Olympia 2026 live: Wettbewerbe heute, Zeitplan und Ergebnisse am 7. Februar

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 23:29 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 5. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Eistanz (X)
09:55
:
Beendet
1Chock/Bates91.06
Curling - Round Robin (X)
10:05
Schweden
Schweden
Schweden
4:7
4
0
0
2
1
0
1
0
7
1
3
0
0
2
0
1
Beendet
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
10:05
Italien
Italien
Italien
12:4
12
3
0
0
4
3
2
4
0
3
1
0
0
0
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
10:05
USA
USA
USA
7:5
7
0
2
1
0
1
0
3
0
5
1
0
0
2
0
1
0
1
Beendet
Kanada
Kanada
Kanada
Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Paarlauf (X)
11:35
:
Beendet
1Miura/Kihara82.84
Eishockey - Gruppe B (F)
12:10
Frankreich
Frankreich
Frankreich
2:3
2
0
1
1
3
0
1
2
Beendet
Japan
Japan
Japan
Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Frauen (X)
13:35
:
Beendet
1K.Sakamoto78.88
Curling - Round Robin (X)
14:35
Italien
Italien
Italien
7:4
7
3
1
0
0
2
0
0
1
4
0
0
1
1
0
1
1
0
Beendet
Estland
Estland
Estland
14:35
Schweden
Schweden
Schweden
0:9
0
0
0
0
0
0
0
9
1
1
3
1
2
1
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
14:35
Tschechien
Tschechien
Tschechien
1:8
1
0
0
0
1
0
0
8
1
3
1
0
1
2
Beendet
USA
USA
USA
14:35
Südkorea
Südkorea
Südkorea
2:8
2
0
0
1
0
0
0
1
8
2
1
0
2
2
1
0
Beendet
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Eishockey - Gruppe A (F)
14:40
Tschechien
Tschechien
Tschechien
3:4
3
2
0
1
0
4
1
0
2
0
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
n.P.
Die Olympischen Winterspiele starten bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar, mit den ersten Wettbewerben.

So eröffneten die Curling-Wettkämpfe schon am Mittwoch, 4. Februar, das Wintersport-Highlight in Italien.

Heute am Freitag, 6. Februar, dreht sich natürlich alles um die große Eröffnungsfeier - außerdem sind noch die Kurzprogramme im Eiskunstlauf.

Ab 9:50 Uhr geht es in der Milano Ice Skating Arena los mit dem Teamwettbewerb im Eiskunstlauf. Als erste von vier Disziplinen wird der Eistanz von den zehn teilnehmenden Nationen absolviert. Später am Tag folgen der Paarlauf und das Einzel der Frauen, während die Männer erst morgen dran sind. Ab 10:05 Uhr geht es dann auch beim Curling mit der fünften und sechsten Session der Mixed-Doubles wieder zur Sache. In der Vorrunde der Eishockey-Frauen duellieren sich an diesem Freitag Frankreich und Japan (12:10 Uhr) sowie Tschechien und die Schweiz (14:40 Uhr). Beschlossen wir der Tag dann ab 20 Uhr mit der großen Eröffnungsfeier.

Ab 10 Uhr absolvieren au0erdem die Rennrodler im Einsitzer ihre nächsten Trainingsläufe und ab 11:30 Uhr ist der Blick auf die Skipiste gerichtet. Nachdem das erste Abfahrtstraining der Frauen gestern witterungsbedingt abgesagt wurde, will Lindsey Vonn heute testen, ob sie trotz Kreuzbandriss in Cortina d’Ampezzo um Medaillen fahren kann.

Olympia live - Die Wettbewerbe am 7. Februar 2026

10:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. Kanada

10:05 Uhr: Curling MIxed Doubles - Schweiz vs. Schweden

10:30 Uhr: Ski Freestyle - Freesky Slopestyle Frauen Qualifikation

11:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Abfahrt 3. Training

11:30 Uhr: Ski Alpin - Abfahrt Männer Medaillen-Entscheidung

12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Japan

13:00 Uhr: Skilanglauf - 10km + 10km Skiathlon Frauen Medaillen-Entscheidung

13:30 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Frauen Training

14:00 Uhr: Ski Freestyle - Freeski Slopestyle Männer Qualifikation

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Estland vs. Norwegen

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Südkorea

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Schweden vs. Italien

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. USA

16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 3000m Frauen Medaillen-Entscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - USA vs. Finnland

17:00 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 1

17:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Proberunde

18:32 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 2

18:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen 1. Runde

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Südkorea vs. USA

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Kanada vs. Estland

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Schweiz

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Norwegen vs. Italien

19:30 Uhr: Snowboard - Big Air Männer Finale Medaillen-Entscheidung

19:45 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Einzellauf Männer

19:57 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Medaillen-Entscheidung

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. Kanada

22:05 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Eistanz

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia live - Die Wettbewerbe am 8. Februar 2026

09:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 1

09:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 1

10:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 12

10:05 Uhr: Curling Mixed - Südkorea vs. Estland

10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Tschechien

10:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 2

11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen

12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer - Medaillenentscheidung

13:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Achtelfinale

13:24 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Achtelfinale

13:48 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Viertelfinale

14:00 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale

14:05 Uhr: Biathlon Mixed Staffel

14:06 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale

14:12 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Halbfinale

14:19 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Männer

14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung

14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung

14:35 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Tschechien

14:35 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Estland

14:35 Uhr: Curling Mixed - Großbritannien vs. Schweiz

14:35 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Schweden

14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung

14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung

16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Frankreich vs. Schweden

17:00 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 3. Lauf

18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf - Medaillenentscheidung

19:05 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Südkorea

19:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Norwegen

19:05 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Schweden

19:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Großbritannien

19:30 Uhr: Eiskunstlauf, Mixed, Team, Kür Paarlauf

19:30 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 1. Lauf

20:15 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 2. Lauf

20:45 Uhr: Eiskunstlauf Mixed, Team, Kür Frauen

21:00 Uhr: Snowboard Big Air, Qualifikation Frauen, 3. Lauf

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Tschechien vs. Finnland

21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer - Medaillenentscheidung

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer wirklich alles sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen

