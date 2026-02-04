- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 live auf joyn

Olympia 2026 heute live: Alle Wettbewerbe am 5. Februar - Curling und Eishockey der Frauen am Donnerstag

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 16:15 Uhr

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 5. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

- Anzeige -
- Anzeige -
Curling - Round Robin (X)
19:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
8:6
8
0
3
0
1
0
3
0
1
6
1
0
2
0
1
0
2
0
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
19:05
Estland
Estland
Estland
7:9
7
0
1
0
0
0
2
0
4
0
9
1
0
2
1
1
0
2
0
2
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
n.V.
19:05
Schweden
Schweden
Schweden
10:3
10
0
2
0
3
4
1
3
1
0
2
0
0
0
Beendet
Südkorea
Südkorea
Südkorea
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
10:5
10
1
4
0
2
0
3
0
5
0
0
3
0
1
0
1
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
- Anzeige -

Die Olympischen Winterspiele starten bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar, mit den ersten Wettbewerben.

So eröffnen die Curling-Wettkämpfe schon am Mittwoch, 4. Februar, das Wintersport-Highlight in Italien.

Am Donnerstag , 5. Februar, folgen neben weiteren Curling-Partien die ersten Duelle im Olympischen Eishockey-Turnier der Frauen.

Am Freitag, 6. Februar, beginnen vor der Eröffnungsfeier außerdem noch die Kurzprogramme im Eiskunstlauf.

- Anzeige -

Olympia heute live - Die Wettbewerbe am 7. Februar 2026

10:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. Kanada

10:05 Uhr: Curling MIxed Doubles - Schweiz vs. Schweden

10:30 Uhr: Ski Freestyle - Freesky Slopestyle Frauen Qualifikation

11:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Abfahrt 3. Training

11:30 Uhr: Ski Alpin - Abfahrt Männer Medaillen-Entscheidung

12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Japan

13:00 Uhr: Skilanglauf - 10km + 10km Skiathlon Frauen Medaillen-Entscheidung

13:30 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Frauen Training

14:00 Uhr: Ski Freestyle - Freeski Slopestyle Männer Qualifikation

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Estland vs. Norwegen

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Südkorea

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Schweden vs. Italien

14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. USA

16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 3000m Frauen Medaillen-Entscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Frauen - USA vs. Finnland

17:00 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 1

17:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Proberunde

18:32 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 2

18:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen 1. Runde

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Südkorea vs. USA

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Kanada vs. Estland

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Schweiz

19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Norwegen vs. Italien

19:30 Uhr: Snowboard - Big Air Männer Finale Medaillen-Entscheidung

19:45 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Einzellauf Männer

19:57 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Medaillen-Entscheidung

21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. Kanada

22:05 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Eistanz

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer wirklich alles sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Olympia 2026: Medaillenspiegel

Olympia 2026: Mehr News und Videos
VAL DI FIEMME, SWEDEN 20260204 Ebba Andersson trains for the start of the Olympics. *** The image is included in the SPORTS PACKAGE. For others PAYMENT IMAGE ** VAL DI FIEMME SWEDEN x10430x *** VAL...
News

Olympia-Skandal: Elfjähriger bei Kälte aus Bus geworfen

  • 04.02.2026
  • 21:34 Uhr
Leon Draisaitl traf zur Führung
News

Olympia 2026: Deutsche Fahnenträger stehen fest

  • 04.02.2026
  • 18:10 Uhr
imago images 1071516139
News

Olympia 2026: Deutschlands Medaillenchancen in den 16 Sportarten

  • 04.02.2026
  • 16:28 Uhr
Olympia 2026 Mailand Cortina
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 04.02.2026
  • 16:02 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 04.02.2026
  • 16:01 Uhr
Olympisches Dorf in Mailand
News

Olympia: Italien wehrt russische Cyber-Attacke ab

  • 04.02.2026
  • 15:08 Uhr
Olaf Tabor ist Chef de Mission des DOSB bei Olympia
News

Tabor vor Olympia: "Wollen unter die besten drei Nationen"

  • 04.02.2026
  • 13:30 Uhr
Trotz Verletzung optimistisch: Lindsey Vonn
News

Wasmeier zur Causa Vonn: "Ganze Saison mit Kreuzbandriss"

  • 04.02.2026
  • 12:46 Uhr
DOSB-Präsident Thomas Weikert
News

Weikert: Aufregung um Olympia-Wege wird sich legen

  • 04.02.2026
  • 11:23 Uhr
Kirsty Coventry bei der 145. IOC-Session
News

IOC-Arbeitsgruppe will Vergabeprozess der Spiele verändern

  • 04.02.2026
  • 10:49 Uhr