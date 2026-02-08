Bittere Erlebnisse für das israelische Bob-Team. Noch vor Olympia-Beginn werden sie bestohlen.

Das israelische Bob-Team ist gut eine Woche vor den olympischen Rennen in Cortina Opfer eines Diebstahls geworden. "Während des Trainings wurde in das Apartment eingebrochen, Ausrüstung im Wert von Tausenden Dollar sowie Pässe wurden gestohlen", schrieb Bob-Pilot Adam Edelman am Samstag bei X: "Was für eine Saison." Das Team habe noch am selben Tag die folgende Trainingseinheit dennoch absolvieren können.

Der Einbruch habe sich "vor den Spielen in einer Unterkunft" ereignet, sagte IOC-Kommunikationsdirektor Mark Adams am Sonntag: "Es lag damit nicht in unserem Zuständigkeitsbereich."

Edelman wird im Zweier- (16./17. Februar) und im Viererbob (21./22. Februar) erst in der letzten Olympia-Woche antreten, es sind besondere Rennen für den israelischen Sport: Erstmals ist das Land auf olympischer Bühne im Bobsport vertreten, 2022 noch hatte Edelman die Qualifikation knapp verpasst.