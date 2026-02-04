Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 18. Februar
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 08:34 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 18. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen morgen, am 18. Februar, auf dem Programm:
11:20 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Männer, Finale
11:45 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Frauen, Finale
12:15 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Männer, Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Finale
14:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen
14:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Frauen, Finale
14:45 Uhr: Biathlon, Staffel 4x6 Km, Frauen
20:51 Uhr: Shorttrack 3000m, Staffel, Finale, Frauen
21:27 Uhr: Shorttrack 500m, Finale, Männer
Olympia live – die Wettbewerbe am 18. Februar 2026
09:05 Uhr: Curling Frauen - Schweden vs. Südkorea
09:05 Uhr: Curling Frauen - USA vs. Großbritannien
09:05 Uhr: Curling Frauen - Dänemark vs. China
09:45 Uhr: Skilanglauf Frauen - Teamsprint Freistil, Qualifikation
10:00 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Aerials, Qualifikation
10:00 Uhr: Ski Alpin, Frauen, Slalom, 1. Lauf
10:15 Uhr: Skilanglauf Männer - Teamsprint Freistil, Qualifikation
11:20 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Männer, Finale - Medaillenentscheidung
11:45 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung
12:10 Uhr: Eishockey, Viertelfinale, Männer, Deutschland vs. Slowakei
13:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen, 1. Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung
14:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen - Medaillenentscheidung
14:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung
14:45 Uhr: Biathlon, Staffel 4x6 Km, Frauen - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey, Viertelfinale, Männer, Kanada vs. Tschechien
18:10 Uhr: Eishockey, Viertelfinale, Männer, Finnland vs. Schweden
19:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. Großbritannien
19:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. Dänemark
19:05 Uhr: Curling Frauen - Kanada vs. Italien
19:05 Uhr: Curling Frauen - China vs. Schweden
20:44 Uhr: Shorttrack 500m, Viertelfinale, Männer
20:51 Uhr: Shorttrack 500m, Halbfinale, Männer
20:51 Uhr: Shorttrack 3000m, Staffel, Finale, Frauen - Medaillenentscheidung
21:10 Uhr: Eishockey, Viertelfinale, Männer, USA vs. Schweden
21:27 Uhr: Shorttrack 500m, Finale, Männer - Medaillenentscheidung
Externer Inhalt
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams