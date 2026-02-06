Eishockey (F): Zweites Drittel vorbei Dann geht es in die Drittelpause, zwei Drittel sind gespielt und es steht 1:1 zwischen der Schweiz und Schweden. Es bleibt weiterhin spannend, wer holt sich Bronze?

Eishockey (F): Schweiz gleicht aus Nach einem Puckverlust der Schwedinnen reagiert die Schweiz schnell, Leemann scheitert mit ihrem ersten Versuch. Alina Marti bleibt jedoch dran, spielt die Scheibe scharf vors Tor und Sinja Leemann zirkelt dann den Puck hoch in das Toreck. 1:1, es ist wieder alles offen im Spiel um Bronze!

Eishockey (F): Schweden geht in Führung! Es hat lang gedauert, aber nun ist das erste Tor gefallen! Die Schwedinnen belohnen sich für die Druckphase und erzielen durch Mira Jungåker den Führungstreffer. Vorausgegangen ist eine gute Vorarbeit von Hilda Svensson, die ungestört um den Kasten kurvt und die Scheibe zurück zu Jungåker an die blaue Linie liegt. Die hat dann noch genügend Zeit, sich den Puck zurechtzulegen und in das Tor abzuschließen. Der Schweizer Torfrau Brändli ist dabei die Sicht versperrt, da kann sie nicht viel machen! Noch hat die Schweiz genug Zeit, um den Zwischenstand zu drehen, aber Schweden agiert weiterhin souverän.

Curling (F): USA auf Kurs Halbfinale? Die USA führt im sechsten End mit 3:1 gegen die Schweizerinnen und würde damit momentan in das Halbfinale einziehen, da Südkorea zeitgleich gegen Kanada weiterhin zurückliegt. Es bleibt spannend!

Eisschnelllauf (M): Bald wird es spannend Lang müssen die Fans des Eisschnelllaufs nicht mehr warten, denn ab 16:30 Uhr steht das Finale der Männer über 1500 Meter auf dem Programm. Und auch aus deutscher Sicht steht ein echtes Highlight bevor, denn mit dem erst 18-Jährigen Finn Sonnekalb gibt es eine Medaillenhoffnung. Er zählt zu dem erweiterten Favoritenkreis und könnte für eine große Überraschung sorgen.

Eishockey (F): Schweden macht Druck Der Druck auf den Kasten von der Schweizerin Torfrau Andrea Brändli erhöht sich, aber nun macht es die Schweiz schnell und kann durch Ivana Wey einen Penalty herausholen. Wey tritt selbst an und versucht die schwedische Torhüterin mit einem Abschluss durch die Beine zu bezwingen. Svensson bleibt jedoch geduldig, schliesst die Lücke im entscheidenden Moment und macht den Five-Hole dicht. Tolle Parade!

Eishockey (F): Spiel wird aktiver Das zweite Drittel läuft beim Bronze-Match und beide Mannschaften sind mit Schwung auf das Eis gekommen, das Spiel profitiert von der gesteigerten Intensität. Die Schwedinnen laufen hoch an, sind ein wenig dominanter und spielen aber öfters auch auf Risiko. Tore sind aber weiterhin Fehlanzeige.

Curling (F): Blick auf die anderen Partien Auch bei den anderen Curling-Matches, die gerade laufen, konnte sich noch kein Team eine deutliche Führung erspielen. Kanada führt gegen Südkorea mit 4:3 nach vier Ends, Großbritannien nach ebenfalls vier gespielten Ends mit 3:1 gegen Italien und Japan führt mit 2:1 gegen China.

Curling (F): Ausgeglichenes Duell Die Schweizerinnen um Skip Silvana Tirinzoni sind nach vier WM-Titeln einer der Topfavoriten auf Gold. Die USA steht aber unter Zugzwang und liefert bislang auch ein gutes Spiel ab - es läuft das vierte End, bislang steht es 1:1.

Eishockey (F): Erstes Drittel vorbei Im Spiel um Platz drei zwischen der Schweiz und Schweden ist das erste Drittel vorbei, weiterhin sind keine Tore gefallen. Es ist noch kein Offensivspektakel, sondern eher ein vorsichtiges Abtasten.

Nordische Kombination (M): Geiger enttäuscht Vinzenz Geiger zeigt sich nach seinem Doppelsturz und der verpassten Medaille im Teamsprint gemeinsam mit Johannes Rydzek selbstverständlich zutiefst enttäuscht. Den Sturz kann er sich nicht wirklich erklären, er sei noch nie gestürzt in einem Rennen meinte der 28-Jährige bei der ARD: "Es ging sehr schnell, es waren einfach tiefe Bedingungen. Es tut mir einfach wahnsinnig leid." Teamkollege Rydzek munterte auf und sagte: "Dass es uns heute trifft, ist klar sehr schade. Aber man gewinnt zusammen und man verliert zusammen". Im Mai fällt dann die Entscheidung, wie es überhaupt mit der Nordischen Kombination weitergeht. Denn falls die Frauen weiterhin nicht in das olympische Programm aufgenommen werden, könnte die Sportart komplett von Olympia verschwinden.

Skibergsteigen (F): Paller zufrieden mit vierten Platz Tatjana Paller zeigte sich am ARD-Mikrofon zufrieden mit ihrem vierten Platz und gab die große Nervosität vor dem heutigen Tag zu. Jedoch gab es Verwirrung um das Startsignal, weshalb die Deutsche nicht ganz wusste, wann es losgeht: "Das hat mir aber nicht die Medaille gekostet". Am Samstag gibt es die nächste Medaillenchance, dann steht der Mixed-Wettbewerb auf dem Programm.

Eishockey (F): Schweiz mit guter Chance Die Schweiz kommt durch Lehmann per Direktabschluss zu einer guten Chance, weiterhin steht aber 0:0 zwischen der Schweiz und Schweden. Das Spiel ist relativ ausgeglichen, die Schweizerinnen verteidigen aber aktuell sehr gut. Acht Minuten sind im ersten Drittel noch zu spielen.

Nordische Kombination (M): Gold für Norwegen! Gemeinsam gehen der Norweger Oftebro und Hirvonen aus Finnland auf die Zielgerade, auf der der Norweger seine ganzen Sprintqualitäten im Tiefschnee ausspielen kann und knapp vor Finnland Gold für sich und seinen Teamkollegen Skoglund gewinnt! Das österreichische Duo holt Bronze, auch hier hat ein Sturz die Chance auf mehr verhindert. Deutschland wird schlussendlich sogar noch von Italien überholt und wird am Ende mit über einer Minute Rückstand Fünfter. Was für ein Drama! Geigers Sturz machte alle Medaillenhoffnungen zunichte. Damit können die sonst erfolgsverwöhnten deutschen Kombinierer keine Medaille von den olympischen Spielen mitnehmen, das ist eine herbe Enttäuschung.

Nordische Kombination (M): Medaille für Deutschland weit weg Es ist nicht mehr weit in das Ziel und der Rückstand der Deutschen auf Bronze beträgt circa eine halbe Minute, das wird wohl die nächste Enttäuschung werden? Vorne kämpfen Oftebro und Hirvonen um Gold.

Nordische Kombination (M): Auch Österreich stürzt Zwar kommt auch Stefan Rettenegger zu Sturz und hat den Anschluss auf das Führungsduo verloren, der Vorsprung auf Deutschland ist aber immer noch riesig - und zwar 24 Sekunden. Finnland führt, dicht gefolgt von Norwegen. Was für ein Schneechaos! Es geht bereits zum letzten Wechsel.

Eishockey (F): Spiel um Platz drei Ab 14:40 Uhr wird die Bronzemedaille im Eishockey der Frauen zwischen Schweiz und Schweden ausgespielt. Schweden musste sich klar mit 0:5 gegen die USA geschlagen geben. Und auch die Schweiz unterlag den favorisierten Kanadierinnen knapp mit 1:2. In der Weltrangliste sind die Schweiz und Schweden eng beieinander. Die Schweizerinnen werden vor allem versuchen, die Abschlussstärken von Hanna Olsson und Thea Johansson in den Griff zu bekommen. 2014 konnte die Schweiz zuletzt eine Medaille, nämlich die Bronzene, gewinnen, während es bei den Schwedinnen nun schon 20 Jahre her ist - damals konnten sie sich Silber sichern.

Nordische Kombination (M): Sturz von Geiger! Das gibt es doch nicht! Im Anstieg kommt Vinzenz Geiger zu Fall und verwickelt auch noch Yamamoto in den Sturz. Der Deutsche rappelt sich schnell auf, fällt dann allerdings gleich noch einmal hin! Die drei anderen Nationen vorne haben das mitbekommen, es ist nun eine große Lücke von 15 Sekunden entstanden. Kann Deutschland das noch aufholen oder ist der Medaillentraum zerplatzt?

Nordische Kombination (M): Spannung steigt Andreas Skoglund aus Norwegen und Rettenegger verschärfen das Tempo, Finnland und Deutschland gehen mit. Akito Watabe kann da nicht mithalten, es entwickelt sich ein Vierkampf.

Curling (F): Wer zieht in das Halbfinale ein? Im Curling der Frauen werden die vier Halbfinalisten gesucht. Momentan belegen diese Plätze: Schweden, Schweiz, Kanada und Südkorea. Die USA befindet sich noch in Lauerstellung. Ohne eine Chance mehr sind jedoch die Italienerinnen, die Lokalmatadorinnen belegen den achten von zehn Rängen. Vier Duelle starten um 14:30 Uhr: Kanada gegen Südkorea, Großbritannien gegen Italien, Schweiz gegen USA und Japan gegen China. Besonders interessant angesichts der Tabellensituation ist das Spiel Schweiz gegen USA.

Nordische Kombination (M): Über Hälfte absolviert Wir schauen wieder zur Nordischen Kombination, wo das Quintett um Gold immer noch zusammen läuft. Die Hälfte des Rennens ist bereits geschafft, wann kommt der Angriff? Es wird wohl noch ein wenig dauern, denn sieben Kilometer sind noch zu absolvieren.

