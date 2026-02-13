Italien gilt als das Land der Nudeln. Das kulinarische Angebot bei den Olympischen Winterspielen sagt allerdings nicht allen zu.

Der Eiskunstläufer Gleb Smolkin ist mit dem Essen im Olympischen Dorf unzufrieden.

Der 26-Jährige, der gemeinsam mit Ehefrau Diana Davis bei Olympia für Georgien auf das Eis geht, klagt über das eintönige kulinarische Angebot.

Gegenüber dem italienischen Portal "Fanpage" sagte Smolkin: "Im Dorf haben wir keine russische oder georgische Küche gefunden – nichts dergleichen. Das Essen hier ist europäisch und im Moment ziemlich eintönig … Pasta beginnt, mir schon den Magen umzudrehen."