Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse am 8. Februar

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 16:28 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 8. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute am 8. Februar auf dem Programm:

11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen
12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer
14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale
14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale
14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale
14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale
16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer
18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf
21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer

Snowboard - Qualifikation (F)
09:00
:
Beendet
1E. Ledecká45.04s
Snowboard - Qualifikation (M)
09:30
:
Beendet
1R. Fischnaller42.39s
Snowboard - Elimination Round (F)
10:00
:
Beendet
1E. Ledecká1:30.79m
Curling - Round Robin (X)
10:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
3:6
3
0
1
0
0
1
0
1
0
6
1
0
2
1
0
1
0
1
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
10:05
Südkorea
Südkorea
Südkorea
9:3
9
3
2
0
2
0
2
0
3
0
0
1
0
1
0
1
Beendet
Estland
Estland
Estland
Snowboard - Elimination Round (M)
10:30
:
Beendet
1R. Fischnaller1:25.13m
Ski Alpin - Entscheidung (F)
11:30
:
Beendet
1B. Johnson1:36.10m
Ski Langlauf - Entscheidung (M)
12:30
:
Beendet
1J. Klæbo46:11.00m
Snowboard - 1. Achtelfinale (F)
13:00
:
Beendet
1L. Dalmasso
Snowboard - 2. Achtelfinale (F)
13:02
:
Beendet
1A. Król-Walas
Snowboard - 3. Achtelfinale (F)
13:04
:
Beendet
1S. Payer
Snowboard - 4. Achtelfinale (F)
13:06
:
Beendet
1E. Ledecká
Snowboard - 5. Achtelfinale (F)
13:08
:
Beendet
1Z. Maderova
Snowboard - 6. Achtelfinale (F)
13:10
:
Beendet
1R. Hofmeister
Snowboard - 7. Achtelfinale (F)
13:12
:
Beendet
1E. Caffont
Snowboard - 8. Achtelfinale (F)
13:14
:
Beendet
1T. Miki
Snowboard - 1. Achtelfinale (M)
13:24
:
Beendet
1A. Gaudet
Snowboard - 2. Achtelfinale (M)
13:26
:
Beendet
1T. Zamfirov
Snowboard - 3. Achtelfinale (M)
13:28
:
Beendet
1S. Kim
Snowboard - 4. Achtelfinale (M)
13:30
:
Beendet
1R. Fischnaller
Snowboard - 5. Achtelfinale (M)
13:32
:
Beendet
1T. Mastnak
Snowboard - 6. Achtelfinale (M)
13:34
:
Beendet
1M. Felicetti
Snowboard - 7. Achtelfinale (M)
13:36
:
Beendet
1A. Prommegger
Snowboard - 8. Achtelfinale (M)
13:38
:
Beendet
1B. Karl
Snowboard - 1. Viertelfinale (F)
13:48
:
Beendet
1L. Dalmasso
Snowboard - 2. Viertelfinale (F)
13:50
:
Beendet
1S. Payer
Snowboard - 3. Viertelfinale (F)
13:52
:
Beendet
1Z. Maderova
Snowboard - 4. Viertelfinale (F)
13:54
:
Beendet
1E. Caffont
Snowboard - 1. Viertelfinale (M)
14:00
:
Beendet
1T. Zamfirov
Snowboard - 2. Viertelfinale (M)
14:02
:
Beendet
1S. Kim
Snowboard - 3. Viertelfinale (M)
14:04
:
Beendet
1T. Mastnak
Biathlon - Entscheidung (X)
14:05
:
Beendet
1Frankreich1:04:15.50h
Snowboard - 4. Viertelfinale (M)
14:06
:
Beendet
1B. Karl
Snowboard - 1. Halbfinale (F)
14:12
:
Beendet
1S. Payer
Snowboard - 2. Halbfinale (F)
14:14
:
Beendet
1Z. Maderova
Snowboard - 1. Halbfinale (M)
14:19
:
Beendet
1S. Kim
Snowboard - 2. Halbfinale (M)
14:21
:
Beendet
1B. Karl
Snowboard - B-Finale (F)
14:26
:
Beendet
1L. Dalmasso
Snowboard - Finale (F)
14:29
:
Beendet
1Z. Maderova
Curling - Round Robin (X)
14:35
Kanada
Kanada
Kanada
6:7
6
0
2
0
1
0
2
0
1
7
2
0
1
0
1
0
3
0
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
14:35
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
6:7
6
0
0
0
2
2
0
2
0
7
1
2
1
0
0
1
0
2
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
14:35
USA
USA
USA
5:3
5
0
1
0
1
0
1
1
1
3
1
0
1
0
1
0
0
0
Beendet
Estland
Estland
Estland
14:35
Italien
Italien
Italien
8:2
8
0
3
2
2
1
0
2
1
0
0
0
0
1
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
Snowboard - B-Finale (M)
14:36
:
Beendet
1T. Zamfirov
Snowboard - Finale (M)
14:39
:
Beendet
1B. Karl
Eisschnelllauf - Entscheidung (M)
16:00
:
Live
1R. Lorello6:09.220m
Eishockey - Gruppe B (F)
16:40
Frankreich
Frankreich
Frankreich
0:4
0
0
0
4
3
1
2. Drittel
Schweden
Schweden
Schweden
Rodeln - 3. Lauf (M)
17:00
:
3. Durchgang
1M. Langenhan52.705s
Rodeln - Entscheidung (M)
18:32
-:-
Curling - Round Robin (X)
19:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
19:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
19:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Norwegen
Norwegen
Norwegen
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Eiskunstlauf - Kür - Paarlauf (X)
19:30
-:-
Snowboard - Qualifikation (F)
19:30
-:-
Eiskunstlauf - Kür - Frauen (X)
20:45
-:-
Eishockey - Gruppe A (F)
21:10
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
Finnland
Finnland
Finnland
Eiskunstlauf - Kür - Männer (X)
21:55
-:-
Eiskunstlauf - Gesamtwertung (X)
23:00
-:-
1USA44.00
Olympia live - Die Wettbewerbe am 8. Februar 2026

09:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 1

09:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 1

10:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS Qualifikation, Heat 12

10:05 Uhr: Curling Mixed - Südkorea vs. Estland

10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Tschechien

10:30 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS Qualifikation, Heat 2

11:30 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen - Medaillenentscheidung

12:30 Uhr: Skilanglauf - Skiathlon Männer - Medaillenentscheidung

13:00 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Achtelfinale

13:24 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Achtelfinale

13:48 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Viertelfinale

14:00 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale

14:05 Uhr: Biathlon Mixed Staffel

14:06 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Viertelfinale

14:12 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Halbfinale

14:19 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Männer

14:26 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung

14:29 Uhr: Snowboard Frauen Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung

14:35 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Tschechien

14:35 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Estland

14:35 Uhr: Curling Mixed - Großbritannien vs. Schweiz

14:35 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Schweden

14:36 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, kleines Finale - Medaillenentscheidung

14:39 Uhr: Snowboard Männer Parallel-RS, Finale - Medaillenentscheidung

16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 5000 Meter Männer - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Frankreich vs. Schweden

17:00 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 3. Lauf

18:31 Uhr: Rodeln, Einzeln Männer - 4. Lauf - Medaillenentscheidung

19:05 Uhr: Curling Mixed - Kanada vs. Südkorea

19:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Norwegen

19:05 Uhr: Curling Mixed - USA vs. Schweden

19:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. Großbritannien

19:30 Uhr: Eiskunstlauf, Mixed, Team, Kür Paarlauf

19:30 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 1. Lauf

20:15 Uhr: Snowboard Big-Air Qualifikation Frauen, 2. Lauf

20:45 Uhr: Eiskunstlauf Mixed, Team, Kür Frauen

21:00 Uhr: Snowboard Big Air, Qualifikation Frauen, 3. Lauf

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Tschechien vs. Finnland

21:55 Uhr: Eiskunstlauf Mixed Team Kür Männer - Medaillenentscheidung

Olympia live - Die Wettbewerbe am 9. Februar 2026

10:05 Uhr: Curling Mixed - Tschechien vs. Estland

10:05 Uhr: Curling Mixed - Norwegen vs. Südkorea

10:05 Uhr: Curling Mixed - Italien vs. USA

10:05 Uhr: Curling Mixed - Schweiz vs. Kanada

10:30 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Abfahrt (Männer)

12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Japan vs. Italien

12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen - Medaillenentscheidung

14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer) - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Frankreich

17:00 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 1. Lauf

17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen  - Medaillenentscheidung

18:05 Uhr: Halbfinals

18:32 Uhr: Rodlen, Frauen Einzeln, 2. Lauf

19:00 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 1. Durchgang

19:20 Uhr: Eiskunstlauf -  Eistanz, Rhythmustanz

19:30 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 1. Lauf

19:53 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 2. Lauf

20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 1. Durchgang - Medaillenentscheidung

20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

20:40 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. USA

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Kanada vs. Tschechien

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen

