Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!

Olympia 2026 heute live am 7. Februar: Liveticker - alle Wettbewerbe der Winterspiele

  • Aktualisiert: 07.02.2026
  • 08:26 Uhr
  • ran.de
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange!

Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Hier verpasst ihr keinen Moment: In unserem Olympia-Liveticker laufen alle Top-Ereignisse des Tages live und in Echtzeit.

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Volles Programm am Samstag
Ab 10 Uhr startet heute der erste volle Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Heute werden auch die ersten Medaillen vergeben: In der Abfahrt (M), im Skiathlon (F), im Eisschnelllauf (F), von der Normalschanze der Skispringerinnen und im Big Air (M) geht es an diesem Samstag um Gold, Silber und Bronze. Außerdem treten die DEB-Frauen in der Vorrunde gegen Japan an.

Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen

Zahlreiche Wettkämpfe könnt ihr auf  Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ohne kostenpflichtiges Abo bei HBO Max.

Einfach Joyn öffnen oder unten auf die Box klicken und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard.

ARD und ZDF zeigen zusätzlich zum Eurosport-Programm ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn im Livestream abrufbar.

Olympische Spiele: So reagierten unsere Fahnenträger

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend!

