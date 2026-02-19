Olympia 2026: Die Highlights am letzten Wettkampf-Wochenende

Die olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina neigen sich langsam dem Ende entgegen. An den bisherigen 13 Wettkampftagen gab es bereits zahlreiche bemerkenswerte Momente, aber auch an den letzten drei Tagen stehen noch einige Highlights auf dem Programm. Mit 21 Medaillen ist die Ausbeute der deutschen Athleten und Athletinnen bei olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina bisher eher mau. Mit elf vierten Plätzen sind die Stars von "Team D" zudem die Blech-Könige und führen die Tabellen mit Abstand an. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen Doch im Olympia-Schlusssprint gibt es noch einige Chancen auf Medaillen für Deutschland. ran zeigt Highlights am abschließenden Wochenende:

- Anzeige -

- Anzeige -

Freitag, 20.02.2025: 14. Wettkampftag Skicross-Finale der Frauen (13:15 Uhr): Daniela Maier gehört international zur erweiterten Weltspitze. In Peking 2022 gewann sie Bronze, aber diese Medaille war nicht dramafrei. Die Skierin fuhr als Vierte ins Ziel, aber nach Ansicht der Video-Bilder entschied die Jury vor Ort, dass die Deutsche von der Schweizerin Fanny Smith entscheidend behindert wurde. Maier bekam Bronze, doch der Welt-Skiverband FIS gab Smith kurze Zeit später die Medaille zurück. Zehn lange Monate später entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS, dass Maier und Smith beiden Bronze zusteht. Dieses mal will sie eine unumstrittene Medaille mit nach Hause nehmen. Sturzdrama bei der Nordischen Kombination: Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger gehen erneut leer aus Biathlon-Massenstar der Männer (14:15 Uhr): In Antholz steht die Entscheidung über 15 Kilometer an. Team Deutschland schickt mit Philipp Nawrath, David Zobel und Philipp Horn drei Athleten ins Rennen. Die Deutschen sind zwar eher Außenseiter, aber Nawrath hatte beim Einzel ein sensationelles Ergebnis am Schießstand und Rang fünf eingefahren. Die Top-Favoriten sind allerdings die üblichen Verdächtigen aus Norwegen, Schweden und Frankreich. Auch interessant: Biathlon bei Olympia 2026 - "Deutsche müssen ihre Trainings-Methoden ändern" Weitere Final-Entscheidungen am Freitag: Eisschnelllauf über 1500 Meter der Frauen (16:25 Uhr), Freeski-Halfpipe-Finale der Männer (19:30 Uhr)

- Anzeige -

- Anzeige -

Samstag, 21.02.2025: 15. Wettkampftag Skicross-Finale der Männer (13:10 Uhr): Mit Florian Fischer, Tim Hronek, Cornel Renn und Florian Wilmsmann hat Deutschland vier mögliche Finalteilnehmer. Wilmsmann belegte letzte Saison den dritten Platz in der Gesamtwertung des Ski-Cross-Weltcups und gehört somit zum erweiterten Favoritenkreis. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Olympia heute LIVE: Der Tag im Ticker Zweierbob Finale der Frauen (21:05 Uhr): Im diesjährigen Startfeld befinden sich insgesamt vier Zweierbob-Olympia-Siegerinnen. Darunter auch Lisa Buckwitz und Laura Nolte - letztere sicherte sich in Cortina schon Silber im Monobob. Und auch Kim Kalicki repräsentiert Deutschland. Weitere Final-Entscheidungen am Samstag: Biathlon Massenstart der Frauen (14:15 Uhr), Eisschnelllauf Massenstart der Männer und der Frauen (16:40 Uhr/17:15 Uhr), Freeski-Halfpipe-Finale der Frauen (20:30 Uhr)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Sonntag, 22.02.2025: 16. Wettkampftag Viererbob der Männer (12:15 Uhr): Die Teams rund um die deutschen Piloten Johannes Lochner,

Francesco Friedrich und Adam Amour treten in einem der letzten olympischen Finales an. Lochner und Friedrich schafften es in den bisherigen Trainingsläufen beide schon unter die Top drei. Bisher gewann Team Deutschland 15 von 21 Medaillen im Eiskanal.