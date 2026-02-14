- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele

Olympia 2026: Kreher fährt im Skeleton zu Silber - Pfeifer holt Bronze

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 20:31 Uhr
  • SID

Nach den Männern holen auch die deutschen Frauen im Skeleton zwei Medaillen. Nur eine Österreicherin ist schneller als das schwarz-rot-goldene Trio.

Medaillenrausch im Eiskanal: Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer haben den Erfolgslauf der deutschen Schlittensportler in Cortina d'Ampezzo fortgesetzt und bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze gewonnen.

Einen Tag nach den Medaillencoups von Axel Jungk (Silber) und Christopher Grotheer (Bronze) raste die frühere Weltmeisterin und Olympiadebütantin Kreher etwas überraschend auf Rang zwei und musste sich nur der überragenden Janine Flock aus Österreich geschlagen geben.

Die als Mitfavoritin gestartete Pfeifer sicherte sich acht Jahre nach Olympiasilber in Pyeongchang die Bronzemedaille. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise verpasste das Podium als Vierte knapp.

"Dass wir hier im Skeleton bei den Männern und Frauen mit vier Medaillen rausgehen, ist unfassbar", sagte Thomas Schwab, Vorstandschef beim Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD): "Das war mannschaftlich tiptop. Und Janine Flock war einfach viermal die Beste im Eiskanal."

Für die herausragenden deutschen Schlittensportler sind es im Eiskanal die achte und neunte Medaille im siebten Rennen. Die Rodler um Deutschlands Rekord-Winterolympioniken Tobias Wendl und Tobias Arlt hatten mit dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze eindrucksvoll vor-, die Skeletonis Jungk und Grotheer am Freitag nachgelegt. Eine weitere Medaillenchance gibt es für Jungk, Grotheer, Kreher und Pfeifer im erstmals olympischen Mixed-Team am Sonntagabend.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Kanzler-Anruf mitten auf der PK?

- Anzeige -
- Anzeige -

Skeleton: Gold geht nach Österreich

Die 36 Jahre alte Flock feierte bei ihren vierten Olympischen Spielen derweil ihr erstes Gold und sorgte für den ersten österreichischen Sieg im Eiskanal von Cortina. Sie war bereits mit einem knappen Vorsprung vor den deutschen Pilotinnen in den zweiten Wettkampftag gegangen.

Ein derart starkes Mannschaftsergebnis war bei den deutschen Skeleton-Frauen nicht zu erwarten gewesen. Kreher (27) vom Dresdner SC hatte die Weltcupsaison nur auf dem sechsten Rang beendet, feierte aber ein gelungenes Olympiadebüt.

Pfeifer (31) von der RSG Hochsauerland, die 2018 in Pyeongchang noch unter ihrem Mädchennamen Lölling aufs Treppchen gefahren war und den Weltcup in Cortina Anfang November gewonnen hatte, war als Goldanwärterin an den Start gegangen. Mit Flock konnte sie aber nur bei ihrem Bahnrekord im zweiten Lauf mithalten. Die Winterbergerin Neise (25) ging vier Jahre nach ihrem Überraschungsgold von Peking trotz starker Vorstellung leer aus.

Mehr zu Olympia
Keine Medaille für Philipp Raimund
News

Raimund verpasst erneuten Medaillen-Coup

  • 14.02.2026
  • 20:49 Uhr
Teamstaffel Rodeln
News

Olympia 2026: Die deutschen Medaillen-Gewinner

  • 14.02.2026
  • 20:33 Uhr
MILANO CORTINA 2026 - OLYMPISCHE WINTERSPIELE - CORTINA D™AMPEZZO - SKELETON FRAUEN ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **<p>13 02 2026-Cortina d™Ampezzo: Olympische Winterspiele ...
News

Olympia LIVE: Medaillen-Doppelpack für Skeletonis

  • 14.02.2026
  • 20:31 Uhr
VAL DI FIEMME, ITALIEN 20260213 Johannes Hosflot Klaebo, Norge vinner guld i herrarnas 10 km fristil under vinter-OS i Val di Fiemme, Italien. *** Bilden ingar i SPORTPAKET. För övriga BETALBILD **...Update
News

Wachs-Eklat: Finnland legt Protest gegen Norwegen und Kläbo ein

  • 14.02.2026
  • 19:09 Uhr
imago images 1072554698
News

"Verpiss dich einfach!" - Schummel-Vorwurf beim Curling

  • 14.02.2026
  • 18:58 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 14.02.2026
  • 18:35 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen heute live: Wettbewerb der Männer auf der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 14.02.2026
  • 18:34 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 14.02.2026
  • 18:34 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 14.02.2026
  • 18:34 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 14.02.2026
  • 18:33 Uhr