er schrieb eine wunderschöne erste Nachricht. Also dachte ich mir, dass ich ihm eine Chance gebe." "Es war großartig, es waren sogar zwei Dates. Am Morgen gingen wir in ein Spa und später führte er mich in ein Restaurant mit Michelin-Stern aus. Es war der schönste Valentinstag, den ich bisher hatte." Ihre Ansage zahlte sich auch anderweitig aus. "Ich hatte zwei Wochen vor den Spielen noch 3000 Follower, jetzt sind es 43.000", erklärte sie. "Ich habe bereits seit gut anderthalb Jahren viel Arbeit in Social Media gesteckt. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt explodiert. Ich bin sehr stolz, dass ich eine der Athletinnen bin, die viele Follower hat, und hoffe, dass ich in Zukunft eines der Gesichter bin, das Rodeln populärer macht." Sportlich reichte es für Kirkby im Frauen-Doppelsitzer und der Staffel jeweils für Platz fünf, womit sie "sehr zufrieden" war. Auch interessant: Olympia 2026 – Biathletin Rebecca Passler: Happy End nach Doping-Wirbel?

+++ 17. Februar, 17:15 Uhr: Jutta Leerdam und Jordan Stolz bestätigen gemeinsames Training +++ Jutta Leerdam und Jordan Stolz sind die Superstars im Eisschnelllauf. Leerdam, die mit US-Boxer und Youtuber Jake Paul verlobt ist, holte mit olympischen Rekord Gold über 1000 Meter, über 500 Meter reichte es für Silber. Stolz gewann über beide Distanzen Gold und erzielte jeweils einen olympischen Rekord. Jetzt machen sie gemeinsame Sache - zumindest beim Training. Was als Fangerücht begann, das sich bis zu den beiden Superstars trug, ist jetzt Realität geworden. "Dass ich mit Jordan Stolz trainiere – das war nicht mal ein Thema", sagte die Niederländerin. "Und dann dachten wir: Vielleicht sollten wir das einfach machen. Also haben wir zusammen trainiert." Wie die "Associated Press" berichtet, trafen sich Leerdam und Stolz zufällig im Athletenbereich und unterhielten sich daraufhin über das Gerücht - woraus schnell die Pläne zum gemeinsamen Training entstanden. "Er ist super gut im Eislaufen. Wenn man hinter jemandem fährt, versteht man sein Timing – das kann immer helfen." Und die 27-Jährige ergänzte: "Es waren nur ein paar Runden. Aber es hat ziemlich gut funktioniert."

+++ 17. Februar, 14:15 Uhr: Kommentar über israelischen Bobfahrer sorgt für Olympia-Eklat +++ Ein TV-Kommentar über den israelischen Bobfahrer Adam Edelman hat bei den Olympischen Spielen für Aufsehen gesorgt. In einer Live-Übertragung warf ein Schweizer Kommentator dem Athleten vor, den "Genozid in Gaza" zu unterstützen. Der Sender RTS entfernte die Aufzeichnung aus der Mediathek und räumte ein, die politische Bewertung sei "im Rahmen eines Sportkommentars unangebracht" gewesen.

+++ 17. Februar, 13:48 Uhr: Kanadier: "Geist des Curling ist tot" +++ Die Betrugsvorwürfe am Rande des olympischen Wettbewerbs haben bei den kanadischen Curlern offenbar tiefe Wunden hinterlassen. "Die Geist des Curlings ist tot", sagte der Kanadier Marc Kennedy. Kennedy hatte den Curling-Zoff am vergangenen Freitag im Duell mit Olympiasieger Schweden erst mit ausgelöst, als er seinem Widersacher Oskar Eriksson ein herzhaftes "Verpiss Dich!" zurief. Erikssons Schweden warfen den Kanadiern eine Doppelberührung und damit einen Regelverstoß vor. Seither ist in Anlehnung an das englische Wort für stupsen oder antippen vom "Boop-Gate" die Rede. Der Vorfall bringt Kennedy auch Tage später noch auf die Palme. Es falle ihm "schwer", sagte er, noch vom "Gentlemen-Sport" zu sprechen. Stattdessen herrsche die "Gier nach Medaillen" vor, die zu falschen Anschuldigungen führe. "Das ist einfach nur Mist. Leider." Er habe Eriksson mitgeteilt, dass er "niemals" dieselben Vorwürfe gegen ihn erhoben hätte, weil sich das nicht gehöre. Doch der Fall zieht längst Kreise. Die kanadischen Frauen wurden bei den Spielen von Cortina d'Ampezzo für dasselbe Vergehen bestraft. Die Schweden behaupten, dass Kanada schon seit längerer Zeit systematisch die Regeln umgehe. Das wiederum rief den kanadischen Spitzencurler Michael Fournier auf den Plan. Er rief Eriksson in einer Kolumne auf der Fachseite The Curling News zu: "Du solltest dich schämen!" Dass es auch anders geht, bewiesen die Schweden und die deutsche Mannschaft am Montag. Als Wischer Johannes Scheuerl im letzten End des Duells an gleich zwei schwedischen Steinen hängenblieb, einigten sich beide Teams lächelnd darauf, die Position der leicht verschobenen Steine zu korrigieren. "Curling", sagte Scheuerl danach, "ist ein Gentlemen-Sport".

