14.02.2026
17:18 Uhr
- SID, ran.de
Sportlich läuft es für die deutschen Biathleten bei Olympia 2026 noch nicht. Einige Athletinnen klagen über Magenprobleme. Haben die mit einer Mahlzeit im Teamquartier zu tun?
Nach den gesundheitlichen Problemen der deutschen Biathletinnen bei den Olympischen Winterspielen hat sich Franziska Preuß als Sicherheitsmaßnahme isoliert.
"Ich bin jetzt auch in ein Einzelzimmer gegangen, um mich einfach nochmal zu schützen", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach ihrem siebten Platz im Sprint am Samstag. Bei der Gesamtweltcupsiegerin sei bislang alles "stabil", nun hoffe sie, "dass es so bleibt".
Teamkollegin Janina Hettich-Walz hatte aufgrund von Magenproblemen das Rennen über 7,5 Kilometer verpasst, zuvor hatte auch Vanessa Voigt Probleme. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling sieht aber keinen Grund zur Sorge. "Wir gehen davon aus, dass es kein Virus war, sondern dass wir einfach etwas Falsches gegessen haben", sagte Bitterling.
In Antholz teilt sich die deutsche Mannschaft in ihrer Unterkunft die Küche mit dem Team von Tschechien. "Es waren zweimal die gleichen Symptome zu mehr oder weniger gleicher Zeit", so Bitterling: "Bei uns waren es Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz, bei den Tschechen waren es, glaube ich, eine Athletin und ein Betreuer." Auch die Tschechin Jessica Jislova musste ihren Start im Sprint absagen.
Magenprobleme bei Biathletinnen: Sind Burger schuld?
Wie die "Bild" berichtet, wurden nach dem Einzelrennen der Frauen am Mittwoch im Team-Quartier Burger aufgetischt. Die meisten Athletinnen hätten keine Probleme gehabt.
Bitterling sagte dem Bericht zufolge: "Es war auch nur ein Problem für eine Nacht. Bei Janina war es eine Nacht später. Deswegen hat es für sie für den Sprint nicht mehr gereicht. Aber unsere medizinische Abteilung, unser Mannschaftsarzt, ist sich sehr sicher, dass das nichts Schlimmeres ist." Die Biathleten haben einen eigenen Koch mitgenommen, dieser war auch schon bei anderen Wettkämpfen dabei.
Laut Bitterling sei "die Lage dahingehend stabilisiert, dass wir einfach ein bisschen separiert haben. Wir haben reinigen und desinfizieren lassen. Bis jetzt sind auch keine weiteren Fälle aufgetreten", sagte der Sportdirektor.
Preuß hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Bei den letzten Winterspielen ihrer Karriere will sie sich noch den Traum von einer olympischen Einzelmedaille erfüllen. Noch bleiben ihr zwei Möglichkeiten, am Sonntag (14:45 Uhr) geht die Bayerin mit 1:00,1 Minuten Rückstand auf die norwegische Sprint-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide in die Verfolgung.