Olympia 2026 heute live am 7. Februar: Liveticker - alle Wettbewerbe der Winterspiele

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze. Hier verpasst ihr keinen Moment: In unserem Olympia-Liveticker laufen alle Top-Ereignisse des Tages live und in Echtzeit. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

- Anzeige -

- Anzeige -

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

- Anzeige -

- Anzeige -

Volles Programm am Samstag Ab 10 Uhr startet heute der erste volle Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Heute werden auch die ersten Medaillen vergeben: In der Abfahrt (M), im Skiathlon (F), im Eisschnelllauf (F), von der Normalschanze der Skispringerinnen und im Big Air (M) geht es an diesem Samstag um Gold, Silber und Bronze. Außerdem treten die DEB-Frauen in der Vorrunde gegen Japan an.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen Zahlreiche Wettkämpfe könnt ihr auf Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ohne kostenpflichtiges Abo bei HBO Max. Einfach Joyn öffnen oder unten auf die Box klicken und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard. ARD und ZDF zeigen zusätzlich zum Eurosport-Programm ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn im Livestream abrufbar.