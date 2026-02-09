Der schillernde niederländische Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam hat sich den Traum von Olympia-Gold erfüllt.

Die 27-Jährige siegte vor den Augen ihres Freundes Jake Paul über 1000 m in olympischem Rekord von 1:12,31 Minuten, gleich nach dem Zieleinlauf kullerten Freudentränen.

Leerdam siegte mit 28 Hundertsteln vor ihrer Landsfrau Femke Kok sowie der Japanerin Miho Takagi (+1,64 Sekunden). In Peking vor vier Jahren war Leerdam noch hinter Takagi Zweite geworden, 2020 und 2023 hatte sie sich über ihre Paradestrecke jeweils den WM-Titel gesichert.

Leerdam hatte im Vorfeld des Rennens für Aufsehen gesorgt. Die Verlobte des US-amerikanischen Box-Influencers Paul war im Privatjet inklusive personalisierter Canapés nach Mailand gereist.