Sportlich läuft es für die deutschen Biathleten bei Olympia 2026 noch nicht. Einige Athletinnen klagen über Magenprobleme. Haben die mit einer Mahlzeit im Teamquartier zu tun?

Nach den gesundheitlichen Problemen der deutschen Biathletinnen bei den Olympischen Winterspielen hat sich Franziska Preuß als Sicherheitsmaßnahme isoliert.

"Ich bin jetzt auch in ein Einzelzimmer gegangen, um mich einfach nochmal zu schützen", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach ihrem siebten Platz im Sprint am Samstag. Bei der Gesamtweltcupsiegerin sei bislang alles "stabil", nun hoffe sie, "dass es so bleibt".

Teamkollegin Janina Hettich-Walz hatte aufgrund von Magenproblemen das Rennen über 7,5 Kilometer verpasst, zuvor hatte auch Vanessa Voigt Probleme. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling sieht aber keinen Grund zur Sorge. "Wir gehen davon aus, dass es kein Virus war, sondern dass wir einfach etwas Falsches gegessen haben", sagte Bitterling.

In Antholz teilt sich die deutsche Mannschaft in ihrer Unterkunft die Küche mit dem Team von Tschechien. "Es waren zweimal die gleichen Symptome zu mehr oder weniger gleicher Zeit", so Bitterling: "Bei uns waren es Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz, bei den Tschechen waren es, glaube ich, eine Athletin und ein Betreuer." Auch die Tschechin Jessica Jislova musste ihren Start im Sprint absagen.