Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 5. Februar 2026, statt. Endlich geht es mit Olympia 2026 los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen. Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream

Alle Sportarten Curling Alle Mixed Curling - Round Robin (X) 19:05 Großbritannien Großbritannien 8:6 8 0 3 0 1 0 3 0 1 6 1 0 2 0 1 0 2 0 Beendet Norwegen Norwegen 19:05 Estland Estland 7:9 7 0 1 0 0 0 2 0 4 0 9 1 0 2 1 1 0 2 0 2 Beendet Schweiz Schweiz n.V. 19:05 Schweden Schweden 10:3 10 0 2 0 3 4 1 3 1 0 2 0 0 0 Beendet Südkorea Südkorea 19:05 Kanada Kanada 10:5 10 1 4 0 2 0 3 0 5 0 0 3 0 1 0 1 Beendet Tschechien Tschechien

Die Olympischen Winterspiele starten bereits zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar, mit den ersten Wettbewerben. So eröffnen die Curling-Wettkämpfe schon am Mittwoch, 4. Februar, das Wintersport-Highlight in Italien. Am Donnerstag , 5. Februar, folgen neben weiteren Curling-Partien die ersten Duelle im Olympischen Eishockey-Turnier der Frauen. Am Freitag, 6. Februar, beginnen vor der Eröffnungsfeier außerdem noch die Kurzprogramme im Eiskunstlauf. Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier im TV und kostenlosen Stream

Olympia heute live - Die Wettbewerbe am 7. Februar 2026 10:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. Kanada 10:05 Uhr: Curling MIxed Doubles - Schweiz vs. Schweden 10:30 Uhr: Ski Freestyle - Freesky Slopestyle Frauen Qualifikation 11:30 Uhr: Ski Alpin - Frauen Abfahrt 3. Training 11:30 Uhr: Ski Alpin - Abfahrt Männer Medaillen-Entscheidung 12:10 Uhr: Eishockey Frauen - Deutschland vs. Japan 13:00 Uhr: Skilanglauf - 10km + 10km Skiathlon Frauen Medaillen-Entscheidung 13:30 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Frauen Training 14:00 Uhr: Ski Freestyle - Freeski Slopestyle Männer Qualifikation 14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Estland vs. Norwegen 14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Südkorea 14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Schweden vs. Italien 14:35 Uhr: Curling Mixed Doubles - Großbritannien vs. USA 16:00 Uhr: Eisschnelllauf - 3000m Frauen Medaillen-Entscheidung 16:40 Uhr: Eishockey Frauen - USA vs. Finnland 17:00 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 1 17:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Proberunde 18:32 Uhr: Rennrodeln - Einsitzer Männer Lauf 2 18:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen 1. Runde 19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Südkorea vs. USA 19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Kanada vs. Estland 19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Tschechien vs. Schweiz 19:05 Uhr: Curling Mixed Doubles - Norwegen vs. Italien 19:30 Uhr: Snowboard - Big Air Männer Finale Medaillen-Entscheidung 19:45 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Einzellauf Männer 19:57 Uhr: Skispringen - Normalschanze Einzel Frauen Medaillen-Entscheidung 21:10 Uhr: Eishockey Frauen - Schweiz vs. Kanada 22:05 Uhr: Eiskunstlauf - Teamwettbewerb Eistanz