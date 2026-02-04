Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 live: Wettbewerbe heute, Zeitplan und Ergebnisse am 7. Februar
- Aktualisiert: 05.02.2026
- 23:29 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 5. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Die Olympischen Winterspiele starten bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar, mit den ersten Wettbewerben.
So eröffneten die Curling-Wettkämpfe schon am Mittwoch, 4. Februar, das Wintersport-Highlight in Italien.
Heute am Freitag, 6. Februar, dreht sich natürlich alles um die große Eröffnungsfeier - außerdem sind noch die Kurzprogramme im Eiskunstlauf.
Ab 9:50 Uhr geht es in der Milano Ice Skating Arena los mit dem Teamwettbewerb im Eiskunstlauf. Als erste von vier Disziplinen wird der Eistanz von den zehn teilnehmenden Nationen absolviert. Später am Tag folgen der Paarlauf und das Einzel der Frauen, während die Männer erst morgen dran sind. Ab 10:05 Uhr geht es dann auch beim Curling mit der fünften und sechsten Session der Mixed-Doubles wieder zur Sache. In der Vorrunde der Eishockey-Frauen duellieren sich an diesem Freitag Frankreich und Japan (12:10 Uhr) sowie Tschechien und die Schweiz (14:40 Uhr). Beschlossen wir der Tag dann ab 20 Uhr mit der großen Eröffnungsfeier.
Ab 10 Uhr absolvieren au0erdem die Rennrodler im Einsitzer ihre nächsten Trainingsläufe und ab 11:30 Uhr ist der Blick auf die Skipiste gerichtet. Nachdem das erste Abfahrtstraining der Frauen gestern witterungsbedingt abgesagt wurde, will Lindsey Vonn heute testen, ob sie trotz Kreuzbandriss in Cortina d’Ampezzo um Medaillen fahren kann.
Olympia live - Die Wettbewerbe am 7. Februar 2026
10:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. Kanada
10:05 Uhr: Curling MIxed Doubles - Schweiz vs. Schweden
10:30 Uhr: Ski Freestyle - Freesky Slopestyle Frauen Qualifikation
11:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Abfahrt 3. Training
11:30 Uhr: Ski Alpin - Abfahrt Männer Medaillen-Entscheidung
12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Japan
13:00 Uhr: Skilanglauf - 10km + 10km Skiathlon Frauen Medaillen-Entscheidung
13:30 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Frauen Training
14:00 Uhr: Ski Freestyle - Freeski Slopestyle Männer Qualifikation
14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Estland vs. Norwegen
14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Südkorea
14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Schweden vs. Italien
14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. USA
16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 3000m Frauen Medaillen-Entscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - USA vs. Finnland
17:00 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 1
17:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Proberunde
18:32 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 2
18:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen 1. Runde
19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Südkorea vs. USA
19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Kanada vs. Estland
19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Schweiz
19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Norwegen vs. Italien
19:30 Uhr: Snowboard - Big Air Männer Finale Medaillen-Entscheidung
19:45 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Einzellauf Männer
19:57 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Medaillen-Entscheidung
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. Kanada
22:05 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Eistanz
Externer Inhalt
Olympia live - Die Wettbewerbe am 8. Februar 2026
09:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 1
09:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 1
10:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 12
10:05 Uhr: Curling Mixed - Südkorea vs. Estland
10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Tschechien
10:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 2
11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen
12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer - Medaillenentscheidung
13:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Achtelfinale
13:24 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Achtelfinale
13:48 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Viertelfinale
14:00 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale
14:05 Uhr: Biathlon Mixed Staffel
14:06 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale
14:12 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Halbfinale
14:19 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Männer
14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung
14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung
14:35 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Tschechien
14:35 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Estland
14:35 Uhr: Curling Mixed - Großbritannien vs. Schweiz
14:35 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Schweden
14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung
14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung
16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer - Medaillenentscheidung
16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Frankreich vs. Schweden
17:00 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 3. Lauf
18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf - Medaillenentscheidung
19:05 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Südkorea
19:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Norwegen
19:05 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Schweden
19:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Großbritannien
19:30 Uhr: Eiskunstlauf, Mixed, Team, Kür Paarlauf
19:30 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 1. Lauf
20:15 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 2. Lauf
20:45 Uhr: Eiskunstlauf Mixed, Team, Kür Frauen
21:00 Uhr: Snowboard Big Air, Qualifikation Frauen, 3. Lauf
21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Tschechien vs. Finnland
21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer - Medaillenentscheidung
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer wirklich alles sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen