Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid sind die deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo am Freitagabend.

Dies gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Mittwoch bekannt. Zunächst hatte "Bild" von der Entscheidung berichtet, die eigentlich erst am Donnerstagmorgen verkündet werden sollte.

Zur Auswahl standen daneben noch die Olympiasieger Johannes Rydzek (Nordische Kombination), Laura Nolte (Bob) und Tobias Wendl (Rodel-Doppelsitzer) sowie Snowboard-Hoffnung Ramona Hofmeister. Neben den Stimmen der Olympia-Fans zählte zu 50 Prozent das Votum der Athletinnen und Athleten der deutschen Mannschaft. An der Wahl beteiligten sich mehr als 135.000 deutsche Fans.

Draisaitl (30) spielt in der Nacht zu Donnerstag (4.00 Uhr MEZ) noch für die Edmonton Oilers in der NHL bei den Calgary Flames, er landet am Freitag in Mailand, um am Abend bei seinem Olympiadebüt gleich die Flagge zu tragen. Das olympische Eishockeyturnier beginnt für die deutschen Männer erst am 12. Februar.