Jutta Leerdam schlägt weiter Wellen
Olympia 2026: Outfit von Jutta Leerdam wird nach Sponsoren-Aufreger versteigert
- Aktualisiert: 23.02.2026
- 20:14 Uhr
- Malte Ahrens
Nachdem Jutta Leerdam bereits bei den Olympischen Spielen für Aufsehen gesorgt hatte, tut es nun ihr dort getragener Rennanzug.
Der Rennanzug, mit dem Jutta Leerdam olympisches Gold über 1000 Meter Eisschnelllaufen gewann, steht zur Auktion. Bei Olympia gab es noch Aufsehen um das Öffnen des Anzugs, um ihren privaten Ausstatter "Nike" zu präsentieren.
Jetzt stellte das niederländische Olympische Komitee das Outfit bei "MatchWornShirt" ein. Das Ganze ist Teil einer Kampagne von Team Niederlande, welches sämtliche Rennanzüge versteigert, die bei den Winterspielen von seinen Stars auf dem Eis getragen wurden.
Die Erlöse gehen dann jeweils an die lokalen Vereine, bei denen die Karrieren der Olympioniken begonnen haben.
Leerdam mit Abstand am teuersten
Nicht überraschend ist Leerdams Anzug am gefragtesten und das Angebot deutlich höher als die der anderen Anzüge.
Am Montagabend (19:30 Uhr) steht das Gebot bei 7.102 Euro. Für weniger als die Hälfte ist bereits der Anzug von Goldmedaillengewinnerin Femke Kok zu erbieten.
Die Auktion geht noch bis Samstag um 14 Uhr.