Skibergsteigen (M): Cardona Coll holt Gold! Durch den verpatzten Wechsel ist Kistler komplett zurückgefallen, vorne lässt sich Cardona Coll seinen ersten Rang auch nicht mehr in der Abfahrt nehmen und fährt zu Gold! Nikita Filippov kann Silber behaupten mit 1,5 Sekunden Rückstand, dahinter fährt der Franzose Anselmet zu Bronze. Für Arno Lietha bleibt nur der vierte Rang. Er und sein Schweizer Kollege Kistler werden sich ärgern, beide haben die Medaillen beim Wechsel hergegeben.

Skibergsteigen (M): Guter Start für die Schweizer Ohne Fehlstart geht es los, Kistler legt gut los und ist vorne mit dabei, genauso wie sein Teamkollege Arno Lietha. Jedoch haben dann sowohl Kistler und auch Lietha beim Wechsel Probleme, so kann Cardona Coll seiner Favoritenrolle gerecht werden und sich an die Spitze setzen.

Nordische Kombination (M): Feld zusammen Das deutsche Duo konnte den Vorsprung nicht halten, nun läuft eine Fünfergruppe gemeinsam um Gold! Es ist extrem spannend! Nun wird erneut gewechselt, Geiger lässt die anderen Führungsarbeit machen. Die Deutschen und Finnen scheinen die besten Ski zu haben, sie können in der Abfahrt Meter gutmachen.

Skibergsteigen (M): Medaille für die Schweiz? Bei den Männern hat es der Deutsche Finn Hösch nicht in das Finale geschafft, die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Jon Kistler und seinen Landsmann Arno Lietha, den Weltmeister von 2019. Das Finale beginnt um 14:15 Uhr.

Nordische Kombination (M): Norwegen bald dran Und nun hat auch Geiger seine erste Runde absolviert und übergibt wieder an Rydzek, der Vorsprung schmilzt konstant - momentan liegt er bei knapp vier Sekunden. Durch den Schneefall ist die Strecke sehr tief.

Nordische Kombination (M): Erster Wechsel Das deutsche Duo musste ein wenig Vorsprung einbüßen, denn Norwegen ist bis auf sieben Sekunden herangekommen. Dahinter läuft wie erwartet ein Trio bestehend aus Österreich, Finnland und Japan. Vinzenz Geiger muss nun den Vorsprung gegen Oftebro, den besten Langläufer im Feld, verteidigen.

Nordische Kombination (M): Kann Deutschland den ersten Platz verteidigen? Jetzt geht es los mit dem ersten olympischen Teamsprint in der Nordischen Kombination! Können die deutschen Kombinierer nach den enttäuschenden Einzelrennen heute die heiß ersehnte Medaille holen? 13 Sekunden Vorsprung hat das Duo Rydzek/Geiger vor den starken Norwegern Skoglund/ Oftebro. 21 Sekunden Vorsprung sind es auf das japanische Duo, das zunächst gemeinsam mit Finnland und Österreich laufen wird.

Skibergsteigen (F): Fatton holt Gold! Was für eine Leistung von der Schweizerin Marianne Fatton! Mit einem soliden Vorsprung sichert sich die Schweizerin die Goldmedaille, in der Abfahrt konnte ihr keiner mehr gefährlich werden. Harrop aus Frankreich darf sich über Silber freuen und die Spanierin Ana Alonso Rodriguez kann sich Bronze sichern! Tatjana Paller konnte in der Abfahrt noch ein paar Plätze gutmachen, am Ende landet sie auf dem undankbaren vierten Rang.

Skibergsteigen (F): Harrop führt Die Aufregung ist den sechs Athletinnen in das Gesicht geschrieben, aber nun gilt es! Paller verpatzt ein wenig den Start, findet sich dann aber gut im Feld ein. Harrop übernimmt beim Aufstieg zunächst die Führung, gefolgt von Fatton. Paller ist zurückgefallen und belegt nun den letzten Platz. Fatton geht als Erste in die Abfahrt, kann Harrop sie noch einholen? Die Spanierin Alonso ist derzeit auf dem dritten Rang.

Skibergsteigen (F): Holt Paller eine Medaille? Es wird Zeit, Geschichte zu schreiben! Die Medaillen werden beim Skibergsteigen, das zum ersten Mal olympisch ist, vergeben. Es geht darum, am schnellsten Fellaufstieg, Abfahrt und Wechseltechnik zu kombinieren. Um 13:55 Uhr startet das Finale der Frauen, die Entscheidung bei den Männern geht 20 Minuten später los. Die Favoritinnen haben sich mit der Schweizer Weltmeisterin Marianne Fatton und der Französin Emily Harrop in einem Halbfinale durchgesetzt, auch die Deutsche Tatjana Paller hat den Sprung in das Finale geschafft.

