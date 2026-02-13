- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia 2026: Alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Winterspielen

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 08:23 Uhr
  • ran.de

ran zeigt alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Winterspielen 2026 in chronologischer Reihenfolge.

Die deutschen Wintersportler kämpfen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina um Gold, Silber und Bronze.

ran zeigt, welche Medaillen die deutschen Athleten bislang gewinnen konnten.

- Anzeige -
- Anzeige -

8. Februar 2026

Silber für Emma Aicher (Ski Alpin, Abfahrt der Frauen)

Bronze für die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel (Justus Strelow, Phillipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß)

Gold für Max Langenhan (Rodeln, Einsitzer der Männer)

- Anzeige -
- Anzeige -

9. Februar 2026

Gold für Philipp Raimund (Skispringen, Springen der Männer von der Normalschanze)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

10. Februar 2026

Silber für Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher (Ski Alpin, Teamkombination der Frauen)

11. Februar 2026

Gold für Julia Taubitz (Rodeln, Einsitzer der Frauen)

Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Rodeln, Doppelsitzer der Frauen)

Bronze für Tobias Wendl und Tobias Arlt (Rodeln, Doppelsitzer der Männer)

- Anzeige -

12. Februar 2026

Gold für die Rodel-Teamstaffel (Julia Taubitz, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina)

- Anzeige -

13. Februar 2026

Silber für Axel Jungk im Skeleton der Männer

Bronze für Christopher Grotheer im Skeleton der Männer

- Anzeige -

14. Februar 2026

Silber für Susanne Kreher im Skeleton der Frauen

Bronze für Jacqueline Pfeifer im Skeleton der Frauen

- Anzeige -

15. Februar 2026

Silber für Axel Jungk und Susanne Kreher im Skeleton Mixed Team

Bronze für Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer im Skeleton Mixed Team

- Anzeige -

16. Februar 2026

Bronze für Minerva-Fabienne Hase & Nikita Volodin im Paarlauf

Silber für Laura Nolte im Monobob

17. Februar 2026

Gold für Johannes Lochner und Georg Fleischauer im Bob, Männer-Zweier

Silber für Francesco Friedrich und Alexander Schuller im Bob, Männer-Zweier

Bronze für Adam Ammour und Alexander Schaller im Bob, Männer-Zweier

- Anzeige -
- Anzeige -
#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen148931
2ItalienITAItalien941124
3USAUSAUSA610521
4NiederlandeNEDNiederlande66113
5DeutschlandGERDeutschland58720
6ÖsterreichAUTÖsterreich58417
7FrankreichFRAFrankreich57416
8SchwedenSWESchweden55212
9SchweizSUISchweiz52310
10JapanJPNJapan451120
11KanadaCANKanada34512
12AustralienAUSAustralien3115
13GroßbritannienGBRGroßbritannien3003
14TschechienCZETschechien2204
15SlowenienSLOSlowenien2114
16SüdkoreaKORSüdkorea1236
17BrasilienBRABrasilien1001
KasachstanKAZKasachstan1001
19ChinaCHNChina0347
20PolenPOLPolen0314
21LettlandLATLettland0112
NeuseelandNZLNeuseeland0112
23GeorgienGEOGeorgien0101
24FinnlandFINFinnland0044
25BulgarienBULBulgarien0022
26BelgienBELBelgien0011
27AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GrönlandGRLGrönland0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KeniaKENKenia0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
TogoTOGTogo0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000

Medaillenspiegel Olympia 2026 aktuell: Live-Stand Winterspiele in Mailand und Cortina

News und Videos zu Olympia
imago images 1072554698
News

Neue Betrugsvorwürfe gegen Curling-Kanadier

  • 18.02.2026
  • 09:26 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand & Cortina am 18. Februar

  • 18.02.2026
  • 08:34 Uhr
imago images 1072673290Update
News

Magere Ausbeute! DSV droht historische Negativbilanz

  • 18.02.2026
  • 08:33 Uhr
Deutschland will ins Halbfinale
News

Seider vor Slowakei-Spiel: "Halbfinale ist zum Greifen"

  • 18.02.2026
  • 08:27 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 18.02.2026
  • 08:21 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 live: Wer zeigt Deutschland vs. Slowakei im Free-TV und Livestream?

  • 18.02.2026
  • 08:17 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 18.02.2026
  • 08:16 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026: Schlussfeier live - hier geht es zum kostenlosen Joyn-Livestream

  • 18.02.2026
  • 08:10 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 18.02.2026
  • 08:07 Uhr
Emma Aicher
News

Olympia heute live: Medaillen-Hattrick für Aicher?

  • 18.02.2026
  • 08:06 Uhr