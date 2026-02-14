Beim olympischen Curling-Turnier herrschte zwischen den Teams aus Kanada und Schweden mächtig Zoff. Jetzt erhebt auch die Schweiz Vorwürfe gegen den kanadischen Third.

Im Olympia-Sport der Eis-Gentlemen regierte plötzlich rüpelhaftes Benehmen. Zwischen den Teams von Kanada und Schweden wurde die Stimmung in der Halle von Cortina am Freitag über mehrere Ends frostiger und frostiger, bis der erstaunliche Curling-Beef in hitzigen Betrugsvorwürfen und Beleidigungen ausartete.

"Komm, verpiss Dich!", rief der kanadische Third Marc Kennedy dem Schweden Oskar Eriksson zu, "verpiss Dich einfach!" Da die Spieler alle verkabelt sind, ging der Streit erst live um die Welt und später in den Sozialen Medien viral.

Aber was war überhaupt Stein des Anstoßes? Schon früh im Spiel hatte Schweden unterbrechen lassen, um einen Regelverstoß der Kanadier zu überprüfen. Auch Kanada bat darum, den Schweden genauestens auf die Finger zu schauen.

Im wahrsten Sinne: Die Steine müssen im Curling vor einer bestimmten Linie losgelassen werden, sie sind dabei am Griff zu führen.

Mindestens ein kanadischer Spieler aber hatte seinem Stein mit dem Finger offensichtlich noch einen verbotenen Schubs gegeben. Team Schweden stichelte damit immer wieder, bis Kennedy vor Wut kochte.

"Wer? Wer? Wer tut das? Ich habe das noch nie getan", rief er erbost. Eriksson wies auf ihn und sagte: "Ich zeige dir das Video nach dem Spiel." Nach dem letzten Stein ging es weiter, in einem Interview sagte Kennedy: "Ich habe ihm gesagt, wo er sich das hinstecken soll." Und: "Das ist mir scheißegal."