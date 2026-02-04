- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia 2026: Leon Draisaitl und Katharina Schmid deutsche Fahnenträger

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 18:10 Uhr
  • SID

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid sind die deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo am Freitagabend.

Dies gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Mittwoch bekannt. Zunächst hatte "Bild" von der Entscheidung berichtet, die eigentlich erst am Donnerstagmorgen verkündet werden sollte.

Zur Auswahl standen daneben noch die Olympiasieger Johannes Rydzek (Nordische Kombination), Laura Nolte (Bob) und Tobias Wendl (Rodel-Doppelsitzer) sowie Snowboard-Hoffnung Ramona Hofmeister. Neben den Stimmen der Olympia-Fans zählte zu 50 Prozent das Votum der Athletinnen und Athleten der deutschen Mannschaft. An der Wahl beteiligten sich mehr als 135.000 deutsche Fans.

Draisaitl (30) spielt in der Nacht zu Donnerstag (4.00 Uhr MEZ) noch für die Edmonton Oilers in der NHL bei den Calgary Flames, er landet am Freitag in Mailand, um am Abend bei seinem Olympiadebüt gleich die Flagge zu tragen. Das olympische Eishockeyturnier beginnt für die deutschen Männer erst am 12. Februar.

Großer Zuspruch für Schmid

Schmid (29) wird getrennt auflaufen, da bei den Winterspielen in Norditalien die Eröffnungsfeier erstmals auf mehrere Standorte verteilt stattfindet. Die Ski-Nordisch-Wettbewerbe werden in Val di Fiemme ausgetragen. Schmid, die bereits am Samstag von der Normalschanze um eine Medaille springt, wird an der Zeremonie an den Schanzen in Predazzo teilnehmen.

Playboy X Olympia: Deutsche Skispringerin auf Special-Cover

Schmid, die als erste Skispringerin die deutsche Fahne tragen wird, holte sich bei den Frauen knapp 50 Prozent der Stimmen aus der Öffentlichkeit und 37 Prozent der Stimmen aus dem Team D.

Auf Draisaitl vereinten sich bei den männlichen Kandidaten etwas mehr als 51 Prozent der Stimmen aus der Öffentlichkeit und knapp 41 Prozent der Stimmen aus dem deutschen Olympia-Aufgebot. Er ist ebenfalls der erste Eishockeyspieler, der bei einer Eröffnungsfeier die deutsche Fahne trägt. 2018 war Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff diese Ehre bei der Schlussfeier zuteil geworden.

Seit Tokio 2021 stellen die Nationen bei Olympischen Spielen zwei Fahnenträger, 2022 in Peking führten Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobfahrer Francesco Friedrich die deutsche Mannschaft an.

Auch interessant: Olympia 2026: Deutschlands Medaillenchancen in den 16 Sportarten

