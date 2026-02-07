OLYMPIA LIVE UND KOSTENLOS AUF JOYN VERFOLGEN
Olympia 2026: Franjo von Allmen gewinnt Abfahrts-Gold - Gastgeber jubeln doppelt
- Aktualisiert: 07.02.2026
- 13:17 Uhr
- SID
Franjo von Allmen triumphiert bei der olympischen Abfahrt in Bormio. Das Podium komplettieren zwei Italiener, während Marco Odermatt leer ausgeht.
Weltmeister Franjo von Allmen hat das erste Gold der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo gewonnen. Beim spektakulären Abfahrtsrennen auf der berüchtigten Stelvio in Bormio gewann der 24 Jahre alte Schweizer vor dem gleichaltrigen italienischen Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (+0,20 Sekunden).
Bronze ging an den Südtiroler Routinier Dominik Paris (+0,50). Dem Schweizer Weltcup-Dominator Marco Odermatt, Weltmeister von 2023, blieb nur Rang vier (+0,70).
Simon Jocher, einziger deutscher Starter auf der Stelvio, kam mit der ungünstigen Startnummer 28 bei schlechter werdenden Lichtverhältnissen auf den 21. Platz (+2,40).
Von Allmen tritt das Erbe großer Ski-Legenden an
Von Allmen reiht sich ein in die Reihe großer Abfahrtskönige der Schweizer: Vor dem Draufgänger hatten Beat Feuz (2022), Didier Defago (2010), Pirmin Zurbriggen (1988) und Berhhard Russi (1972) die Olympia-Abfahrt gewonnen.
Den WM-Titel vor einem Jahr in Saalbach-Hinterglemm hatte von Allmen vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr geholt. Anschließend siegte er auch in der Team-Kombination gemeinsam mit Loic Meillard.
