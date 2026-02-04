Olympia 2026 live: Wettbewerbe heute, Zeitplan und Ergebnisse am 7. Februar

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Endlich geht es mit Olympia 2026 los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 5. Februar 2026, statt.

Die Olympischen Winterspiele starten bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar, mit den ersten Wettbewerben.

So eröffneten die Curling-Wettkämpfe schon am Mittwoch, 4. Februar, das Wintersport-Highlight in Italien.

Heute am Freitag, 6. Februar, dreht sich natürlich alles um die große Eröffnungsfeier - außerdem sind noch die Kurzprogramme im Eiskunstlauf.

Ab 9:50 Uhr geht es in der Milano Ice Skating Arena los mit dem Teamwettbewerb im Eiskunstlauf. Als erste von vier Disziplinen wird der Eistanz von den zehn teilnehmenden Nationen absolviert. Später am Tag folgen der Paarlauf und das Einzel der Frauen, während die Männer erst morgen dran sind. Ab 10:05 Uhr geht es dann auch beim Curling mit der fünften und sechsten Session der Mixed-Doubles wieder zur Sache. In der Vorrunde der Eishockey-Frauen duellieren sich an diesem Freitag Frankreich und Japan (12:10 Uhr) sowie Tschechien und die Schweiz (14:40 Uhr). Beschlossen wir der Tag dann ab 20 Uhr mit der großen Eröffnungsfeier.

Ab 10 Uhr absolvieren au0erdem die Rennrodler im Einsitzer ihre nächsten Trainingsläufe und ab 11:30 Uhr ist der Blick auf die Skipiste gerichtet. Nachdem das erste Abfahrtstraining der Frauen gestern witterungsbedingt abgesagt wurde, will Lindsey Vonn heute testen, ob sie trotz Kreuzbandriss in Cortina d’Ampezzo um Medaillen fahren kann.