Skibergsteigen (M): Auch Lietha steht im Finale! Lietha und Ferrer Martinez drücken sofort aufs Gas und marschieren gemeinsam vorneweg. Auf der Treppe kommt Filippov auf und hängt sich dran. Beim Wechsel zurück auf die Ski patzt dann der Spanier und fällt etwas zurück, sodass Lietha und Filippov gemeinsam in die Abfahrt gehen und locker ins Halbfinale durchkommen. Ferrer Martinez kommt als Dritter über die Zeit weiter und aus dem ersten Lauf komplettiert der Franzose Anselmet das Finale!

Skibergsteigen (M): Zweites Halbfinale Das zweite Halbfinale ist von den Namen her nicht ganz so prominent besetzt. Der schweizerische 2019-Weltmeister Arno Lietha wird es vor allem mit dem Franzosen Maximilien Drion auseinandersetzen, der allerdings im Sprint nicht ganz so stark einzuschätzen ist wie im Vertical Race. Der Spanier Ot Ferrer Martinez und der neutrale Athlet Nikita Filippov standen im Weltcup zumindest schon mal auf dem Sprint-Podium, Pablo iner aus Frankreich und der US-Amerikaner Cameron Smith noch nicht.

Skibergsteigen (M): Kistler ganz stark ins Finale! Gleich zu Beginn gibt es heftige Positionskämpfe, aus denen der Schweizer Kistler und der Spanier Cardona Coll als führendes Duo hervorgehen und Schulter an Schulter in die Tragepassage gehen. Der Vorsprung wird immer größer, auch der starke Franzose Anselmet kommt nicht mit. Zurück auf Skiern baut der Schweizer seinen Vorsprung aus, geht zuerst in die Abfahrt und gewinnt klar! Anselmet kommt nochmal auf, doch Cardona Coll bringt Platz zwei durch und steht auch sicher im Finale!

Skibergsteigen (M): Erstes Halbfinale Mit Weltmeister Oriol Cardona Coll aus Spanien, Vizeweltmeister Thibault Anselmet aus Frankreich und dem Schweizer Jon Kistler sind alle Medaillengewinner der letzten WM in diesem ersten Halbfinale vertreten. Auch der amtierende Asienmeister Luer Bu aus China will unbedingt ins Finale. Der Norweger Hans-Inge Klette und Philipp Bellingham aus Australien gelten eher als Außenseiter.

Skibergsteigen (M): Zwei Chancen für die Schweiz Gleich sind die Männer mit ihren Halbfinals im Sprint dran. Der 22-jährige Jon Kistler, der jüngst WM-Bronze gewann, ist dabei im ersten Halbfinale dran. Im zweiten folgt dann der 27-jährige Arno Lietha, der bereits 2019 Weltmeister im Sprint war.

Skibergsteigen (F): Paller klettert um Edelmetall! Tatjana Paller hat zu Beginn einige Probleme, bleibt mit dem Ski hängen und kommt nur als Fünfte zum Wechsel in die Tragepassage. Der Wechsel gelingt gut und schnell und die Deutsche bleibt dran an Jagerčíková und der Italienerin Murada. Die Slowakin hat dann Probleme beim Wechsel zurück auf die Bretter und fliegt raus! Margot Ravinel zieht vorbei und geht führend in die Abfahrt, dahinter schiebt sich Paller ganz stark an Murada vorbei und bringt Platz zwei ins Ziel! Murada kommt über die Zeit auch noch weiter, die Schweizerin Caroline Ulrich verpasst das Finale als Vierte knapp!

Skibergsteigen (F): Zweites Halbfinale Im zweiten Halbfinale gilt es gleich für die einzige verblieben Deutsche im Feld Tatjana Paller. Die WM-Dritte will unbedingt ins Finale und muss sich dazu mit der Sprint-Weltmeisterin von 2023 Marianna Jagerčíková aus der Slowakei, der Goldgewinnerin der World University Games 2025 Margot Ravinel aus Frankreich und der Schweizerin Caroline Ulrich auseinandersetzen.

Skibergsteigen (F): Die Favoritinnen kommen durch Die Norwegerin Ida Waldal geht zunächst vorneweg und wechselt zuerst in die Tragepassage. Marianne Fatton und Emily Harrop sind aber direkt dahinter und legen dann zu Fuß einen Zahn zu. Die Französin hat zuerst wieder Bretter unter den Füßen, Fatton hängt sich dran und nur die Spanierin Ana Alonso Rodriguez kann einigermaßen folgen. In der Abfahrt spielt Harrop ihre Alpin-Erfahrung dann aus und gewinnt sicher vor Fatton, die den zweiten Halbfinalplatz gegen Alonso Rodriguez stark verteidigt.

Skibergsteigen (F): Erstes Halbfinale Bei anhaltendem dichten Schneefall steigt gleich das erste Halbfinale im Sprint der Skibergsteigerinnen. Weltmeisterin Marianne Fatton aus der Schweiz wird sich dort vor allem mit der Französin Emily Harrop auseinandersetzen müssen, die sie bei der WM auf den zweiten Platz verweisen konnte. Auch diesmal geht es wieder zunächst auf Skiern, dann zu Fuß und dann wieder auf Skiern 70 Höhenmeter nach oben, ehe die finale Abfahrt ins Ziel folgt.

