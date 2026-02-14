Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert bei Olympia überraschend ihr Gruppenspiel gegen Lettland. Vor allem auf den zweiten Blick könnte diese Niederlage bittere Folgen haben. Von Chris Lugert Der Hype um das deutsche Eishockey-Team bei den Olympischen Winterspielen hat einen herben Dämpfer erhalten. Im zweiten Gruppenspiel unterlag die Auswahl um Superstar Leon Draisaitl gegen Außenseiter Lettland mit 3:4 und machte sich damit den Weg Richtung mögliche Medaille ungleich schwieriger. Denn der Modus bei Olympia ist ein spezieller. Zwar ziehen alle zwölf Mannschaften unabhängig vom Ausgang der Gruppenphase in die K.-o.-Runde ein. Doch das Team von Bundestrainer Harold Kreis hat durch die Niederlage gegen Lettland eine komfortable Ausgangslage möglicherweise leichtfertig weggeworfen. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen ran erklärt, wie es für das DEB-Team jetzt weitergeht.

Eishockey bei Olympia 2026: Wie sieht das Format im Detail aus? Zwölf Nationen nehmen am olympischen Eishockeyturnier der Männer teil. Diese bestreiten zunächst eine Gruppenphase, in der die zwölf Mannschaften in drei Gruppen zu je vier Teams aufgeteilt wurden. Die drei Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die übrigen acht Mannschaften bestreiten eine vorgeschaltete Playoff-Runde. Dabei wird aus den Gruppenergebnissen eine separate Rangliste erstellt. Die vier automatischen Viertelfinalisten belegen die Plätze eins bis vier, die weiteren Mannschaften werden anhand ihrer erzielten Punkte und Tore dahinter einsortiert. In der Playoff-Runde spielt der Fünfte der Rangliste gegen den Zwölften, der Sechste gegen den Elften und so weiter. Die vier Sieger der Playoffs komplettieren das Viertelfinale, wobei die weiteren Gegner einem festen Turnierbaum entnommen werden. Viertelfinale, Halbfinale sowie die beiden Medaillenspiele um Bronze und Gold werden im klassischen K.-o.-Modus über jeweils ein Spiel ausgetragen.

Olympia 2026: Warum tut die deutsche Niederlage gegen Lettland weh? Zwar gibt es kein Ausscheiden nach der Gruppenphase, dennoch hätte die deutsche Mannschaft mit einem Sieg gegen Lettland gute Chancen gehabt, als bester Gruppenzweiter direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dafür müsste am Sonntagabend (21:10 Uhr live auf Joyn) ein Erfolg gegen die USA her. Und selbst wenn es trotz eines Sieges gegen die Letten nicht zum direkten Viertelfinal-Einzug gereicht hätte: Die Ausgangslage für die Playoffs wäre spürbar entspannter gewesen. Denn als Fünfter oder Sechster der Rangliste ginge es in der K.-o.-Runde zum Auftakt wohl gegen Außenseiter wie Frankreich oder Gastgeber Italien.

Stattdessen droht jetzt bereits in den Playoffs ein echtes Hammerlos. Sollte das Spiel gegen die USA verloren werden, rutscht Deutschland in der Rangliste wohl auf Platz acht oder neun ab. Dann könnten die Gegner auch Finnland, Tschechien oder Schweiz heißen, je nach weiterem Verlauf der Gruppenphase. Unterschenkelverletzung: Olympia-Aus für NHL-Profi Da das Viertelfinale nur einen Tag nach den Playoffs ausgetragen wird, könnte ein kräftezehrendes Spiel in der Playoff-Runde bereits einen entscheidenden Nachteil gegenüber einem Team bedeuten, das sich direkt für die Runde der letzten Acht qualifiziert hat.

Olympia 2026: Was würde ein Sieg gegen die USA verändern? Die USA galten mit ihren zahlreichen NHL-Stars schon vor dem Turnierstart als einer der Topfavoriten auf den Olympiasieg, an dieser Rolle hat sich nichts geändert. Gegen Lettland präsentierten sich die Amerikaner letztlich gnadenlos und gewannen mit 5:1. Auf die deutsche Abwehr dürfte viel Arbeit zukommen. Was aber nicht heißt, dass ein deutscher Sieg gegen die USA gänzlich unmöglich wäre. Gegen die Letten fehlte vor allem offensiv die Effektivität, Chancen waren reichlich da. Und genug NHL-Power bringt das deutsche Team ebenfalls aufs Eis. Sollte Deutschland gegen die US-Amerikaner gewinnen, wäre die Ausgangslage sofort wieder besser. Bei einem Sieg nach regulärer Spielzeit hätte das deutsche Team aufgrund des direkten Vergleichs sogar den Gruppensieg vor Augen und würde in diesem Fall direkt ins Viertelfinale einziehen.

