olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im Free-TV und im Joyn-Livestream bei ARD, ZDF, Eurosport

  • Aktualisiert: 13.02.2026
  • 22:57 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis zum 22. Februar finden in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Alle Infos zu Moderatoren, Kommentatoren und Experten der übertragenden Sender ARD, ZDF und Eurosport findet Ihr hier!

Auch bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen haben sich die Sender ARD, ZDF und Eurosport die Übertragungsrechte gesichert.

Mit von der Partie sind erneut ehemalige Sportgrößen, sowie bestens bekannte Moderatoren und Kommentatoren.

Für Eurosport ist der ehemalige deutsche Skisprung-Star Martin Schmitt im Einsatz, bei der ARD ist Felix Neureuther als Experte für die Wettbewerbe im Ski Alpin mit dabei.

Auch auf Joyn werden die Streams der öffentlich-rechtlichen Sender übertragen.

ran zeigt euch alle Kommentatoren, Moderatoren und Experten der jeweiligen TV-Sender!

Olympia 2026: Die ARD-Moderatoren

  • Moderation TV: Esther Sedlaczek und Stephanie Müller-­Spirra
Olympia 2026: Die ARD-Experten

  • Experte Alpiner Skisport: Felix Neureuther
  • Experten Biathlon: Arnd Peiffer und Erik Lesser
  • Experte Skispringen: Sven Hannawald
  • Expertin Bobsport: Mariama Jamanka
  • Experte Eishockey: Rick Goldmann
  • Expertin Eiskunstlauf: Katarina Witt

Olympia 2026: Die ARD-Kommentatoren

  • Biathlon: Christian Dexne
  • Bob: Eik Galley
  • Curling: Marc Drumm, Sabrina Bramowski
  • Eishockey: Tom Scheunemann, Bernd Schmelzer, Torsten Püschel
  • Eiskunstlauf: Daniel Weiss
  • Eisschnelllauf: Ralf Scholt
  • Freestyle Ski: Moritz Kühn, Torsten Püschel (Aerials), Jeremias Diel (Sl)
  • Langlauf: Jens-Jörg Rieck
  • Nordische Kombination: Torsten Püschel
  • Rodeln: Thomas Kunze
  • Shorttrack: Sabrina Bramowski
  • Skeleton: Eik Galley
  • Skispringen: Philipp Sohmer (Frauen), Tom Bartels (Männer)
  • Ski Alpin: Bernd Schmelzer
  • Ski Bergsteigen: Linda Striebing
  • Snowboard: Jan Wiecken
  • Eröffnungs- und Schlussfeier: Tom Bartels, Giovanni di Lorenzo
Olympia

Jeden Tag: Olympia live im Stream auf Joyn!

Verfolge die Olympischen Winterspiele jeden Tag im Livestream auf Joyn!

Olympia 2026: Die ZDF-Moderatoren

  • Moderation TV: Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer
Olympia 2026: Die ZDF-Experten

  • Experte Alpiner Skisport: Marco Büchel
  • Experte Skispringen: Severin Freund
  • Experten Biathlon: Denise Herrmann-Wick und Sven Fischer
  • Expertin Curling: Sara Messenzehl
  • Expertin Eishockey: Ronja Jenike
  • Expertin Eistanz: Kati Winkler
  • Experte Freestyle Ski: Benedikt Mayr
  • Experte Rodeln: Johannes Ludwig
Olympia 2026: Die ZDF-Kommentatoren

  • Biathlon: Volker Grube
  • Bob: Michael Kreutz, Felix Tusche
  • Curling: Alexandra Dersch, Benni Zander
  • Eishockey: Konstantin Klostermann, Adrian von der Groeben
  • Eiskunstlauf: Petra Bindl
  • Eisschnelllauf: Hermann Valkyser
  • Freestyle Ski: Andreas Kürten, Marc Windgassen
  • Langlauf: Heiko Klasen
  • Nordische Kombination: Mareile Scheidemann
  • Rodeln: Daniel Pinschower
  • Shorttrack: Alexander von der Groeben
  • Skeleton: Felix Tusche
  • Skispringen Frauen: Eike Papsdorf
  • Skispringen Männer: Stefan Bier
  • Ski alpin Frauen: Julius Hilfenhaus
  • Ski alpin Männer: Fabian Meseberg
  • Skibergsteigen: Sebastian Ungermanns
  • Snowboard: Andreas Kürten, Marc Windgassen
Olympia 2026: Die Eurosport-Moderatoren

  • Moderation TV: Birgit Nössing und Thomas Wagner
Olympia 2026: Die Eurosport-Experten

  • Expertin Ski Alpin: Viktoria Rebensburg
  • Expertin Rodeln: Natalie Geisenberger
  • Experte Skispringen: Martin Schmitt
  • Experte Biathlon: Michael Rösch
  • Expertin Eisschnelllauf: Anni Friesinger-Postma
  • Experte allgemein: Fabian Hambüchen

Olympia 2026: Die Eurosport-Kommentatoren

  • Christopher Bartsch (Curling)
  • Christoph Fetzer (Eishockey)
  • Sigi Heinrich (Biathlon, Eiskunstlauf, Eröffnungs- und Schlussfeier)
  • Guido Heuber (Ski Alpin; Ski Freestyle Aerials, Moguls)
  • Roman Knoblauch (Nordische Kombination)
  • Martina Lechner (Ski Alpin)
  • Gerhard Leinauer (Skispringen)
  • Wolfgang Nadvornik (Ski Alpin)
  • Marc Rohde (Langlauf, Short Track)
  • Konstantin Schad (Snowboard Cross, Halfpipe)
  • Matthias Stach (Eisschnelllauf)
  • Christoph Stadtler (Eishockey)
  • Andreas Spellig (Bob, Rodeln, Skeleton)
  • Maximilian Stark (Snowboard Cross)
  • Tim Wehinger (Skibergsteigen)
  • Nico Zacek (Snowboard Big Air, Halfpipe, Slopestyle, Ski Freestyle Cross)