+++ 17. Februar, 11:42 Uhr: Verschiebungen wegen Schnee-Chaos +++ Schneefall sorgt bei den Olympischen Winterspielen für Chaos. Am Dienstagvormittag wurde das für 13 Uhr geplante Finale der Snowboarderinnen im Slopestyle in Livigno abgesagt. Damit muss die Deutsche Annika Morgan (24) ihren nächsten Olympia-Einsatz vorerst verschieben. Auch die Aerials-Qualifikation mit Emma Weiß (26), ursprünglich für 10.45 Uhr angesetzt, wurde bereits dreimal verschoben. Ein neuer Starttermin ist frühestens für 12 Uhr vorgesehen

+++ 17. Februar, 11:30 Uhr: Wirtschaftlicher Effekt durch Olympia ist groß +++ Mailand profitiert offenbar stark von den Olympischen Winterspielen. Einer Studie des Wirtschaftsverbands Assolombarda zufolge dürfte das Bruttoinlandsprodukt der Metropolregion 2026 um 1,7 Prozent wachsen – nach 0,7 Prozent im Jahr zuvor. Allein die Olympischen Spiele sollen in der Region eine Wirtschaftsleistung von rund 2,5 Milliarden Euro anstoßen und eine Wertschöpfung von mehr als einer Milliarde Euro erzeugen. Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala bezeichnet das Großereignis als "starken Katalysator" mit langfristigen Effekten. Die Stadt investiert insgesamt 735 Millionen Euro in die Spiele, knapp die Hälfte davon fließt in Modernisierung und Infrastrukturprojekte. Kritiker hingegen befürchten steigende Lebenshaltungskosten und einen erneuten Immobilienboom.

+++ 17. Februar, 09:30 Uhr: US-Präsident Donald Trump plant offenbar Olympia-Besuch +++ Den Super Bowl besuchte US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr nicht, dafür wird er aber offenbar den Olympischen Winterspielen einen Besuch abstatten. Laut der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" möchte der Sportfan vor allem das Eishockey-Finale besuchen, sollten sich die USA dafür qualifizieren. Dann würde Trump wohl direkt zur Abschlussfeier anreisen. Hintergrund für den Besuch dürfte sein, dass die nächsten olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles stattfinden, die olympischen Winterspiele 2034 in Salt Lake City. Die italienischen Behörden sind wegen des Präsidenten-Besuchs bereits in Alarmbereitschaft. Für den heutigen Dienstag sind einige Treffen geplant, um die Reise zu organisieren. Bei der Eröffnungsfeier war Vizepräsident JD Vance zu Besuch und hatte 300 Personenschützer dabei. 14 Flugzeuge waren dafür notwendig. Bei Trump könnte der personelle Aufwand noch größer sein. Auch interessant: Eisockey bei Olympia 2026: Leon Draisaitl kontert Verhöhnung von Gegenspieler

+++ 16. Februar, 20:04 Uhr: Deutscher Medaillen-Gewinner muss olympisches Dorf verlassen +++ Einem Medaillengewinner ganz nah sein? Das können Olympia-Fans in Cortina d'Ampezzo - wenn denn ihre Ferienunterkunft groß genug ist. Nach dem Gewinn zweier Silbermedaillen sucht Skeletoni Axel Jungk notgedrungen eine neue Bleibe, weshalb er im TV-Interview prompt einen Aufruf startete. "Es ist schade, wir müssen morgen früh direkt das Dorf verlassen, weil wohl zu wenig Platz ist", berichtete Jungk am Montag im ZDF - und fügte grinsend an: "Also falls hier jemand zuschaut, der in Cortina ist und Platz für ein paar Sportler hat: Wir würden uns freuen, meldet euch!" Viel Schlaf benötigt Jungk trotz der Medaillenparty bis 6.30 Uhr in der neuen Unterkunft nach eigener Aussage allerdings nicht. "Kann ich in den nächsten Wochen zu Hause. Jetzt will ich hier alles aufsaugen und mitnehmen so gut es geht", sagte der 34-Jährige. Jungk hatte am Sonntag gemeinsam mit Susanne Kreher Silber im Mixed-Team gewonnen, zudem holten Christopher Grotheer, der anschließend sein Karriereende verkündete, und Jacqueline Pfeifer Bronze. Die deutschen Skeletonis sammelten in der kleinsten Schlittensportart damit insgesamt überragende sechs Medaillen in drei Rennen ein. Kreher und Jungk gewannen im Einzel jeweils Silber, Pfeifer und Grotheer jeweils Bronze. Auch interessant: Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner