Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 18. Februar

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 18. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen morgen, am 18. Februar, auf dem Programm:

11:20 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Männer, Finale

11:45 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Frauen, Finale

12:15 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Männer, Finale

13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Finale

14:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen

14:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Frauen, Finale

14:45 Uhr: Biathlon, Staffel 4x6 Km, Frauen

20:51 Uhr: Shorttrack 3000m, Staffel, Finale, Frauen

21:27 Uhr: Shorttrack 500m, Finale, Männer