Olympia 2026 live auf joyn

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 18. Februar

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 08:34 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 18. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen morgen, am 18. Februar, auf dem Programm:

11:20 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Männer, Finale
11:45 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Frauen, Finale
12:15 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Männer, Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Finale
14:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen
14:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Frauen, Finale
14:45 Uhr: Biathlon, Staffel 4x6 Km, Frauen
20:51 Uhr: Shorttrack 3000m, Staffel, Finale, Frauen
21:27 Uhr: Shorttrack 500m, Finale, Männer

Curling - Round Robin (F)
09:05
China
China
China
0:2
0
0
2
2
Live
Dänemark
Dänemark
Dänemark
09:05
Schweden
Schweden
Schweden
0:3
0
0
3
3
Live
Südkorea
Südkorea
Südkorea
09:05
USA
USA
USA
1:0
1
1
0
0
Live
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Ski Langlauf - Qualifikation (F)
09:45
-:-
Ski Alpin - Entscheidung (F)
10:00
-:-
Ski Freestyle - 1. Qualifikation (F)
10:00
-:-
Ski Langlauf - Qualifikation (M)
10:15
-:-
Ski Freestyle - 2. Qualifikation (F)
10:45
-:-
Snowboard - Finale (M)
11:20
-:-
Ski Langlauf - Finale (F)
11:45
-:-
Eishockey - Viertelfinale (M)
12:10
Slowakei
Slowakei
Slowakei
-:-
0
0
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Ski Langlauf - Finale (M)
12:15
-:-
Ski Freestyle - 1. Finale (F)
13:00
-:-
Ski Freestyle - 2. Finale (F)
14:00
-:-
Curling - Round Robin (M)
14:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
14:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
14:05
China
China
China
-:-
0
0
Tschechien
Tschechien
Tschechien
14:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Snowboard - Finale (F)
14:30
-:-
Biathlon - Entscheidung (F)
14:45
-:-
Eishockey - Viertelfinale (M)
16:40
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Tschechien
Tschechien
Tschechien
18:10
Finnland
Finnland
Finnland
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Curling - Round Robin (F)
19:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Dänemark
Dänemark
Dänemark
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
19:05
China
China
China
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
19:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Japan
Japan
Japan
Shorttrack - 1. Viertelfinale (M)
20:15
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (M)
20:17
-:-
Shorttrack - 3. Viertelfinale (M)
20:19
-:-
Shorttrack - 4. Viertelfinale (M)
20:21
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (M)
20:42
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (M)
20:44
-:-
Shorttrack - B-Finale (F)
20:50
-:-
Shorttrack - Finale (F)
20:59
-:-
Eishockey - Viertelfinale (M)
21:10
USA
USA
USA
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Shorttrack - B-Finale (M)
21:24
-:-
Shorttrack - Finale (M)
21:29
-:-
Olympia live – die Wettbewerbe am 18. Februar 2026

09:05 Uhr: Curling Frauen - Schweden vs. Südkorea

09:05 Uhr: Curling Frauen - USA vs. Großbritannien

09:05 Uhr: Curling Frauen - Dänemark vs. China

09:45 Uhr: Skilanglauf Frauen - Teamsprint Freistil, Qualifikation

10:00 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Aerials, Qualifikation

10:00 Uhr: Ski Alpin, Frauen, Slalom, 1. Lauf

10:15 Uhr: Skilanglauf Männer - Teamsprint Freistil, Qualifikation

11:20 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Männer, Finale - Medaillenentscheidung

11:45 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung

12:10 Uhr: Eishockey, Viertelfinale, Männer, Deutschland vs. Slowakei

13:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen, 1. Finale

13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung

14:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen - Medaillenentscheidung

14:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Frauen, Finale - Medaillenentscheidung

14:45 Uhr: Biathlon, Staffel 4x6 Km, Frauen - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey, Viertelfinale, Männer, Kanada vs. Tschechien

18:10 Uhr: Eishockey, Viertelfinale, Männer, Finnland vs. Schweden

19:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. Großbritannien

19:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. Dänemark

19:05 Uhr: Curling Frauen - Kanada vs. Italien

19:05 Uhr: Curling Frauen - China vs. Schweden

20:44 Uhr: Shorttrack 500m, Viertelfinale, Männer

20:51 Uhr: Shorttrack 500m, Halbfinale, Männer

20:51 Uhr: Shorttrack 3000m, Staffel, Finale, Frauen - Medaillenentscheidung

21:10 Uhr: Eishockey, Viertelfinale, Männer, USA vs. Schweden

21:27 Uhr: Shorttrack 500m, Finale, Männer - Medaillenentscheidung

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams

