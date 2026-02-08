- Anzeige -
Olympia

Olympia: Ausrüstung und Pässe weg - Israels Bob-Team bestohlen

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 14:49 Uhr
  • SID

Bittere Erlebnisse für das israelische Bob-Team. Noch vor Olympia-Beginn werden sie bestohlen.

Das israelische Bob-Team ist gut eine Woche vor den olympischen Rennen in Cortina Opfer eines Diebstahls geworden. "Während des Trainings wurde in das Apartment eingebrochen, Ausrüstung im Wert von Tausenden Dollar sowie Pässe wurden gestohlen", schrieb Bob-Pilot Adam Edelman am Samstag bei X: "Was für eine Saison." Das Team habe noch am selben Tag die folgende Trainingseinheit dennoch absolvieren können.

Der Einbruch habe sich "vor den Spielen in einer Unterkunft" ereignet, sagte IOC-Kommunikationsdirektor Mark Adams am Sonntag: "Es lag damit nicht in unserem Zuständigkeitsbereich."

Edelman wird im Zweier- (16./17. Februar) und im Viererbob (21./22. Februar) erst in der letzten Olympia-Woche antreten, es sind besondere Rennen für den israelischen Sport: Erstmals ist das Land auf olympischer Bühne im Bobsport vertreten, 2022 noch hatte Edelman die Qualifikation knapp verpasst.

Bitterer Diebstahl bei israelischem Bob-Team

Die persönliche Geschichte des 34-Jährigen ist ebenfalls außergewöhnlich. Der gebürtige Amerikaner nahm bereits an den Winterspielen 2018 teil, damals noch als Skeleton-Pilot. Edelman ist der erste Israeli, der sich in zwei verschiedenen Sportarten für Olympische Spiele qualifiziert hat.

Noch Ende Januar fehlte dem Team das nötige Geld für Flüge und Equipment für die Teilnahme in Cortina d'Ampezzo, letztlich kam die Summe über einen Spendenaufruf zusammen.

