Lucas Pinheiro Braathen schreibt bei den Winterspielen mit der ersten Goldmedaille für Brasilien olympische Geschichte.

Skirennläufer Lucas Pinheiro Braathen hat mit Gold im Riesenslalom die erste Medaille für Brasilien bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Der 25 Jahre alte Norweger, der seit Oktober 2024 für das Heimatland seiner Mutter startet, siegte klar vor zwei Schweizern: Peking-Olympiasieger Marco Odermatt (+0,58 Sekunden) und Slalom-Weltmeister Loic Meillard (+1,17).

Braathen hatten den Grundstein zum Sieg bereits in einem kuriosen ersten Durchgang gelegt. Mit Startnummer eins war ihm ein Traumlauf gelungen - im Zwischenklassement lag er 0,95 Sekunden vor Odermatt, mit ebenfalls großem Abstand folgte dahinter Meillard (+1,57 Sekunden). Für Odermatt war es nach Silber in der Team-Kombination und Bronze im Super-G die dritte Medaille in Bormio.

Bester Deutscher war Alexander Schmid. Der Allgäuer, der sich Mitte Januar einen Haarriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, verbesserte sich im zweiten Lauf vom 20. auf den 13. Platz. Fabian Gratz, guter Zehnter nach dem ersten Lauf mit einer kleinen Chance aufs Podest, schied im Finale aus. Anton Grammel belegte Rang 15.