Skibergsteigen (F): Medaillenchancen für Deutschland und die Schweiz Bei der olympischen Premiere des Sprints im Skibergsteigen stehen ab 12:55 Uhr die Halbfinals an. Bei den Frauen haben sowohl die deutsche WM-Bronzegewinnerin Tatjana Paller als auch die schweizerische Weltmeisterin Marianne Fatton eine Medaille im Visier. Fatton ist im ersten Lauf gefordert, ihre Landsfrau Caroline Ulrich und Tatjana Paller im zweiten Lauf. Die zwei Schnellsten beider Halbfinals stehen sicher im Finale, dazu kommen die beiden weiteren Zeitschnellsten aus beiden Läufen.

Nordische Kombination (M): Rydzek erleichtert und optimistisch Die deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek liegen bei der olympischen Premiere des Teamsprints nach dem Springen klar auf Medaillenkurs. Beide zeigten im dichten Schneetreiben auf der Großschanze solide Flüge und damit geht das deutsche Duo von Platz eins mi 13 Sekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger Norwegen in den abschließenden Langlauf ab 14 Uhr. "Wir wussten, dass das in uns steckt und haben es aber bisher - gerade auf der Großschanze - leider im Wettkampf hier nicht zeigen können. Deshalb war es jetzt schon eine Befreiung", sagte Rydzek am Eurosport-Mikrofon und stellte anschließend klar: "Es wird sich gerade mit Norwegen zusammenschieben. Es ist noch nichts gewonnen. Es wird ein langes, hartes Rennen."

Ausblick Ab 12:55 Uhr geht es dann wieder rund bei Olympia wenn die Halbfinals im Skibergsteigen anstehen. Bei den Frauen will Tatjana Paller für Deutschland eine Medaille holen, die Schweiz setzt auf Marianne Fatton und Caroline Ulrich. Bei den Männern haben die Eidgenossen mit Jon Kistler und Arno Lietha auch zwei Leute im Halbfinale, Deutschlands Finn Hösch hat dieses verpasst. Um 14 Uhr steigt das Langlauf-Finale der Kombinierer im Teamsprint mit Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger in Pole Position. Am frühen Nachmittag Uhr geht es für die Schweizer Curlerinnen gegen die USA um den Halbfinaleinzug und für die Schweizer Eishockeyfrauen gegen Schweden um Bronze. Ab 16:30 Uhr sind die Augen beim Eisschnelllauf auf Youngster Finn Sonnekalb und die anderen deutschen Teilnehmer Hendrik Dombek und Moritz Klein gerichtet. Livio Wenger vertritt die Schweiz. In der Kür der Eiskunstläuferinnen dürfen sich ab 19 Uhr die Schweizerinnen Kimmy Repond und Livia Kaiser präsentieren, zeitgleich spielen die Schweizer Curler im Halbfinale gegen Großbritannien. Im Eishockeyfinale der Frauen stehen sich am Abend die USA und Kanada gegenüber.

Bob (M): Viertes Training der Viererbobs Während die Wettkämpfe gerade ruhen, wurde im Eiskanal des Corina Sliding Centres fleißig trainiert. Die Viererbobs durften zu ihrem vierten Trainingslauf ran. Dabei haben die deutschen Schlitten von Johannes Lochner und Francesco Friedrich eine gute Figur gemacht und mussten sich beide mit nur vier Hundertsteln dem Bob des Italieners Patrick Baumgartner geschlagen geben. Adam Ammour kam auf Rang 20.

Mittagspause Aktuell ruhen bei den Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo sämtliche Wettbewerbe. Athleten, Fans und Zuschauer gönnen sich eine Mittagspause, ehe es dann ab 12:55 Uhr wieder rund geht, wenn erstmals Medaillen im Skibergsteigen vergeben werden. Gleich blicken wir dann noch auf den restlichen Tag und die Medaillenchancen für die Athleten aus Deutschland und der Schweiz voraus.

Curling (M): Das Halbfinale steht Da nun alle Partien im Curling-Stadion beendet sind, stehen auch die Halbfinalpaarungen endgültig fest. Die ungeschlagenen Schweizer bekommen es am Abend ab 19:05 Uhr mit Großbritannien zu tun und zeitgleich kommt es im zweiten Semifinale zum Rematch zwischen Norwegen und Kanada.

Curling (M): Deutschland gewinnt das letzte Match Die deutschen Curler verabschieden sich erhobenen Hauptes aus dem olympischen Turnier! Im letzten Gruppenspiel steht unter dem Strich ein 6:4-Erfolg gegen China, den Skip Marc Muskatewitz am Ende mit einem sicheren Takeout besiegelt. Deutschland beendet das Turnier so mit vier Siegen bei fünf Niederlagen.

Curling (M): Norwegen steht im Halbfinale Was war das am Ende für ein Fight! Nach der schnellen 7:2-Führung musste Norwegen hinten raus nochmal mächtig zittern, denn Kanada kam auf 8:6 heran und hatte im letzten End den Hammer. Daraus konnten die Nordamerikaner aber kein Kapital schlagen und so gewinnt Norwegen das Match und steht als vierter Halbfinalist nach der Schweiz, Kanada und Großbritannien fest.

