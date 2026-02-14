- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele

Olympia 2026: Goldmedaillengewinner Raimund auf Großschanze nur Neunter von der Großschanze – Gold an Prevc

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 20:49 Uhr
  • SID

Statt der zweiten Medaille bei Olympia 2026 muss sich Philipp Raimund von der Großschanze mit dem neunten Rang begnügen. Ganz vorne landet der Topfavorit.

Überflieger Philipp Raimund hat eine erneute Olympia-Medaille klar verpasst. Der 25-Jährige musste sich auf der großen Schanze mit dem neunten Rang begnügen, fünf Tage nach seinem Sieg vom kleinen Bakken war das Podest weit entfernt.

Gold ging an Sloweniens Topfavorit Domen Prevc vor dem Japaner Ren Nikaido und Kacper Tomasiak aus Polen.

Raimund flog im Dauerregen von Predazzo auf 131,0 und 136,0 m, mit 277,4 Punkten fehlten ihm umgerechnet gut acht Meter zum Treppchen. Eine Klasse für sich war Prevc. Der Weltmeister flog auf 138,5 und 141,5 m und holte sich das erste Einzel-Gold seiner Karriere.

Raimund lag schon nach dem ersten Durchgang nur auf Rang zehn, das Skisprung-Wunder blieb danach aus. "Gold wird deswegen aber nicht blasser", sagte Sven Hannawald in der "ARD": "Aber die Schanze hier ist wirklich gnadenlos."

Die übrigen Deutschen lagen teils deutlich zurück. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger empfahl sich als 15. zumindest für den Platz neben Raimund im Super Team am Montag. Noch dahinter lagen Pius Paschke (24.) und Felix Hoffmann (25.). Es war das schwächste deutsche Olympia-Ergebnis seit 2006, als Michael Neumayer als bester DSV-Adler den elften Rang belegt hatte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Bundeskanzler weggedrückt! Wilde Story nach Rodel-Gold

- Anzeige -
- Anzeige -

Nächste Medaillen-Chance bei Super Team

Schon in der Probe hatte sich das schwache Abschneiden angedeutet, als Wellinger auf Rang 18 noch bester deutscher Springer gewesen war. Im Wettkampf lief es dann kaum besser. Einziger deutscher Olympiasieger von der Großschanze bleibt somit Jens Weißflog (1994).

Einen letzten Einsatz hat Raimund in Norditalien noch: Im Super Team geht es am Montag in drei Durchgängen um die Medaillen, jede Mannschaft besteht aus zwei Springern.

Mehr zu Olympia
Teamstaffel Rodeln
News

Olympia 2026: Die deutschen Medaillen-Gewinner

  • 14.02.2026
  • 20:33 Uhr
MILANO CORTINA 2026 - OLYMPISCHE WINTERSPIELE - CORTINA D™AMPEZZO - SKELETON FRAUEN ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **<p>13 02 2026-Cortina d™Ampezzo: Olympische Winterspiele ...
News

Olympia LIVE: Medaillen-Doppelpack für Skeletonis

  • 14.02.2026
  • 20:31 Uhr
Susanne Kreher im Eiskanal
News

Olympia 2026: Zwei Medaillen für Skeleton-Frauen

  • 14.02.2026
  • 20:31 Uhr
VAL DI FIEMME, ITALIEN 20260213 Johannes Hosflot Klaebo, Norge vinner guld i herrarnas 10 km fristil under vinter-OS i Val di Fiemme, Italien. *** Bilden ingar i SPORTPAKET. För övriga BETALBILD **...Update
News

Wachs-Eklat: Finnland legt Protest gegen Norwegen und Kläbo ein

  • 14.02.2026
  • 19:09 Uhr
imago images 1072554698
News

"Verpiss dich einfach!" - Schummel-Vorwurf beim Curling

  • 14.02.2026
  • 18:58 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 14.02.2026
  • 18:35 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen heute live: Wettbewerb der Männer auf der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 14.02.2026
  • 18:34 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 14.02.2026
  • 18:34 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 14.02.2026
  • 18:34 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 14.02.2026
  • 18:33 Uhr