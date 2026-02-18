Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sich erneut für einen Verbleib der Nordischen Kombination im Programm der Olympischen Winterspiele starkgemacht.

Die Kombination verkörpere "in besonderer Weise die Vielfalt und Faszination des Wintersports", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Mittwoch. Der DOSB werde sich "an allen erdenklichen Stellen" für den Erhalt einsetzen, hieß es in einer Mitteilung.

Der Teamsprint am Donnerstag könnte der letzte olympische Wettkampf der Kombinierer für lange Zeit werden. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird im Mai entscheiden, ob die Kombination auch 2030 zum Programm gehört. Entweder werden dann auch die derzeit noch ausgeschlossenen Frauen aufgenommen, oder die seit der Premiere 1924 immer vertretene Sportart wird komplett gestrichen.

"Für uns ist klar: Die Zukunft der Nordischen Kombination liegt in ihrer Weiterentwicklung, insbesondere in der Stärkung der Wettbewerbe der Frauen. Gleichstellung ist ein zentrales olympisches Prinzip", sagte Weikert. Zudem sei die Kombination eng mit den Sparten Skisprung und Langlauf verknüpft, eine Streichung hätte auch für diese Disziplinen negative Folgen.