Curling (M): Vorteil Deutschland! Im neunten End spielen die deutschen Curler es taktisch clever und schaffen es, mit dem letzten Stein dafür zu sorgen, dass drei deutsche Steine top liegen, die China nicht mit einem Versuch entfernen kann. So bleibt den Asiaten nichts anderes übrig als einen Stein in der Mitte zu platzieren und einen Punkt zu nehmen. Damit verkürzt China zwar auf 4:5, Deutschland hat aber den letzten Stein und die Kontrolle im finalen End.

Curling (M): Schweiz bleibt makellos und schmeißt Italien raus Die Schweizer haben beim Curling auch ihr neuntes Gruppenspiel gewonnen und ziehen mit einer weißen Weste ins Halbfinale ein! Durch ein 9:5 nach dem neunten End haben die Eidgenossen zudem Gegner Italien die letzten Playoffchancen geraubt. Dafür sind die heute spielfreien Briten nun definitiv im Halbfinale dabei. Über das letzte Ticket entscheidet die laufende Partie zwischen Norwegen und den bereits qualifizierten Kanadiern. Norwegen muss gewinnen, ansonsten geht der finale Spot an die USA.

Curling (M): Wieder zwei Steine vorne Im drittletzten End verständigen sich beide Teams eigentlich ziemlich früh auf eine Nullrunde, nehmen immer nur den gegnerischen Stein aus dem Haus und sparen sich ihre Bedenkzeit für das nächste Inning auf. Allerdings kann Deutschland am Ende das Haus nicht komplett räumen und lässt den eigenen Stein drin liegen. So gibt es zwar einen Punkt, aber der letzte Stein geht wieder an die Chinesen. Das war nicht der Plan und so darf jetzt nochmal gezittert werden.

Curling (M): Deutschland behält die Kontrolle Im achten End gehen es beide Teams offensiv an und füllen das Haus mit etlichen Steinen. Marc Muskatewitz gelingt es dann, mit dem letzten deutschen Stein dafür zu sorgen, dass die Steine sich so blockieren, dass China nur einen Punkt verbuchen kann. Die Chinesenverkürzen damit auf 3:4, aber Deutschland hat im vorletzten End den Hammer zurück.

Skibergsteigen (M): Lietha weiter, Hösch raus! Der Schweizer Arno Lietha läuft den letzten Vorlauf der Skibergsteiger konsequent von vorne und bringt das Ding ganz locker durch. Auch der Franzose Thibault Anselmet und der Norweger Hans-Inge Klette haben ihr Halbfinalticket sicher. Der mehrfache Deutsche Meister Finn Hösch hingegen fällt beim zweiten Wechsel zurück, wird am Ende nur Vierter und schafft es leider auch über die Zeit nicht in die nächste Runde.

Curling (M): Wieder zwei Punkte Vorsprung Die deutschen Curler bringen im sechsten End einen Stein durch und bauen ihre Führung gegen China damit wieder auf 4:2 aus. Es bleibt aber ein enges Duell, denn nun haben wieder die Asiaten den letzten Stein. Kanada hat sich gegen Norwegen mit einem Dreier-End zurückgemeldet und auf 5:7 verkürzt. Die Schweiz hat derweil die perfekte Gruppenphase im Visier und führt gegen Italien klar mit 7:3.

Skibergsteigen (M): Kistler dominiert seinen Lauf Der Schweizer Jon Kistler hat sich im zweiten Sprint-Vorlauf der Skibergsteiger souverän für das Halbfinale qualifiziert. Der Dritte der vergangenen Weltmeisterschaft setzt sich früh an die Spitze, baut den Vorsprung in der Tragepassage aus und fährt das Rennen in der Abfahrt locker nach hause. Nikita Filippov und Maximilien Drion du Chapois kommen ebenfalls weiter.

Nordische Kombination (M): Deutschland mit sehr guter Ausgangslage für den Lauf! Mit einem großen Grinsen auf den Lippen steht Deutschland nach dem Springen in der Leaders Box und hat sich eine perfekte Ausgangslage für die 2x7,5 km herausgesprungen. Mit 13 Sekunden Vorsprung auf die Norweger geht das deutsche Duo in die Spur. Auf Japan haben Rydzek und Geiger 21 Sekunden Vorsprung, auf Finnland 27 Sekunden und Österreich liegt 29 Sekunden zurück. Die ÖSV-Athleten kamen nicht ganz so gut auf der Schanze zurecht wie sonst häufig in der Saison. Vor allem Stefan Rettenegger ließ mit seinem Sprung einiges liegen und so heißt es für sie, auf der Strecke die Sekunden aufzuholen. Die Entscheidung fällt ab 14 Uhr!

Nordische Kombination (M): Lamparter bleibt zurück Johannes Lamparter kann auch nur auf 124 Meter springen, da aber Stefan Rettenegger schon einige Meter auf der Schanze liegen ließ, ist der Abstand nach vorne schon deutlich. Mit 224,4 Punkten reiht sich Österreich auf dem fünften Rang ein und hat 29 Sekunden Rückstand auf Deutschland.

Skibergsteigen (M): Die Männer sind dran Erst geht es aus Skiern bergauf, dann zu Fuß die Treppe hoch mit den Brettern im Gepäck. Dann wird nochmal auf Ski geklettert ehe es in die finale Abfahrt geht. Der erste Vorlauf der Männer wird von einem spanischen Duo dominiert. Oriol Cradona Coll und Ot Ferrer Martinez ziehen weiter und nehmen den Franzosen Pablo Giner Dalmasso mit. Im zweiten Run ist gleich der Schweizer Jon Kistler dran, im dritten starten der Deutsche Finn Hösch und der Schweizer Arno Lietha.

Nordische Kombination (M): Geiger legt nach Im Springen der Nordischen Kombinierer wechselt die Führung beim zweiten Sprung fast nach jedem Athleten. Erst setzt sich Japan an die Spitze, dann fliegt Finnland vorbei und dann bringt Jens Lurås Oftebro Norwegen in Führung. Dann ist Vinzenz Geiger dran und fliegt auf gute 124,5 Meter. Damit behalten die deutschen Kombinierer die Führung und haben 13 Sekunden Vorsprung auf Norwegen. Stark!

Curling (M): Deutschland verteidigt stark Im vierten End verteidigen die deutschen Curler sich gegen China gut, gewähren den Asiaten nur einen Stein und kriegen damit bei einer 3:2-Führung den Hammer zurück. Norwegen zieht gegen Kanada weiter davon und führt schon mit 7:2, die Schweiz dominiert gegen Italien mit 4:1 und Tschechien hat sich im Kellerduell gegen Schweden auf 5:2 abgesetzt.

Nordische Kombination (M): Österreich kann nicht kontern Was macht nun Stefan Rettenegger? Der Österreicher beendet die erste Gruppe und lässt unten einiges liegen. Der 24-Jährige hatte eigentlich ganz gute Bedingungen, muss aber schon bei 116 Metern landen. Damit reiht sich Österreich auf Rang sechs ein und hat aktuell 28 Sekunden Rückstand.

Nordische Kombination (M): Deutschland in Führung! Zunächst bringt Andreas Skoglund Team Norwegen in FÜhrung, doch direkt danach ist Johannes Rydzek dran. Er zeigt nicht ganz so einen guten Sprung wie im Probedurchgang, doch Rydzek kommt sauber vom Tisch und segelt auf starke 123 Meter. Er freut sich sichtlich und setzt sich mit 122 Punkten auf Rang eins. Stark!

Skibergsteigen (F): Keine Chance für Euringer Im dritten Vorlauf der Skibergsteigerinnen ist die zweite deutsche Teilnehmerin Helena Euringer gefordert. die 19-Jährige fällt beim souveränen Sieg der Italienerin Giulia Murada früh zurück und muss sich am Ende mit dem fünften Rang begnügen. Auch Asienmeisterin Cidan Yuzhen muss überraschend die Segel streichen, während die Spanierinnen Ana Alonso Rodriguez und Maria Costa Diaz ins Halbfinale einziehen.

Nordische Kombination (M): USA aktuell vorne Eero Hirvonen tat sich im Probedurchgang noch sehr schwer, doch in den Einzelwettbewerben zeigte er sein Können und holte von der Normalschanze die Bronzemedaille. Nun geht es für den Finnen auf 118 Meter und Rang drei. Vorne liegen die USA, für die Niklas Malacinski seine Klasse auf der Großschanze mal wieder gezeigt und 120 Meter verbucht hat.

Skibergsteigen (F): Fatton kommt locker weiter Die Schweiz hat mit der zweifachen Weltmeisterin Marianne Fatton im Skibergsteigen auch ein ganz heißes Eisen im Feuer. Die 30-Jährige dominiert den zweiten Vorlauf klar, checkt knapp vor der Französin Margot Ravinel ein und zieht so ins Halbfinale ein. Das dritte Ticket sichert sich die Slowakin Marianna Jagercikova.

Curling (M): Norwegen auf Halbfinalkurs Genau wie die Italiener im Duell mit der Schweiz haben auch die Norweger das Erreichen des Halbfinales in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen die bereits qualifizierten Kanadier und Norwegen spielt um die Medaillen. Und die Skandinavier legen furios los und sichern sich in den ersten drei Ends eine stattliche 5:1-Führung. In allen anderen Partien steht es aktuell 3:1. Deutschland führt gegen die Schweiz, Tschechien gegen Schweden und die Schweiz gegen Italien.

Skibergsteigen (F): Paller zieht weiter Im ersten Lauf setzt sich die Französin Emily Harrop ab und qualifiziert sich als erste Skibergsteigerin für das Halbfinale. Einige Sekunden dahinter checken Tatjana Paller und die Schweizerin Caroline Ulrich gemeinsam und mit klarem Vorsprung auf die Konkurrenz ein und ziehen ebenfalls eine Runde weiter.

