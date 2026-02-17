- Anzeige -
Olympia 2026 – Biathletin Rebecca Passler: Happy End nach Doping-Wirbel?

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 09:36 Uhr
  • SID

Rebecca Passler hat um ihre Olympia-Teilnahme gekämpft. Jetzt ist eine endgültige Entscheidung gefallen.

Die positiv auf eine verbotene Substanz getestete italienische Biathletin Rebecca Passler (24) wird bei den Olympischen Winterspielen nicht zu einem Einsatz kommen.

Die 24-Jährige fehlt im Aufgebot der Gastgeber für die Staffel am Mittwoch (14.45 Uhr), stattdessen gehen Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara und Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi an den Start. Da Passler auch nicht für den abschließenden Massenstart am Samstag qualifiziert ist, wird sie keinen Auftritt bei ihrem Heimspiel haben.

Passler war am 2. Februar vorläufig gesperrt worden, nachdem sie bei einer Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv auf Letrozol getestet worden war - ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. In der Folge hatte sie argumentiert, dass es sich bei dem Befund "um einen Fall von Kontamination handelt, für den die Athletin keine Schuld trifft".

Italienischen Medienberichten zufolge soll ein Löffel kontaminiert gewesen sein, den Passler in einem Nutella-Glas zusammen mit ihrer Mutter genutzt hatte. Letztere leidet demnach an Brustkrebs und verwendet zur Therapie das Mittel Letrozol.

Passler: NADO gibt Berufung statt

Nachdem sich der Internationale Sportgerichtshof CAS für "nicht zuständig" erklärt hatte, gab dann das Nationale Berufungsgericht der italienischen Anti-Doping-Agentur NADO am vergangenen Freitag Passlers Berufung gegen die vorläufige Suspendierung statt und erkannte die "offensichtliche Begründetheit der unbeabsichtigten Einnahme oder der unwissentlichen Kontamination mit der betreffenden Substanz" an.

Passler, die wenige Kilometer von Antholz in Bruneck in Südtirol geboren wurde und am Montag erstmals auf der Anlage trainiert hatte, erreichte in der laufenden Weltcup-Saison zweimal den elften Platz und damit ihre besten Resultate auf dieser Ebene. Sie ist eine Nichte von Johann Passler, einem zweifachen Biathlon-Olympiamedaillengewinner von Calgary 1988.