Skibergsteigen (F): Die Vorläufe sind unterwegs Soeben hat das Skibergsteigen seine olympische Premiere gefeiert. Los geht es mit den Vorläufen der Frauen. In drei Durchgängen qualifizieren sich je die ersten drei von sechs Teilnehmerinnen und dazu die schnellsten drei Lucky Loser für das Halbfinale. Deutschlands Medaillenhoffnung Tatjana Paller startet im ersten Vorlauf, Helena Euringer im dritten.

Nordische Kombination (M): Die Favoriten Im Teamsprint gibt es gleich mehrere Teams die für die Olympia-Medaillen in Frage kommen. Neben dem deutschen Team mit Geiger und Rydzek zählen auch die Österreicher mit Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger, sowie die Norweger zu den Topfavoriten. Auch Finnland, das mit Eero Hirvonen und Ilkka Herola bereits zwei Bronzemedaillen gewonnen hat, sollte bei guten Sprüngen auf jeden Fall ein Wörtchen um Edelmetall springen. Auch das japanische Team, das aus Routinier Akito Watabe und dem starken Springer Ryota Yamamoto besteht, hat Außenseiterchancen.

Curling (M): Deutschland punktet doppelt Da sind die angepeilten zwei Punkte für das deutsche Curling-Team! Nach einem Fehler der Chinesen, die ihren Stein nicht bestliegend ins Haus kriegen, kann Benjamin Kapp einen souveränen Takeout spielen und dafür sorgen, dass zwei deutsche Steine punkten würden. China kann nur noch Schadensbegrenzung betreiben und muss die zwei Steine abgeben.

Nordische Kombination (M): Der Teamsprint im Überblick Der Teamsprint wurde in diesem Jahr im Weltcup nicht ein einziges Mal ausgetragen, ersetzt bei den Olympischen Spielen aber den Teamwettbewerb. Der letzte Weltmeistertitel wurde 2021 ausgekämpft. Damals holte Österreichs Johannes Lamparter mit Lukas Greiderer vor Norwegen und Deutschland den Titel. Insgesamt besteht ein Team aus zwei Athleten, die zuerst jeder einen Sprung von der Schanze absolvieren müssen. Die beiden Sprünge werden zusammen addiert und dann stehen für beide Athleten 7,5 Kilometer auf der Langlaufstrecke an. Dabei wird nach jeder Runde zwischen den beiden Kombinierern gewechselt und welches Team am Ende als Erstes die Ziellinie überquert, gewinnt die Goldmedaille.

Curling (M): Deutschland kriegt den Hammer zurück Auch die Chinesen können im zweiten End nur einen einzelnen Stein verbuchen und damit wandert der Hammer zurück zum deutschen Team. Können Marc Muskatewitz & Co. diesmal mehr aus dem Recht des letzten Steins machen? Kanada hat parallel gegen Norwegen auf 1:3 verkürzt, Tschechien führt gegen Schweden mit 1:0.

Nordische Kombination (M): Der Teamsprint steht an In der Nordischen Kombination steht heute der Teamsprint auf dem Programm. Die Proberunde für das Springen von der Großschanze ist bereits unterwegs. Ab 10 Uhr läuft das Skispringen, die Medaillenentscheidung fällt dann ab 14 Uhr in der Loipe in einer 2x7,5km-Langlaufstaffel, in der die beiden Athleten sich abwechseln. Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek gehen für das deutsche Olympiateam auf Medaillenjagd.

Curling (M): Erster Punkt an Deutschland Auf dem Curling-Eis haben sich die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz im ersten End den ersten Stein gesichert und für die Führung gegen China gesorgt. Die Schweizer haben gegen Italien gleich zwei Steine vorgelegt, Norwegen gegen Kanada sogar drei.

Curling (M): Letzter Auftritt der deutschen Männer Nach den gestrigen Niederlagen gegen die USA (6:8) und Großbritannien (4:9) mussten die deutschen Curler ihren Medaillentraum begraben, denn das Halbfinale der besten Teams ist nicht mehr zu erreichen. Gegen die ebenfalls bereits ausgeschiedenen Chinesen soll nun zum Abschluss trotzdem noch ein Sieg her. Die bisher makellosen Schweizer treffen im letzten Gruppenspiel parallel auf Italien, das im Kampf ums Halbfinale noch punkten muss. Schweden misst sich mit Tschechien und Norwegen trifft auf Kanada.

Der deutsche Olympiatag Los geht es heute schon ab 9:05 Uhr wieder beim Curling, wo die deutschen Männer ihr abschließendes Gruppenspiel gegen China bestreiten. Das Halbfinale ist dabei leider schon außer Reichweite. Ab 9:50 Uhr startet dann das erwähnte Skibergsteigen, wo Tatjana Paller und Helena Euringer bei den Frauen und Finn Hösch bei den Männern für Deutschland im Einsatz sind und ab 10 Uhr geht es bei der Nordischen Kombination im Teamsprint zur Sache. Am Nachmittag sind die Augen beim Eisschnelllauf auf Youngster Finn Sonnekalb und die anderen deutschen Teilnehmer Hendrik Dombek und Moritz Klein gerichtet.